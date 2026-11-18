Au fost frumusețile care au făcut furori în anii ’80 și au cucerit milioane de admiratori. Patru decenii mai târziu, iată cum arată și cu ce se ocupă cele 12 actrițe celebre.

Cele 12 actrițe de care toată lumea era îndrăgostită în anii '80 Foto: Click!

În anii ’80, au fost printre cele mai îndrăgite și admirate prezențe de pe marile ecrane. Brooke Shields, Michelle Pfeiffer, Demi Moore și alte actrițe au cucerit publicul prin frumusețe, talent și rolurile memorabile din filmele și serialele vremii. Patru decenii mai târziu, unele dintre ele continuă să fie active în industria cinematografică, în timp ce altele au ales să stea departe de lumina reflectoarelor. Iată ce fac astăzi cele 12 vedete care au devenit adevărate simboluri ale acelei perioade.

Brooke Shields, de la succesul din „Laguna albastră” la proiecte de televiziune

Brooke Shields era deja faimoasă la începutul anilor 1980 Foto: Profimedia, Instagram

Brooke Shields era deja cunoscută la începutul anilor ’80, datorită rolurilor din „The Blue Lagoon” și „Endless Love”. Frumusețea sa a transformat-o rapid într-una dintre cele mai admirate actrițe ale deceniului, iar notorietatea de la o vârstă fragedă a fost începutul unei cariere îndelungate.

Ajunsă la 61 de ani, Brooke Shields continuă să fie implicată în proiecte de televiziune. Recent, a prezentat cel de-al optulea sezon al emisiunii „Hearts of Heroes”. Actrița a mărturisit că nu mai este la fel de atrasă de rolurile solicitante și că își dorește să își asume mai degrabă poziții de conducere și noi provocări profesionale.

Michelle Pfeiffer, una dintre marile vedete ale Hollywoodului

Michelle Pfeiffer, una dintre marile vedete ale Hollywoodului Foto: Profimedia

Michelle Pfeiffer și-a început drumul spre celebritate prin participarea la concursuri de frumusețe, înainte de a se orienta către actorie. În anii ’80, a devenit un adevărat simbol al eleganței hollywoodiene, cu apariții în producții de succes precum „Scarface” și „Dangerous Liaisons”.

Și astăzi este o actriță apreciată, însă în ultimii ani a preferat proiectele de televiziune în distribuții ample, precum „Margot's Got Money Troubles” și „The Madison”, în locul rolurilor din filmele pentru marele ecran.

Bo Derek, frumusețea care a devenit un fenomen

Scena de pe plajă din „10” a transformat-o pe Bo Derek peste noapte într-un fenomen Foto: arhiva Click!

Bo Derek a devenit celebră la nivel internațional după apariția în filmul „10”, unde coafura cu împletituri și imaginea sa sportivă au transformat-o într-un fenomen al culturii pop. Deși a cunoscut succesul la Hollywood, actrița s-a retras treptat din lumina reflectoarelor.

Bo Derek a vorbit în trecut despre sentimentul că nu și-a găsit pe deplin locul în industria cinematografică. Actrița împlinește 70 de ani pe 20 noiembrie, iar imaginea sa din anii ’80 continuă să fie recunoscută de public.

Demi Moore, de la „St. Elmo's Fire” la noi producții

„St. Elmo's Fire” a pus-o pe Demi Moore pe hartă, devenind una dintre cele mai căutate actrițe Foto: Getty Images

Demi Moore a atras atenția publicului odată cu rolul din „St. Elmo's Fire”. Ulterior, a devenit una dintre cele mai solicitate actrițe ale deceniului, iar în anii ’90 și-a consolidat statutul prin numeroase succese de box office.

La 64 de ani, Demi Moore continuă să joace în producții importante. Printre proiectele sale recente se numără serialul „Landman”, semnat de Taylor Sheridan, dar și thrillerul culinar „Tyrant”, a cărui acțiune este plasată în lumea restaurantelor de lux din New York.

Lynda Carter, actrița care a rămas în memoria publicului drept Wonder Woman

Lynda Carter era deja Wonder Woman în anii '80 Foto: arhiva Click!

Lynda Carter era deja celebră datorită rolului din serialul „Wonder Woman”, însă carisma și prezența sa au făcut-o una dintre figurile feminine admirate ale anilor ’80, chiar și după încheierea producției.

Actrița a împlinit 75 de ani în luna iulie și a marcat în acest an aniversarea de 50 de ani a serialului care a consacrat-o. În octombrie, a revenit în mod neașteptat pe covorul roșu, la evenimentul Angel Ball organizat de Gabrielle's Angel Foundation, la New York.

Kelly LeBrock a ales o viață departe de Hollywood

Kelly LeBrock a trecut de la modelling la actorie și a devenit cunoscută pentru rolurile din „The Woman in Red” și „Weird Science”. În acea perioadă, era considerată una dintre frumusețile emblematice ale cinematografiei americane.

În prezent, actrița preferă o viață liniștită, departe de agitația Hollywoodului. De aproximativ 35 de ani locuiește la o fermă din Santa Ynez, California, și a declarat că nu intenționează să revină în industria cinematografică cu normă întreagă.

Jennifer Grey, actrița care a cucerit publicul cu „Dirty Dancing”

Jennifer Grey, actrița care a cucerit publicul cu „Dirty Dancing” Foto: arhiva Click!

Jennifer Grey a devenit cunoscută datorită rolurilor din „Ferris Bueller's Day Off” și, mai ales, „Dirty Dancing”. Personajele sale, naturale și pline de umor, au făcut-o una dintre actrițele îndrăgite ale generației sale.

După mai bine de patru decenii, Jennifer Grey continuă să joace și se pregătește să revină în rolul lui Frances „Baby” Houseman, într-o continuare a filmului „Dirty Dancing”. Actrița a explicat că acest proiect reprezintă și un omagiu adus regretatului Patrick Swayze.

Courteney Cox, înainte de succesul uriaș din „Friends”

Courteney Cox a atras atenția publicului încă din anii ’80 Foto: arhiva Click!

Courteney Cox a atras atenția publicului încă din anii ’80, înainte de a deveni celebră la nivel mondial datorită serialului „Friends”. Unul dintre momentele care au făcut-o remarcată a fost apariția în videoclipul piesei „Dancing in the Dark”, interpretată de Bruce Springsteen, în care a fost invitată pe scenă.

La 62 de ani, Courteney Cox continuă să lucreze ca actriță și regizoare, rămânând o prezență cunoscută în industria divertismentului.

Kim Basinger, una dintre frumusețile emblematice ale anilor ’80

Kim Basinger, una dintre frumusețile emblematice ale anilor ’80 Foto: arhiva Click!

Kim Basinger a fost una dintre actrițele care au definit imaginea feminină a cinematografiei din anii ’80. A devenit cunoscută prin producții precum „9½ Weeks” și „Batman”, iar aparițiile sale au transformat-o într-un adevărat simbol al frumuseții hollywoodiene.

Ajunsă la 72 de ani, actrița apare rar în public, însă nu a renunțat complet la actorie. Din când în când, acceptă noi proiecte și a povestit că i-a făcut plăcere să interpreteze rolul unei bunici în cea mai recentă producție în care a jucat.

Lea Thompson, actrița care continuă să lucreze în industria filmului

Lea Thompson, actrița care continuă să lucreze în industria filmului Foto: arhiva Click!

Lea Thompson a devenit cunoscută datorită rolurilor din „Back to the Future” și„ Some Kind of Wonderful”, unde a interpretat personaje simpatice și apropiate de public.

La peste 40 de ani de la debutul succesului său, actrița continuă să activeze la Hollywood. În prezent, este producător executiv al proiectului „Anna Pigeon,” pe care a încercat timp de 12 ani să îl transforme într-o producție. Serialul a primit deja confirmarea pentru un al doilea sezon.

Morgan Fairchild, vedeta serialelor de televiziune din anii ’80

Înainte de apariția memorabilă din „Friends”, unde a interpretat-o pe mama lui Chandler, Morgan Fairchild era deja o figură cunoscută a serialelor americane de televiziune. Coafura blondă și stilul elegant au transformat-o într-una dintre prezențele reprezentative ale deceniului.

La 76 de ani, actrița continuă să lucreze și să accepte proiecte. La începutul anului 2026, a revenit în distribuția serialului „The Bold and the Beautiful”, după o absență de 17 ani.

Kelly McGillis, actrița care s-a îndepărtat de lumina reflectoarelor

Kelly McGillis a devenit una dintre actrițele admirate ale anilor ’80 după rolurile din filmele „Top Gun” și „Witness”. Aparițiile sale au atras atenția publicului și i-au adus o popularitate considerabilă.

În ultimii ani, actrița a ales să se retragă din prim-planul industriei cinematografice. Deși mai acceptă ocazional roluri în filme, producții de televiziune sau spectacole de teatru, Kelly McGillis preferă să ducă o viață discretă, departe de atenția publicului.