De ce miroși cărțile înainte să le citești? Explicația psihologică despre un gest plin de nostalgie

Data viitoare când deschizi o carte nouă sau răsfoiești un volum vechi dintr-o anticărie, observă ce faci mai întâi. Dacă aduci paginile aproape de față și inspiri adânc, să știi că nu ești singura. Milioane de cititori fac acest lucru fără să se gândească prea mult.

Foto: MANU EME PARA EMESVAL

Gestul pare un simplu tabiet, însă psihologii susțin că reacția are rădăcini mult mai adânci, scrie The Times of India. Parfumul specific al hârtiei declanșează o punte directă către amintirile noastre și creează o stare imediată de confort.

Ce declanșează parfumul hârtiei în creierul tău

Sistemul nostru olfactiv este conectat direct la zonele din creier care gestionează emoțiile și memoria pe termen lung. Când simți mirosul de cerneală, adeziv sau hârtie învechită, mintea ta activează momente din trecut. Poate fi vorba despre serile liniștite din copilărie sau despre sentimentul de siguranță pe care ți-l oferea o poveste bună.

Cărțile vechi au un miros distinctiv datorită descompunerii treptate a compușilor organici din hârtie. Aceștia eliberează note fine de vanilie, migdale și lemn dulce. Fără să-ți dai seama, inhalezi o combinație chimică pe care creierul o asociază automat cu relaxarea și calmul.

Tranziția de la agitația zilnică la universul lecturii

Ritmul alert în care trăiești îți menține atenția fragmentată între ecrane, notificări și sarcini urgente. În momentul în care iei o carte în mână și îi simți mirosul, trimiți un semnal clar minții tale: este timpul să încetinești.

Acest ritual scurt funcționează ca o pauză conștientă. Îți ancorează atenția în prezent și te pregătește mental pentru lectură. Senzația tactilă a paginilor, combinată cu aroma lor, oferă o experiență completă pe care un ecran digital nu o poate reproduce niciodată.

Cum îți poți transforma lectura într-un moment de răsfăț

Data viitoare când îți rezervi timp pentru citit, transformă acest obicei într-un mic ritual personal. Așează-te confortabil, lasă telefonul în altă cameră și bucură-te de fiecare detaliu.

Creează-ți un colț liniștit în casă, pregătește un ceai cald și lasă aroma paginilor să te deconecteze de la grijile zilei. Până la urmă, cititul rămâne una dintre cele mai simple și accesibile metode prin care îți poți reîncărca bateriile în fiecare seară.

Editor: Raluca Toma