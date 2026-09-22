 Piesele asimetrice din noua colecție de toamnă avantajează orice tip de siluetă
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Piesele asimetrice din noua colecție de toamnă avantajează orice tip de siluetă

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Garderoba de toamnă aduce o schimbare spectaculoasă în outfiturile zilnice, mizând pe piese clasice redefinite prin detalii geometrice spectaculoase. Colecțiile recente promovează liniile fluide, iar croielile asimetrice devin vedetele sezonului rece. Tivurile oblice și decolteurile pe un singur umăr transformă o haină banală într-o ținută plină de stil.

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Foto: Imagine creată cu AI

Liniile simple capătă un aer modern și sofisticat atunci când integrezi piese cu proporții neobișnuite. Designerii pun accent pe tăieturi îndrăznețe care distrag atenția de la zonele cu probleme și creează iluzia unei siluete mai înalte.

Bluză asimetrică roz cu detalii, MOHITO
Bluză asimetrică roz cu detalii, MOHITO Foto: arhiva

Nu ai nevoie de piese extravagante sau greu de purtat pentru a fi în tendințe, deoarece un singur element asimetric schimbă complet dinamica unei ținute de zi.

Bluză-rochie fără mâneci, ORSAY
Bluză-rochie fără mâneci, ORSAY Foto: arhiva

Cum asortezi fustele cu tiv oblic și rochiile cu croi neregulat

În lunile răcoroase de toamnă, o fustă midi cu tiv oblic oferă o notă elegantă atât la birou, cât și la o ieșire în oraș. Poți purta această piesă cu o pereche de cizme înalte din piele sau cu botine cu toc mediu. În zona de sus, un pulover subțire băgat ușor în talie echilibrează vizual proporțiile și creează o linie foarte fluidă.

Fustă asimetrică bej, MOHITO
Fustă asimetrică bej, MOHITO Foto: arhiva

Rochiile cu croială neregulat reprezintă o opțiune excelentă pentru evenimentele de seară sau cinele festive.

Rochie asimetrică, MIZAR
Rochie asimetrică, MIZAR Foto: arhiva

Spre deosebire de modelele drepte, tivurile asimetrice lasă la vedere o porțiune din picior într-un mod discret, oferind alungire și lejeritate în mișcare. Adaugă un palton structurat pe umeri pentru un plus de stil.

Fustă midi asimetrică, NEXT
Fustă midi asimetrică, NEXT Foto: arhiva

Puloverele pe un singur umăr și bluzele cu croi neobișnuit

Atunci când temperaturile scad, puloverele tricotate cu decolteu asimetric înlocuiesc cu succes variantele clasice pe gât. Aceste piese lasă la vedere linia gâtului și a claviculei, oferind o notă feminină și relaxată. Le poți asorta ușor cu o pereche de blugi drepți sau cu o fustă creion din piele ecologică.

Pulover asimetric din tricot, STRADIVARIUS
Pulover asimetric din tricot, STRADIVARIUS Foto: arhiva

Bluzele cu un singur umăr rămân la mare căutare pentru ținutele de petrecere sau ieșirile de weekend. Materialele fluide precum mătasea sau viscoza cad natural pe corp și creează pliuri sofisticate care avantajează zona taliei.

Pulover tip capă asimetric, ZALANDO
Pulover tip capă asimetric, ZALANDO Foto: arhiva

Secretul stilistic prin care hainele asimetrice avantajează orice siluetă

Cel mai mare avantaj al croielilor neregulate constă în versatilitatea lor absolută. Aceste piese avantajează orice tip de corp, cu condiția să le alegi în funcție de zona pe care vrei să o pui în evidență.

Rochie de zi Desigual, ZALANDO
Rochie de zi Desigual, ZALANDO Foto: arhiva

Dacă vrei să maschezi zona șoldurilor, alege o fustă cu drapaje diagonale care alungește optic partea inferioară a corpului.

Rochie midi cu bază asimetrică, MOHITO
Rochie midi cu bază asimetrică, MOHITO Foto: arhiva

Pentru o talie mai puțin accentuată, o rochie cu tiv oblic și cordon lat creează instant efectul de clepsidră. Liniile asimetrice atrag privirea exact acolo unde îți dorești, transformând complet modul în care hainele se așază pe corp.

Editor: Raluca Toma

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