Pactul neobișnuit dintre George Clooney și soția lui, Amal. Secretul căsniciei lor: „Funcționează destul de bine”

George și Amal Clooney au sărbătorit 12 ani de căsnicie pe 27 septembrie 2026, o aniversare care surprinde prin discreția cu care cuplul și-a construit viața de familie, dar și prin regulile neconvenționale care le-au ghidat relația.

George Clooney și soția lui, Amal Foto: arhivă

Pactul făcut de George Clooney și soția lui, Amal

Cei doi, părinții gemenilor Alexander și Ella, în vârstă de nouă ani, trăiesc departe de agitația Hollywoodului, pe domeniul lor din sudul Franței, unde au reușit să creeze un spațiu de intimitate rar întâlnit în rândul celebrităților, potrivit publicației Hello.

Cuplul s-a căsătorit în 2014 într-o ceremonie spectaculoasă la Veneția. Evenimentul a fost urmat de un pact care avea să devină fundamentul stabilității lor: niciodată mai mult de o săptămână petrecută separat. George a dezvăluit acordul într-un interviu din 2015, explicând că adaptarea la viața de cuplu nu a fost deloc dificilă.

„Nu a fost nimic complicat”, spunea actorul. „Singura provocare este sincronizarea programelor. Avem o regulă: nu stăm despărțiți mai mult de o săptămână. Și până acum a funcționat perfect”.

O viață retrasă în Franța, pe un domeniu de 172 de hectare

Deși dețin proprietăți în mai multe colțuri ale lumii – inclusiv celebra casă de pe malul lacului Como – George și Amal își numesc „acasă” „Domaine du Canadel”, o proprietate de 172 de hectare din Brignoles, achiziționată în 2021 pentru aproximativ 8,3 milioane de dolari.

Familia Clooney s-a stabilit definitiv în Franța, iar în decembrie au primit cetățenia franceză, un gest rar din partea autorităților, care confirmă integrarea lor în comunitatea locală.

Pe lângă proprietatea din Franța, cuplul deține și o casă în Oxfordshire, o reședință din secolul al XVII-lea, clasificată ca monument istoric. Deși apar frecvent pe covoarele roșii, George și Amal sunt extrem de rezervați în privința vieții lor private.

Amal a vorbit deschis, într-un interviu pentru Glamour în 2025, despre eforturile considerabile pe care le depun pentru a proteja intimitatea familiei: „Crearea unor momente și spații private devine din ce în ce mai dificilă. De aceea găzduim multe întâlniri acasă.”

Avocata a dezvăluit chiar că a instituit o regulă strictă pentru oaspeți: „Am un coș pentru telefoane în care le pun pe toate. E important să găsești acel echilibru în care ai timp doar cu familia și prietenii, într-un spațiu în care oamenii simt că pot vorbi liber”.