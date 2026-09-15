 Ruladă de pui cu parmezan. Îți arătăm pas cu pas cum s-o prepari!
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Dezvoltare personalăÎngrijire personalăCasă și grădinăModă
scroll right

Ruladă de pui cu parmezan. Îți arătăm pas cu pas cum s-o prepari!

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O ruladă de pui cu parmezan nu este un simplu preparat, ci o mică demonstrație de iscusință culinară. Un piept de pui obișnuit se transformă într-un pachet strâns bine, cu interior cremos și crustă aurie, care se taie în felii perfecte. Află cum să-l pregătești pas cu pas!

image
Foto: Shutterstock

Această ruladă de pui are un ingredient care o face deosebită: parmezanul. Acesta aduce savoarea intensă, italiană, care promite ceva bun încă dinainte să ajungă în cuptor. Este acel tip de rețetă care arată spectaculos fără să ca tu să depui efort intens, ceea ce o face ideală pentru serile în care vrei să impresionezi cu un preparat perfect.

Ingrediente pentru o porție

1 bucată piept de pui dezosat, fără piele

¼ lingură unt topit

usturoi granulat, după gust

sare

piper

¼ linguriță cimbru

2-3 fire pătrunjel

1 bucată caşcaval

1 ou

1 ½ lingură parmezan

Vezi și: Rulada cu salam și mozzarella care îți salvează cina

Mod de preparare

Amesteci untul cu usturoiul. Baţi pieptul de pui şi îl dai cu sare, piper, pătrunjel tocat fin și cimbru. Pui deasupra caşcaval, rulezi şi fixezi cu câteva scobitori.

Baţi oul, îl combini cu untul şi usturoiul, apoi treci rulada prin acestea. Amesteci pesmetul şi parmezanula, apoi dai rulada prin acest amestec.

Te-ar mai putea interesa: Ruladă cu somon afumat și spanac

Așezi rulada cu partea prinsă în scobitori în jos în tava de copt tapetată cu folie de aluminiu. O lași la copt aproximativ o jumătate de oră. După ce se răcește puţin, o feliezi și o serveşti cu salată sau după preferință.

FOTO: Shutterstock

Ghid de cumpărături

madalina apostol jpg
Fostul partener al Mădălinei Apostol, dezvăluiri despre relația cu Nick Rădoi. Cum era viața ei în America Vedete românești
image jpeg
#Exclusiv Click!
Nick Rădoi a venit de urgență în România să participe la priveghiul Mădălinei Apostol! Unde va fi depus trupul neînsuflețit al acesteia? „Am crezut că e bine” Vedete românești
image
Cine e liderul AUR suspectat că e omul lui Bolojan SURSE adevarul.ro
image
O campanie rusă de dezinformare vizează alegerile americane intermediare. Deepfake-uri cu vedete de la Hollywood, folosite de Rusia împotriva democraților adevarul.ro

Parteneri

image
Marius Șumudică, dialog uluitor cu un jucător de la CFR Cluj: „Mister, n-am avut nici bani de motorină!” www.fanatik.ro
image
Fabrica în care se lucrează doar 70 de zile pe an. Produsele lor ajung şi la noi observatornews.ro
image
Angajata unui magazin second-hand a descoperit o adevărată „comoară” printre obiectele donate: „Găsim des obiecte scumpe” www.antena3.ro
image
O nouă rundă de audieri la comisia din Senat privind întâlnirea lui Bolojan cu președinta CCR. Premierul demis nu confirmă participarea www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ultimul rămas-bun pentru Mădălina Apostol. Trupul neînsuflețit a fost depus la capelă. Apropiații, răpuși de durere www.wowbiz.ro
image
Monica Gabor, devastată după moartea prietenei sale, Mădălina Apostol: „Purta în tăcere o povară greu de înțeles” www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a găsit în conturile generalului Ioniță după moarte. Cum a împărţit amanta Alice banii cu soţia defunctului, detalii şoc! as.ro
image
Avioane militare vor zbura la joasă înălțime în toată România. Mesajul MApN pentru români: „Nu vă panicați” playtech.ro
image
Marius Șumudică șochează: își cere public scuze suporterilor FCSB! „Am tăria să fac lucrul ăsta. Nu îi voi mai jigni niciodată!”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Mădălina Apostol și-a pregătit moartea până la cel mai mic detaliu. Și-a dat ultima suflare în fața unui obiect special pentru ea www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
„Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”. Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre tragica dispariție a mamei lui. Ce a povestit acum băiatul www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Apariție senzațională și atât de așteptată. Prințesa Kate și Prințul William, din nou alături de Tom Cruise pe covorul roșu okmagazine.ro
image
Mesajul lui Meghan de ziua lui Harry nu lasă loc de interpretări. Ce a avut să-i transmită mai tânărului ei soț okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce nu și-au recuperat romanii tezaurele îngropate? historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O scurtă istorie a mahmurelii și a remediilor sale: de la varză și cuișoare până la plămâni de capră historia.ro
amazing girl playfully eating croissant morning lovely curly woman drinking coffee while sitting beside pizza jpg
Ți-e cu adevărat foame sau mănânci pe fond de stres? Semnele care te ajută să faci diferența Îngrijire personală
pregnant woman brown coat autumn park jpg
Poți fi elegantă și în sărcină! Cum să combini confortul cu tendințele vestimentare? Modă
Palmieri cu ciocolata webp
Rețetă pas cu pas. Palmieri cu ciocolată. Cum să-i prepari rapid? Pentru Femei
modern young stylish woman sitting cafe jpg
Ce conține geanta unei femei pregătite pentru orice surpriză a zilei Îngrijire personală
medium shot woman sleeping clouds jpg
Ce se ascunde cu adevărat în spatele viselor care par să prezică viitorul? Dezvoltare personală
Venus in Scorpion jpg
Venus în Scorpion pune sub lupă dragostea și banii. Ce se întâmplă cu fiecare zodie din 10 septembrie până pe 25 octombrie? Pentru Femei
GettyImages 55740056 jpg
Viața lui Charlie Chaplin bate orice scenariu. Sărăcie, scandaluri, exil și un final greu de imaginat Pentru Femei
multicultural family with their little son having fun together jpg
Viața de cuplu după venirea pe lume a copiilor se schimbă. Cum vă regăsiți ca parteneri intimi? Pentru Femei
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Carmen Tănase, dată afară de la „Românii au talent” cu doar o oră înainte de anunțul oficial. Actrița a aflat în ultimul moment că Nadia Comăneci îi ia locul actualitate.net