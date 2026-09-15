George Clooney, gest neașteptat la Festivalul de Film de la Veneția. De ce și-a achitat singur cheltuielile

Premiat cu Leul de Aur la Veneția, George Clooney a atras toate privirile nu doar pe covorul roșu, ci și prin modul în care a gestionat cheltuielile sejurului său. Decizia luată alături de soția sa, Amal, a stârnit numeroase discuții în culisele festivalului.

George Clooney și-a plătit singur cazarea și mâncare la Veneția Foto: arhivă

În plină criză a costurilor de călătorie din lagună, actorul american a decis să suporte integral toate cheltuielile legate de șederea sa și a soției sale, refuzând ca notele de plată să fie lăsate pe umerii organizatorilor evenimentului.

Șederea de lux a cuplului Clooney și decizia de a refuza decontul

Aflat în centrul atenției timp de cinci zile, George Clooney, recompensat anul acesta cu prestigiosul Leu de Aur, a sosit în Veneția alături de soția sa, Amal. Cei doi au petrecut cinci nopți la exclusivistul hotel Belmond Cipriani și au luat masa în locații de top din oraș, printre care restaurantul hotelului Aman și celebrul Ivo’s.

La conferința de presă dinaintea ceremoniei de premiere, starul a glumit relaxat pe seama ieșirilor romantice:

„Va trebui să găsesc un restaurant drăguț, având în vedere că ea va purta o rochie superbă”. Totuși, la finalul vizitei, actorul a achitat personal cazarea la Belmond Cipriani și toate cinele luate alături de Amal, fără a trimite facturile către comitetul de organizare.

Explozia costurilor, criticată dur chiar de conducerea festivalului

Decizia actorului a venit pe fondul unor dezbateri aprinse legate de scumpirile agresive ale chiriilor și cazării din Veneția și Lido. Criza tarifelor a fost adusă în prim-plan chiar de directorul festivalului, Alberto Barbera, într-un interviu acordat publicației italiene La Repubblica.

Barbera a subliniat că evenimentul a devenit inaccesibil pentru mulți profesioniști și pasionați din cauza lăcomiei operatorilor locali:

„Cunosc oameni care nu și-au permis această călătorie, devenită cea mai costisitoare dintre toate cele asociate festivalurilor de profil. Veneția este mult mai scumpă decât Cannes. Tarifele hotelurilor și ale locuințelor închiriate în regim privat au crescut nejustificat. Este o problemă de viitor: oamenii nu-și mai permit să vină. Nu poți trata festivalul ca pe o vacă de muls, dacă tot mulgi vaca, aceasta moare”.