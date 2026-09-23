Studiu alarmant. Peste 40% din sfaturile medicale oferite de Inteligența Artificială sunt greșite sau periculoase

Tot mai multe persoane apelează la aplicațiile de Inteligență Artificială sau la motoarele de căutare pentru a găsi răspunsuri rapide atunci când se confruntă cu stări de rău sau simptome neobișnuite. Deși aceste platforme digitale oferă informații într-o fracțiune de secundă, specialiștii din domeniul sănătății trag un semnal de alarmă ferm. Încrederea în răspunsurile generate de algoritmi îți poate pune viața în pericol prin întârzierea unui tratament adecvat.

Foto: Imagine creată cu AI

Aplicațiile moderne analizează volume uriașe de date, însă ele nu au capacitatea de a înlocui consultul clinic efectuat de un cadru medical. Un robot virtual nu îți poate asculta plămânii, nu îți poate palpa abdomenul și nu poate evalua istoricul tău medical complet într-un mod nuanțat.

Roboții virtuali pot oferi informații eronate sau incomplete

Studiile recente arată că sistemele digitale au o rată semnificativă de eroare atunci când încearcă să interpreteze simptome complexe. Un chatbot combină date din surse variate fără să distingă întotdeauna nuanțele dintre o afecțiune banală și o urgență medicală majoră. Astfel, o simplă durere de cap poate fi clasificată greșit drept o problemă minoră sau, dimpotrivă, poate stârni o panică nejustificată prin indicarea unor boli extrem de rare.

Doctorii subliniază că algoritmii nu pot stabili o relație de empatie și nu pot pune întrebări suplimentare de ghidaj așa cum face un medic cu experiență. Când te bazezi exclusiv pe un ecran, riști să primești recomandări de tratament total nepotrivite pentru corpul tău.

Risc de întârzieri grave în tratament

Cea mai mare greșeală pe care o fac pacienții este amânarea vizitei la cabinetul medical după ce primesc un răspuns liniștitor de la aplicație. În cazul unor afecțiuni grave, cum ar fi bolile cardiovasculare sau patologiile oncologice, fiecare săptămână pierdută scade șansele de vindecare. Informația oferită de telefon îți dă o falsă senzație de siguranță care te poate costa scump.

Un alt risc uriaș îl reprezintă administrarea de suplimente sau medicamente la recomandarea tehnologiei. Fără analize de sânge și fără o evaluare de specialitate, anumite substanțe pot interacționa negativ cu alte tratamente pe care le iei deja sau îți pot afecta funcția ficatului și a rinichilor.

Cum folosești tehnologia fără să te pui în pericol

Utilizează instrumentele digitale doar ca pe o sursă de informare generală, nicidecum ca pe un medic de familie. Poți folosi aplicațiile pentru a-ți urmări numărul de pași, calitatea somnului sau consumul zilnic de apă. În schimb, atunci când apar dureri persistente, febră, erupții pe piele sau o stare generală alterată, vizita la doctor rămâne singura opțiune sigură.

Editor: Raluca Toma