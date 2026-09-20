 Unghiile tale spun cât de stresată ești? Ce poate ascunde rosul lor
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Unghiile tale spun cât de stresată ești? Ce poate ascunde rosul lor

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Este un obicei întâlnit frecvent și poate apărea în copilărie, adolescență sau la maturitate. De multe ori, gestul este legat de stres, anxietate sau plictiseală și poate avea un caracter automat: mâna ajunge la gură înainte să conștientizezi ce faci. Despre rosul unghiilor vorbim, cunoscut în teoria medicală drept onicofagie.

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Foto: magnific.com

Atunci când rosul unghiilor devine constant și greu de controlat, poate face parte din categoria comportamentelor repetitive centrate pe corp. În aceste situații, persoana poate încerca în mod repetat să renunțe la obicei, dar să-i fie dificil să se oprească.

În timp, unghiile pot deveni fragile, deformate sau pot prezenta striații, iar pielea din jurul lor se poate răni. Leziunile mici create prin mușcare pot favoriza și apariția infecțiilor.

Observă când apare impulsul

Primul pas este să fii atentă la momentele în care îți rozi unghiile. Se întâmplă când ești stresată? Când ai de rezolvat ceva dificil? În timp ce citești, lucrezi sau te uiți la televizor?

Poți nota timp de câteva zile situațiile în care apare acest gest. Încearcă să observi și ce simțeai chiar înainte: tensiune, plictiseală, neliniște sau pur și simplu nevoia de a avea ceva de făcut cu mâinile.

Această conștientizare este importantă în terapia de inversare a obiceiului, o metodă folosită pentru comportamente repetitive precum rosul unghiilor.

Bine de știut! Uneori, primul semn nu este chiar momentul în care începi să-ți rozi unghiile, ci impulsul care apare cu câteva secunde înainte. Dacă înveți să-l recunoști, ai mai multe șanse să schimbi reacția.

Ține mâinile ocupate

Când simți că mâna se îndreaptă spre gură, încearcă să faci imediat altceva. Poți strânge o minge antistres, ține un obiect mic în palmă, desena sau pur și simplu strânge pumnii pentru câteva secunde.

Ideea este să înlocuiești gestul automat cu unul care nu îți permite să-ți rozi unghiile. Aceasta este una dintre tehnicile folosite în antrenamentul pentru inversarea obiceiului.

Nu este nevoie ca schimbarea să fie spectaculoasă. Important este să găsești un gest simplu pe care îl poți face oriunde și de fiecare dată când apare impulsul.

Încearcă un lac cu gust amar

Există lacuri și soluții speciale pentru persoanele care își rod unghiile. Aceste produse au un gust amar sau neplăcut și pot funcționa ca un semnal de avertizare atunci când duci degetele la gură.

Este o metodă simplă, dar nu rezolvă întotdeauna cauza obiceiului. De aceea, poate fi mai utilă dacă este combinată cu identificarea factorilor declanșatori și cu un comportament alternativ.

Știai că...

... păstrarea unghiilor scurte poate fi o altă măsură practică, deoarece reduce posibilitatea de a le roade?

Atenție la stres!

Dacă observi că îți rozi unghiile mai ales în perioadele stresante, merită să lucrezi și la modul în care gestionezi tensiunea.

Plimbările, mișcarea, exercițiile de respirație, meditația sau un hobby care îți ține mâinile ocupate pot deveni alternative utile. Nu există o singură soluție potrivită pentru toată lumea, așa că merită să testezi ceea ce funcționează pentru tine.

Bine de știut!

Unele comportamente repetitive oferă temporar o senzație de calm sau ușurare. Tocmai de aceea, înlocuirea lor cu un alt gest poate fi mai eficientă decât simpla încercare de a te abține.

Pot apărea infecții

Dacă îți rozi unghiile până când pielea sângerează, unghiile sunt vizibil deteriorate sau apar roșeață, durere și umflături, este recomandat să discuți cu un medic. Acestea pot fi semne ale unor leziuni sau infecții care au nevoie de îngrijire.

De asemenea, dacă ai încercat în repetate rânduri să renunți și nu reușești, iar obiceiul îți provoacă rușine, anxietate sau îți afectează viața de zi cu zi, poate fi util sprijinul unui psiholog.

Terapia de ajutor

Una dintre metodele utilizate pentru rosul unghiilor este terapia cognitiv-comportamentală, conform clevelandclinic.org, în special antrenamentul pentru inversarea obiceiului. Acesta presupune să identifici momentele și senzațiile care preced gestul și să înveți un răspuns alternativ.

În loc să te concentrezi doar pe ideea „trebuie să mă opresc”, înveți să observi întregul traseu: ce se întâmplă înainte, ce simți, când apare impulsul și ce poți face în loc să-ți rozi unghiile.

Această abordare poate fi mai ușor de aplicat pe termen lung decât încercarea de a te forța să renunți brusc.

Hipnoza, o soluție?

Hipnoza este uneori promovată ca metodă pentru renunțarea la rosul unghiilor, însă dovezile disponibile nu sunt suficiente pentru a o considera o metodă de primă alegere. Dacă vrei să explorezi această variantă, discută mai întâi cu un specialist calificat.

Există medicamente pentru onicofagie?

Nu există un medicament prescris în mod obișnuit exclusiv pentru rosul unghiilor. Atunci când onicofagia apare împreună cu alte probleme psihice, medicul psihiatru poate evalua dacă este necesar un tratament pentru acestea. Unele medicamente au fost studiate în cazul comportamentelor repetitive centrate pe corp, însă tratamentul trebuie stabilit individual de medic.

Atenție! Nu lua medicamente precum antidepresive sau anxiolitice din proprie inițiativă pentru a încerca să oprești rosul unghiilor. Tratamentul depinde de cauzele și severitatea problemei și trebuie recomandat de un specialist.

Editor: Raluca Toma

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