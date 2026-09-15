Ruladă de pui cu parmezan. Îți arătăm pas cu pas cum s-o prepari!

O ruladă de pui cu parmezan nu este un simplu preparat, ci o mică demonstrație de iscusință culinară. Un piept de pui obișnuit se transformă într-un pachet strâns bine, cu interior cremos și crustă aurie, care se taie în felii perfecte. Află cum să-l pregătești pas cu pas!

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Această ruladă de pui are un ingredient care o face deosebită: parmezanul. Acesta aduce savoarea intensă, italiană, care promite ceva bun încă dinainte să ajungă în cuptor. Este acel tip de rețetă care arată spectaculos fără să ca tu să depui efort intens, ceea ce o face ideală pentru serile în care vrei să impresionezi cu un preparat perfect.

Ingrediente pentru o porție

1 bucată piept de pui dezosat, fără piele

¼ lingură unt topit

usturoi granulat, după gust

sare

piper

¼ linguriță cimbru

2-3 fire pătrunjel

1 bucată caşcaval

1 ou

1 ½ lingură parmezan

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Mod de preparare

Amesteci untul cu usturoiul. Baţi pieptul de pui şi îl dai cu sare, piper, pătrunjel tocat fin și cimbru. Pui deasupra caşcaval, rulezi şi fixezi cu câteva scobitori.

Baţi oul, îl combini cu untul şi usturoiul, apoi treci rulada prin acestea. Amesteci pesmetul şi parmezanula, apoi dai rulada prin acest amestec.

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Așezi rulada cu partea prinsă în scobitori în jos în tava de copt tapetată cu folie de aluminiu. O lași la copt aproximativ o jumătate de oră. După ce se răcește puţin, o feliezi și o serveşti cu salată sau după preferință.

FOTO: Shutterstock