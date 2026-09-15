 Fostul partener al Mădălinei Apostol, dezvăluiri despre relația cu Nick Rădoi. Cum era viața ei în America
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Fostul partener al Mădălinei Apostol, dezvăluiri despre relația cu Nick Rădoi. Cum era viața ei în America

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Apar noi detalii despre viața Mădălinei Apostol în America și despre relația acesteia cu Nick Rădoi. Fostul partener al acesteia, care este și tatăl celor doi băieți de 22 și 19 ani, dă mai multe detalii despre ea.

Mădălina Apostol.
Mădălina Apostol. Foto: Instagram

Mădălina Apostol s-a stins din viață fulgerător la doar 40 de ani, în noaptea de 12 spre 13 septembrie. De atunci, apropiații au încercat să deslușească misterul și au vorbit despre ea. Fostul ei partener susține că cei doi copii țineau legătura cu mama lor, iar relația lor era una bună.

Fostul partener al Mădălinei Apostol rupe tăcerea

Tatăl celor doi copii pe care îi avea împreună cu Mădălina Apostol are numai cuvinte frumoase la adresa ei. Cei doi băieți locuiau la el, însă păstrau legătura cu mama lor și mergeau în vizită la ea foarte des, plecând chiar și în vacanță împreună pentru o săptămână la mare. De asemenea, legătura dintre ei era una bună și civilizată, a relatat cancan.ro.

De asemenea, tatăl copiilor susține că Mădălina era, de fel, o persoană mereu cu zâmbetul pe buze, chiar și după ce aceasta a plecat în America. Bărbatul a menționat că era extrem de empatică și sărea mereu în ajutor.

„Era fata care punea o farfurie de mâncare și un pahar de apă la toată lumea”, a declarat bărbatul, conform publicației citate. 

Cum era relația dintre Mădălina Apostol și Nick Rădoi

Fostul partener a menționat faptul că Mădălina era o femeie liberă și independentă, care trăia după propriile reguli. Cât despre relația dintre ea și Nick Rădoi, bărbatul susține că milionarul nu avea nicio putere de decizie asupra Mădălinei, deși se specula în spațiul public faptul că acesta ar fi controlat-o constant.

Unde era Mădălina în seara tragediei

Mai mult decât atât, tatăl celor doi băieți a vorbit și despre locul în care aceasta s-ar fi aflat în seara tragediei. Mădălina Apostol nu era acasă, ci în locuința unei prietene cu care avea o relație apropiată și pe care o vizita inclusiv în Mexic.

De înmormântarea fostei vedete, bărbatul a precizat că se ocupă întreaga familie, inclusiv frații ei.

Ce spun prietenele ei despre motivul decesului

Prietenele Mădălinei Apostol susțin că aceasta nu ar fi avut intenția de a-și lua viața. Aceasta ar fi băut puțin mai mult alcool, iar rezultatul medico-legal ar fi indicat că aceasta își administrase și un cocktail de medicamente. Apropiații ei spun că deși se lupta cu depresia, reușea să o țină sub control, mai scrie cancan.ro.

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