 5 motive să mănânci miere mai des în acest sezon rece
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5 motive să mănânci miere mai des în acest sezon rece

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Schimbarea anotimpurilor aduce multe provocări pentru sănătate și, dacă ești în căutarea unei modalități ușoare de a te feri în mod natural de bolile specifice sezonului rece și a-ți întări sistemul imunitar, îți arătăm de ce ar fi indicat să mănânci mai des miere.

miere de albine jpeg
miere de albine jpeg

Mierea oferă efecte benefice dovedite pentru sănătate, mai ales pe măsură ce se apropie anotimpurile reci ale anului. Dacă nu ai obiceiul de a consuma miere în mod regulat, află că aceea de culoare închisă are o aromă intensă. Pentru a nu risca să cumperi miere contrafăcută, cel mai bun indicator este zaharisirea. Mai poți face un test prin întoarcerea borcanului și observarea bulei de aer din recipient. Dacă această bulă se va deplasa lent spre fundul bocanului întors, atunci este o miere veritabilă. Un alt truc ar fi să pui puțină miere într-un pahar cu apă rece. În cazul în care nu ajunge rapid pe fundul paharului cu apă și se dizolvă treptat înseamnă că este o miere contrafăcută. Evită mierea pe a cărei etichetă scrie „amestec de miere provenită din UE și din afara UE” și caută termeni precum miere crudă sau miere ecologică/BIO. Indiferent de tipul pe care îl alegi, te vei bucura te efectele ei benefice, mai ales că este un aliment care nu expiră.

Are proprietăți antioxidante și antiinflamatoare

Mierea este unul dintre cele mai vechi superalimente. Nu este doar o sursă de carbohidrați și o modalitate de a-ți îndulci preparatele preferate, ci conține o varietate de vitamine, minerale, antioxidanți, flavonoide și acizi fenolici care protejează celulele. De-a lungul anului, pe măsură ce temperaturile scad, este important să incluzi surse de antioxidanți în dieta cotidiană pentru a susține sănătatea și bunăstarea generală. Antioxidanții sunt asociați cu un risc de atac de cord redus, accident vascular cerebral și unele tipuri de cancer. Ele contribuie, de asemenea, la sănătatea ochilor. Mierea mai închisă la culoare are mai mulți antioxidanți decât mierea mai deschisă la culoare.

Îmbunătățește nivelul colesterolului bun

Colesterolul LDL ridicat este un factor de risc important pentru bolile de inimă. Acest tip de colesterol joacă și un rol major în ateroscleloză sau acumularea de grăsime în artere, ceea ce poate duce la atac de cord. Mierea are darul de a scădea nivelul de colesterolul LDL, trigliceridele, inflamația și, în același timp, crește colesterolul HDL, denumit și bun.

Întărește sistemul imunitar

La primele simptome de răceală, cum ar fi durerea în gât, mierea este de un real ajutor. Antioxidanții și ingredientele active împiedică infecțiile cauzate de virusuri, bacterii și fungi. Potrivit medicilor și oamenilor de știință, mierea are o cantitate mai mare de antioxidanți și, atunci când este consumată zilnic, este benefică pe termen lung pentru creșterea imunității.

Protejează celulele creierului

În ceea ce privește activitatea creierului, mierea poate îmbunătăți memoria și menține sănătatea. Consumul de miere previne stresul metabolic și calmează creierul, ceea ce ajută la îmbunătățirea memoriei pe termen lung.

Înfrumusețează pielea

Persoanele care suferă de eczeme, iritații sau mâncărimi pot aplica miere amestecată cu ulei de măsline pentru calmarea pielii. Mierea îndepărtează impuritățile și face pielea catifelată. De asemenea, poate fi utilizată pentru exfoliere prin amestecarea cu tărâțe de ovăz pentru a elimina celulele moarte. Utilizarea pe piele este benefică datorită proprietăților hidratante și hrănitoare ale mierii.

Bine de știut!

Mierea are avantajul de a putea fi folosită în foarte multe moduri, în amestec cu un ceai cald, peste fulgii de ovăz sau peste iaurt, în deserturi diverse. Dacă dorești s-o utilizezi ca înlocuitor pentru zahăr atunci când coci un preparat, un punct bun de plecare este înlocuirea zahărului granulat dintr-o rețetă cu până la jumătate din cantitate cu miere. Totuși, trebuie să reții că, la temperaturi mari, mierea își pierde proprietățile, de aceea, este indicat s-o adaugi mai des în preparate și ceaiuri aflate la temperatura camerei.

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