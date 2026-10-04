 Valentin Sanfira a trecut la cratiță. Cum pregătește varza călită: „A ieșit foarte gustoasă”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Valentin Sanfira a trecut la cratiță. Cum pregătește varza călită: „A ieșit foarte gustoasă”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Valentin Sanfira nu își încântă publicul doar cu piese de muzică populară, ci, mai nou, și cu rețete culinare. În timpul liber, atunci când nu s-a aflat pe scenă, artistul a trecut în bucătărie și și-a pregătit o porție de varză călită.

Valentin Sanfira.
Valentin Sanfira. Foto: Tiktok

De-a lungul timpului, Valentin Sanfira a reușit să își construiască o comunitate numeroasă de fani, pe care îi ține la curent cu diverse momente din viața sa. De curând, fostul soț al Codruței Filip le-a arătat acestora cum gătește varză călită.

„În această seară mi s-a făcut poftă de varză călită. Și m-am apucat de treabă. A ieșit foarte gustoasă. Dumneavoastră cum vă place varza?”, a scris artistul pe Facebook.

Ingredientele folosite de Valentin Sanfira pentru varza călită

Pentru preparatul său, Valentin Sanfira a folosit câteva ingrediente simple, printre care:

  • varză;
  • cârnați;
  • două cepe;
  • trei ardei, doi roșii și unul portocaliu;
  • ulei;
  • mărar proaspăt.

Mod de preparare

Varza se taie fideluță, iar ceapa și ardeii se mărunțesc. Legumele se călesc în puțin ulei, apoi se adaugă cârnații tăiați și se lasă până se rumenesc ușor.

Se pune și varza, se amestecă bine și se gătește la foc potrivit până când se înmoaie și scade. La final, se adaugă mărarul proaspăt tocat și se mai lasă câteva minute pe foc.

Valentin Sanfira a vorbit despre pasiunea sa pentru gătit

Valentin Sanfira a vorbit, la un moment dat, despre pasiunea sa pentru gătit. Chiar la începutul acestui an, pe vremea când încă forma un cuplu cu Codruța Filip, artistul povestea, în exclusivitate pentru Click!, despre felul în care se descurcă în bucătărie.

Valentin mărturisea că nu este adeptul dietelor și că, atunci când observă că a acumulat câteva kilograme în plus, preferă să își regleze alimentația și să facă sport. De asemenea, artistul spunea că soția sa gătea mai mult, însă și el se descurca în bucătărie. În preajma sărbătorilor de iarnă, cei doi au gătit împreună și chiar au transformat pregătirea salatei de boeuf într-un mic concurs.

„Nu țin diete, în schimb, când văd că pun câteva kilograme în plus, nu mai mănânc și încerc să nu mai mănânc seara, să mă duc la sală și să am grijă de mine. Soția mea gătește mai mult, dar și eu mă pricep, și de sărbători chiar am gătit împreună și a ieșit totul foarte bine. De obicei ne ciondănim în bucătărie când lucrăm împreună, dar a ieșit totul cum ne-am dorit. Am făcut și salate împreună, le-am ornat, le-am comparat, salata de boeuf care a ieșit mai ornată, s-a făcut un mic concurs, am votat, bineînțeles că a câștigat Codruța”ne-a explicat Valentin Sanfira.

Ghid de cumpărături

Mesaje de Sfinții Petru și Pavel (9) jpg
Cât costă lemnele de foc în America? O româncă din Pennsylvania a dezvăluit prețul: „O mașină plină” Fapt divers
horoscop financiar
Zodiile care dau lovitura financiar în octombrie. Nu le va mai lipsi nimic Vedete românești
image
Cine este copilotul avionului Flydubai care l-a atacat pe pilot cu un topor în timpul zborului. „A încercat să comită un atac terorist” adevarul.ro
image
Bătaie între două profesoare la un colegiu de top din Iași. Martor: „În următoarea secundă, s-a năpustit la gâtul ei lovind-o cu aparatul de fumat” adevarul.ro

Parteneri

image
“Căderea mentală a Regelui Gică Hagi”. Daniel Șendre, licențiat în neuroscience, explică unde a greșit psihologic selecționerul României cu Polonia www.fanatik.ro
image
Incendiu puternic la o hală de vopsea şi diluant din Vâlcea. Momentul în care flăcările cuprind clădirea observatornews.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă www.antena3.ro
image
Scandal în lumea muzicii, după gestul lui Ian de la Arenele Romane. Artistul, criticat de Tzancă Uraganu: „Te vedeai tu trapper din America?” www.gandul.ro
image
Călin Georgescu contestă sechestrul pus pe vila din Mogoșoaia. Când se judecă cererea fostului candidat www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Florin Răducioiu s-a căsătorit la 56 de ani. Cine este Andreea Albăstroiu soţia lui as.ro
image
Cine poate fi președinte de bloc, potrivit legii. Nu orice locatar poate ocupa această funcție playtech.ro
image
Mitică Dragomir dezvăluie discuția avută cu Gică Hagi: “Răzvan Burleanu i-a tras batista prin gură!” www.fanatik.ro
image
Vine iarna în România! Meteorologii anunță ninsori începând cu 13 octombrie www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal okmagazine.ro
image
Meghan nu se lasă! Ducesa uimește cu bijuterii în valoare de peste 90.000 Euro și o nouă apariție glam okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce erau asasinați împărații romani? historia.ro
image
#Istoria Filmului
Legenda lui James Dean: Viața și moartea unui „rebel fără cauză” historia.ro
horoscop financiar
Zodiile care dau lovitura financiar în octombrie. Nu le va mai lipsi nimic Vedete românești
cristina siscanu
Cristina Șișcanu, despre cuplurile care pleacă separat în vacanțe: „Nu cumva trebuie să te întrebi de ce?” Vedete românești
Mihaela Tatu, foto Facebook jpg
Țara care a cucerit-o pe Mihaela Tatu. Vedeta s-a întors din nou acolo: „Povestea continuă!” Vedete românești
Romanița Iovan, declarații emoționante despre fiul ei, Albert
Ce a făcut Romanița Iovan chiar de ziua ei, la 62 de ani. A sărbătorit alături de fiul său: „Am primit cel mai frumos dar” Vedete românești
oana roman (1) jpg
Ce măsură poartă acum Oana Roman la haine, după ce a slăbit 15 kilograme: „Am avut o satisfacție” Vedete românești
andreea raicu instagram jpg
Obiceiul pe care Andreea Raicu îl are în fiecare sâmbătă. Ce face vedeta când nu o vede nimeni Vedete românești
Caius Covrig jpg
Ce sumă uriașă ar fi plătit Caius Covrig pentru inelul de logodnă al Teodorei. Cât ar fi valorat bijuteria Vedete românești
Fulgy jpg
Ce a decis instanța în cazul lui Fulgy, fiul Clejanilor, după ce a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise Vedete românești
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV actualitate.net
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net