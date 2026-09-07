Dana Nălbaru și Dragoș Bucur și-au deschis livada pentru oameni! Gestul superb făcut de cei doi: „Plecați cu portbagajul plin”

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au făcut un gest special pentru oamenii care au vrut să petreacă o zi în mijlocul naturii. Cei doi și-au deschis livada din Moșteni Greci, județul Argeș, și i-au invitat pe doritori să vină să culeagă gratuit fructe.

Cei doi soți au publicat pe Facebook duminică, 6 august, un videoclip realizat în livada lor, alături de un mesaj prin care îi chemau pe oameni să petreacă câteva ore la țară și să plece acasă cu portbagajul plin de prune, mere și pere.

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, invitație inedită pentru oameni

Vedetele le-au oferit celor interesați și câteva detalii despre întâlnire, precizând că în livadă nu există utilități și recomandându-le celor care urmau să ajungă acolo să își ia cu ei apă, mâncare și chiar o păturică.

De asemenea, Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au promis că vor împărtăși cu oamenii care le treceau pragul și câteva dintre experiențele lor despre viața la țară.

„Cine vrea gratis prune, mere și pere? Avem în Moșteni Greci o livadă care așteaptă să fie culeasă! Luați cu voi sendvișuri, apă, șervețele, păturică - aici nu sunt utilități (cine poate să ia și o scară) și petreceți câteva ore în livada noastră. Vă dăm câteva ponturi despre cum e să stai la țară și plecați cu portbagajul plin. :) Vă aștept”, a scris Dana Nălbaru în dreptul videoclipului publicat pe Facebook.

Cum a decurs ziua petrecută în livada celor doi

Invitația lansată de Dana Nălbaru și Dragoș Bucur nu a rămas fără ecou. Ulterior, cei doi au revenit pe rețelele de socializare cu o fotografie și au povestit cum a decurs întâlnirea cu oamenii care au ajuns în livada lor.

Soții Bucur s-au declarat încântați de experiență și au mărturisit că au avut ocazia să cunoască oameni deosebiți. Deși vizitatorii au plecat cu lădițe pline de fructe, în livadă au rămas în continuare prune și pere care așteaptă să fie culese.

„A fost o zi foarte frumoasă și am întâlnit oameni deosebiți! Livada încă nu s-a golit de prune și pere, dar lumea a plecat cu destule lădițe pline. Ne bucurăm că v-am cunoscut”, au scris cei doi pe pagina lor de Facebook.