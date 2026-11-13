Dragoș Bucur, veste mare pentru fani! A pus bazele unui nou proiect de suflet: „Vă așteptăm și pe voi să ne treceți pragul!”

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru pregătesc o surpriză de proporții pentru comunitatea uriașă care le urmărește deja aventurile departe de agitația orașului.

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru își deschid porțile gospodăriei Foto: facebook

După succesul înregistrat cu proiectul lor de pe YouTube „Bucurii la țară”, în care și-au documentat mutarea și viața de zi cu zi la sat, cei doi soți au anunțat că din primăvară continuă povestea cu un nou sezon și, în paralel, își vor deschide porțile propriei gospodării pentru cei care vor să le calce pragul.

Dragoș Bucur, invitație deschisă în gospodăria familiei

Într-un mesaj plin de căldură, Dragoș Bucur a dezvăluit noul proiect de suflet la care lucrează alături de soția sa, odată cu pregătirile pentru continuarea serialului online. Dacă totul va decurge conform planurilor, la înflorirea livezii din primăvară, admiratorii lor vor avea ocazia să experimenteze pe viu atmosfera autentică pe care o urmăresc deja pe YouTube:

„Ne întoarcem din primăvară cu un nou sezon Bucurii la țară, dar și cu un proiect de suflet. Dacă totul merge cum visăm, odată cu florile din livadă, vă așteptăm și pe voi să ne treceți pragul, să gustați dulciurile Danei și mâncărurile mele, iar copiii să se joace cu măgărușii, oile și căluții noștri”, a transmis Dragoș Bucur.

De la agitația orașului la autenticitatea satului: secretul succesului „Bucurii la țară”

Decizia de a lăsa Capitala în urmă le-a adus lui Dragoș Bucur și Danei Nălbaru un nou sens al vieții, cei doi mărturisind că se bucură din plin de liniște, trăiesc mult mai intens fiecare clipă și se simt mai împliniți ca niciodată.

Încă de când au pornit pe YouTube serialul „Bucurii la țară”, desprins direct din cotidianul lor, cei doi artiști au evitat intenționat producțiile cinematografice regizate, alegând să pună accentul exclusiv pe realitate. Fiecare episod din sezoanele anterioare a reprezentat o frântură autentică din munca, provocările și micile victorii ale familiei lor, devenind o sursă de inspirație pentru cei care visează la un trai mai simplu și mai aproape de natură.

Sursa Facebook