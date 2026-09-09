 Imagini șocante la Festivalul de Film de la Veneția. O cântăreață promovează frumusețea naturală pe covorul roșu
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Imagini șocante la Festivalul de Film de la Veneția. O cântăreață promovează frumusețea naturală pe covorul roșu

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Phoebe Bridgers a atras toate privirile la Festivalul Internațional de Film de la Veneția printr-un gest care a stârnit numeroase reacții și care are de-a face cu... frumusețea ei.

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Foto: Profimedia

Cântăreața de 32 de ani a purtat o fustă Gucci la conferința de presă a filmului „Primetime”, unde a pozat alături de colegii săi, printre care s-au numărat și Robert Pattinson sau Bokeem Woodbine. Dar nu ținuta ei a devenit virală, ci imaginea cu picioarele ei neepilate!

Imaginile cu picioarele neepilate au făcut înconjurul internetului, iar mulți fani au lăudat-o pe vedetă pe rețelele sociale pentru autenticitate și curaj. Comentariile au variat de la „Este atât de rar să vezi o persoană publică făcând asta!” și „M-a făcut să o admir și mai mult”, până la „Feminitatea a murit pur și simplu!”.

Nu este pentru prima dată când Bridgers își asumă public frumusețea naturală. Artista a mai apărut pe covorul roșu cu axilele neepilate, continuând o „tradiție” începută de alte vedete care au provocat standardele convenționale de frumusețe.

Un exemplu celebru este Julia Roberts, care în 1999 a devenit subiect de controverse după ce și-a arătat părul de la subraț la premiera londoneză a filmului „Notting Hill”. Ani mai târziu, actrița avea să spună că un simplu salut către fani s-a transformat într-un adevărat „scandal”. Însă este asemenea imagine feminină? Asta se întreabă mulți acum...

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Foto: Profimedia

Spre încântarea celor șocați de imaginile descrise mai sus, Phoebe Bridgers a schimbat ținuta la premiera oficială a filmului și a ales o spectaculoasă rochie transparentă semnată Alexander McQueen, demonstrând că eleganța și naturalețea pot coexista fără compromisuri. Cârcotașii au răsuflat ușurați că, prin rochia lungă până în pământ, nu s-a mai putut vedea... naturalețea vedetei.

Apariția lui Phoebe de la Veneția vine după o perioadă dificilă pentru artistă. În luna august, chiar de ziua ei, Bridgers a fost internată de urgență din cauza unei apendicite, la scurt timp după lansarea albumului „Lost Weekend”. Iar acum primește atât laude, cât și critici pentru apariția ei pe covorul roșu.

foto - Profimedia

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