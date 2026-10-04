Valentin Sanfira a trecut la cratiță. Cum pregătește varza călită: „A ieșit foarte gustoasă”

Valentin Sanfira nu își încântă publicul doar cu piese de muzică populară, ci, mai nou, și cu rețete culinare. În timpul liber, atunci când nu s-a aflat pe scenă, artistul a trecut în bucătărie și și-a pregătit o porție de varză călită.

Valentin Sanfira. Foto: Tiktok

De-a lungul timpului, Valentin Sanfira a reușit să își construiască o comunitate numeroasă de fani, pe care îi ține la curent cu diverse momente din viața sa. De curând, fostul soț al Codruței Filip le-a arătat acestora cum gătește varză călită.

„În această seară mi s-a făcut poftă de varză călită. Și m-am apucat de treabă. A ieșit foarte gustoasă. Dumneavoastră cum vă place varza?”, a scris artistul pe Facebook.

Ingredientele folosite de Valentin Sanfira pentru varza călită

Pentru preparatul său, Valentin Sanfira a folosit câteva ingrediente simple, printre care:

varză;

cârnați;

două cepe;

trei ardei, doi roșii și unul portocaliu;

ulei;

mărar proaspăt.

Mod de preparare

Varza se taie fideluță, iar ceapa și ardeii se mărunțesc. Legumele se călesc în puțin ulei, apoi se adaugă cârnații tăiați și se lasă până se rumenesc ușor.

Se pune și varza, se amestecă bine și se gătește la foc potrivit până când se înmoaie și scade. La final, se adaugă mărarul proaspăt tocat și se mai lasă câteva minute pe foc.

Valentin Sanfira a vorbit despre pasiunea sa pentru gătit

Valentin Sanfira a vorbit, la un moment dat, despre pasiunea sa pentru gătit. Chiar la începutul acestui an, pe vremea când încă forma un cuplu cu Codruța Filip, artistul povestea, în exclusivitate pentru Click!, despre felul în care se descurcă în bucătărie.

Valentin mărturisea că nu este adeptul dietelor și că, atunci când observă că a acumulat câteva kilograme în plus, preferă să își regleze alimentația și să facă sport. De asemenea, artistul spunea că soția sa gătea mai mult, însă și el se descurca în bucătărie. În preajma sărbătorilor de iarnă, cei doi au gătit împreună și chiar au transformat pregătirea salatei de boeuf într-un mic concurs.

„Nu țin diete, în schimb, când văd că pun câteva kilograme în plus, nu mai mănânc și încerc să nu mai mănânc seara, să mă duc la sală și să am grijă de mine. Soția mea gătește mai mult, dar și eu mă pricep, și de sărbători chiar am gătit împreună și a ieșit totul foarte bine. De obicei ne ciondănim în bucătărie când lucrăm împreună, dar a ieșit totul cum ne-am dorit. Am făcut și salate împreună, le-am ornat, le-am comparat, salata de boeuf care a ieșit mai ornată, s-a făcut un mic concurs, am votat, bineînțeles că a câștigat Codruța”, ne-a explicat Valentin Sanfira.