Miturile financiare în care crezi îți golesc portofelul fără să-ți dai seama

Unele dintre cele mai răspândite idei despre bani sună logic la prima vedere. O reducere înseamnă economie, economisirea presupune sacrificii, iar investițiile sunt doar pentru cei cu venituri mari. În realitate, astfel de convingeri ne pot influența deciziile de zi cu zi și ne pot da peste cap bugetul.

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„Este la reducere, deci fac economie”

O etichetă roșie cu o reducere de 50% poate fi greu de ignorat. Problema apare atunci când ajungem să cumpărăm lucruri de care nu aveam nevoie doar pentru că prețul este mai mic.

Să spunem că găsești o rochie de 400 de lei redusă la 200 de lei. Ai economisit 200 de lei doar dacă oricum intenționai să cumperi rochia. Dacă ajunge în dulap și nu o porți niciodată, cei 200 de lei tot au ieșit din buget.

Un truc simplu este să amâni cumpărăturile impulsive cu 24 de ore. După ce trece entuziasmul momentului, îți poate fi mai ușor să decizi dacă produsul chiar îți este necesar.

O altă întrebare utilă este: „Aș cumpăra acest lucru și la preț întreg?” Dacă răspunsul este nu, merită să te gândești dacă reducerea este cu adevărat o economie.

Economisire = renunț la toate plăcerile

Când auzim cuvântul „economii”, ne gândim adesea la restricții. Mai puține ieșiri, mai puține haine, mai puține mici bucurii.

O astfel de abordare poate fi greu de menținut pe termen lung. Un buget realist trebuie să țină cont și de lucrurile care ne fac plăcere, atât timp cât acestea rămân în limitele veniturilor.

Regula 50/30/20 este un reper des folosit pentru organizarea bugetului: aproximativ 50% din venituri pentru nevoi, 30% pentru dorințe și 20% pentru economii și obiective financiare. Procentele pot fi ajustate în funcție de venituri, datorii și cheltuielile fiecărei persoane.

Contează și consecvența. O sumă pusă deoparte în fiecare lună, chiar dacă este modestă, poate fi mai ușor de gestionat decât încercarea de a economisi o sumă mare doar atunci când rămân bani la finalul lunii.

Investițiile nu sunt rezervate oamenilor cu averi

Ideea că trebuie să ai foarte mulți bani pentru a începe să investești îi poate ține pe mulți oameni departe de acest domeniu.

Există produse financiare care permit investiții cu sume relativ mici, însă asta nu înseamnă că investițiile sunt lipsite de risc. Valoarea banilor investiți poate crește sau scădea, iar alegerea unui produs financiar trebuie făcută după ce îi înțelegi caracteristicile, costurile și nivelul de risc.

Înainte să investești, documentează-te din surse serioase și stabilește ce urmărești. Pentru cineva aflat la început, este important să înțeleagă diferențele dintre acțiuni, obligațiuni, fonduri de investiții, ETF-uri și alte instrumente financiare.

Și încă ceva: nu investi bani de care ai nevoie pentru cheltuielile curente sau pentru urgențe. Un fond de rezervă și un buget clar sunt puncte importante înainte de a-ți asuma riscuri pe piața financiară.

„Mă descurc și fără un buget”

Poate părea că un buget este necesar doar atunci când ai probleme financiare. În realitate, să știi unde se duc banii este util indiferent de nivelul veniturilor.

Cheltuielile mici sunt cele care pot trece cel mai ușor neobservate. O cafea luată zilnic, comenzi de mâncare, abonamente pe care nu le mai folosești sau cumpărături făcute din impuls pot ajunge să ocupe o parte importantă din buget.

Nu ai nevoie de un tabel complicat. Pentru început, notează timp de o lună veniturile și toate cheltuielile. La final, vei avea o imagine mult mai clară asupra obiceiurilor tale.

Apoi poți stabili câteva obiective concrete: o rezervă pentru situații neprevăzute, o vacanță, plata unei datorii sau o sumă pentru pensie. Când știi pentru ce pui bani deoparte, economisirea devine mai ușor de urmărit.

„Femeile nu se pricep la bani”

Este unul dintre stereotipurile care au circulat mult timp și care pot afecta felul în care femeile își privesc propriile decizii financiare.

Abilitățile de gestionare a banilor nu țin de gen. Ele se construiesc prin informație, experiență și obiceiuri financiare bune.

Există cercetări care au analizat diferențele dintre comportamentul investițional al femeilor și al bărbaților, însă rezultatele diferă în funcție de perioada și grupul analizat. Unele studii au asociat femeile cu un comportament investițional mai prudent și cu o tendință mai redusă de a tranzacționa frecvent. Asta nu înseamnă că orice femeie va lua automat decizii financiare mai bune.

Cel mai important este să-ți construiești propriile cunoștințe. Poți începe cu informații despre buget, economisire, dobânzi, credite, inflație și investiții. Cărțile și cursurile de educație financiară pot fi utile, însă verifică întotdeauna informațiile și evită promisiunile privind câștiguri rapide sau garantate.

Banii trebuie planificați

Cele mai mari probleme de buget nu apar întotdeauna după o singură cheltuială spectaculoasă. Uneori, suma se adună din cumpărături făcute „pentru că erau la ofertă”, abonamente uitate, cheltuieli impulsive sau lipsa unui plan.

Să-ți verifici periodic bugetul și să-ți cunoști obiceiurile de consum pot face o diferență importantă. Iar când înțelegi mecanismul din spatele unei decizii financiare, devine mai ușor să alegi conștient unde se duc banii tăi.

Editor: Raluca Toma