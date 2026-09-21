Calculul matematic simplu din Feng Shui care îți arată de ce ai ghinion în casă și cum atrageți banii în familie

Atunci când reamenajezi locuința sau când simți că lucrurile nu merg în direcția potrivită, energia spațiului în care trăiești joacă un rol decisiv. Arta Feng Shui folosește numărul energetic personal KUA pentru a stabili exact ce puncte cardinale îți aduc noroc și ce zone din casă îți atrag neplăceri. Calcularea acestei cifre speciale îți oferă posibilitatea să poziționezi mobila în mod inteligent, astfel încât să deblochezi prosperitatea și armonia în familie.

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Cum să afli cifrele norocoase din data nașterii

Procesul de calcul pornește de la anul în care te-ai născut. Dacă ziua ta de naștere cade între 1 ianuarie și 20 februarie, verifică mai întâi data la care s-a sărbătorit Anul Nou Chinezesc în anul respectiv. Persoanele născute înainte de Anul Nou Chinezesc scad o unitate din anul calendaristic al nașterii înainte să treacă la adunare.

Ca să afli numărul KUA pentru femei, aduni ultimele două cifre ale anului până când obții un singur număr, după care adaugi cifra 5. De exemplu, dacă te-ai născut în anul 1983, aduni 8 cu 3 și obții 11, apoi aduni 1 cu 1 și ajungi la cifra 2. La acest rezultat adaugi 5, iar cifra ta finală KUA este 7. Dacă obții un rezultat din două cifre, le aduni din nou până ajungi la un singur număr.

Calculul diferă în cazul bărbaților. Ei adună ultimele două cifre ale anului până ajung la o singură cifră, iar rezultatul obținut îl scad din 10.

Cele patru direcții care îți aduc bani, sănătate și dragoste în viață

Numărul KUA îți indică patru puncte cardinale extrem de favorabile pe care merită să le folosești zilnic. Direcția Sheng Chi reprezintă zona prosperității și ajută enorm persoanele care urmăresc o avansare rapidă în carieră. Punctul cardinal Tien Yi susține sănătatea fizică și mentală, fiind direcția ideală către care trebuie să orientezi tăblia patului când vrei să te refaci rapid.

Direcția Nien Yen protejează relațiile de dragoste și menține armonia în cuplu. Când așezi biroul de la serviciu sau patul din dormitor pe această direcție, atrageți mai ușor sprijinul celor din jur și stimulați înțelegerea în familie. Pentru relaxare și claritate mentală, direcția Fu Wei consolidează energia personală și sprijină dezvoltarea pe plan personal.

Zonele periculoase din casă care atrag pierderi financiare și certuri

Feng Shui identifică și patru direcții nefavorabile care pot declanșa probleme grave dacă le folosești greșit. Cea mai periculoasă este Jueh Ming, un punct cardinal care atrage pierderi financiare, eșecuri în afaceri și accidente. Este indicat să eviți cumpărarea unei case cu ușa principală orientată spre această direcție.

Direcția Wu Gui poartă o energie de foc ce favorizează bârfele, trădările și conflictele violente. În același timp, direcția Liu Shar aparține elementului apă și dăunează grav relațiilor cu cei din jur, provocând necazuri sau probleme medicale. Ultima zonă de risc este Huo Hai, responsabilă pentru obstacole neașteptate, eșecuri repede adunate și chiar divorț.

Cum potrivești numărul KUA cu punctele cardinale din locuință

Proprietarii locuințelor pot folosi harta KUA pentru a stabili exact poziționarea fiecărui obiect important din casă:

Dacă ai numărul KUA 1, poți găsi prosperitatea (Sheng Chi) în Sud-Est, sănătatea (Tien Yi) în Est, dragostea (Nien Yen) în Sud și dezvoltarea (Fu Wei) în Nord. Atenție 1Nord-Vestul aduce cele mai mari pierderi (Jueh Ming).

Persoanele cu numărul KUA 2 au zona de prosperitate în Nord-Est, sănătatea în Vest, dragostea în Nord-Vest și dezvoltarea în Sud-Vest, în timp ce Nordul le aduce ghinion masiv.

Dacă ai numărul KUA 3, direcțiile tale norocoase sunt Sudul pentru bani, Nordul pentru sănătate, Sud-Estul pentru dragoste și Estul pentru dezvoltare. Vestul reprezintă direcția periculoasă.

Pentru numărul KUA 4, Nordul aduce prosperitate, Sudul aduce sănătate, Estul susține dragostea, iar Sud-Estul oferă dezvoltare. Sud-Vestul atrage cele mai mari necazuri.

Persoanele cu numărul KUA 6 au prosperitatea în Vest, sănătatea în Nord-Est, dragostea în Sud-Vest și dezvoltarea în Nord-Vest. Sudul le aduce pierderi mari.

Dacă obții numărul KUA 7, găsești banii în Nord-Vest, sănătatea în Sud-Vest, dragostea în Nord-Est și dezvoltarea în Vest. Estul reprezintă zona de risc maxim.

Pentru numărul KUA 8, Sud-Vestul aduce prosperitate, Nord-Vestul aduce sănătate, Vestul susține dragostea, iar Nord-Estul oferă dezvoltare. Sud-Estul atrage ghinionul.

Persoanele cu numărul KUA 9 au zona de bani în Est, sănătatea în Sud-Est, dragostea în Nord și dezvoltarea în Sud. Nord-Vestul le poate aduce cele mai mari probleme.

Trucuri pentru reamenajarea locuinței în funcție de energie

Orientarea corectă a mobilierului îți schimbă starea de spirit și susține succesul în tot ce îți propui. Încearcă să te poziționezi cu fața către una dintre direcțiile tale norocoase atunci când mănânci, când lucrezi la birou sau când porți o discuție importantă.

Dormitorul necesită o atenție specială. Așază patul astfel încât capul să fie îndreptat spre o direcție favorabilă KUA, pentru a te bucura de un somn odihnitor. De asemenea, orientarea ușii principale sau a mobilierului din sufragerie către punctele cardinale de bun augur sporește fluxul de energie pozitivă și menține starea de bine în întreaga casă.

Editor: Raluca Toma