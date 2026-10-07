Tragedie pentru familia lui Culiță Sterp. O prietenă a pierdut lupta cu boala la doar 37 de ani. Ultimul mesaj este sfâșietor

O veste cumplită a îndurerat familia și apropiații Cristinei Mărie. Femeia, în vârstă de doar 37 de ani, a pierdut lupta cu o boală rară, după luni în care a sperat că tratamentul și intervențiile medicale îi vor oferi o nouă șansă la viață. Printre cei care au încercat să îi fie alături s-a numărat și Culiță Sterp, care, în urmă cu câteva luni, le ceruse urmăritorilor să contribuie la strângerea banilor necesari pentru tratamentul acesteia.

Tragedie pentru familia lui Culiță Sterp. Foto: colaj

Cristina Mărie era soția unui prieten apropiat al artistului, din Oradea. Diagnosticul primit a fost unul extrem de grav: o tumoră infiltrativă localizată în trunchiul cerebral, o zonă deosebit de sensibilă a sistemului nervos central. Din cauza poziționării tumorii, intervențiile medicale presupuneau riscuri importante, iar cazul necesita tratament într-un centru medical specializat din străinătate.

Culiță Sterp a făcut apel la oameni pentru a o salva pe Cristina

În momentul în care a aflat prin ce trece familia prietenului său, Culiță Sterp a încercat să mobilizeze comunitatea din mediul online. Artistul a distribuit cazul Cristinei și le-a cerut oamenilor să contribuie, în măsura posibilităților, la costurile tratamentului.

Pentru că suma necesară intervențiilor și îngrijirilor medicale era una considerabilă, orice ajutor putea face diferența. Culiță Sterp le-a transmis urmăritorilor că și o simplă distribuire a mesajului putea contribui la găsirea unor persoane dispuse să sprijine familia.

„Nevasta unui prieten de al meu de la Oradea are mare nevoie de ajutor! Haideți să ne unim forțele și să punem mână de la mână toți să o ajutăm! De la noi mai puțin, de la Dumnezeu mai mult! Cei care nu puteți să donați, ar ajuta măcar o distribuire. Dumnezeu să vă răsplătească”, scria Culiță Sterp în urmă cu ceva timp.

Cristina Mărie a luptat până în ultimele clipe

În ciuda diagnosticului sever și a dificultăților medicale, Cristina Mărie a încercat să își păstreze optimismul. Femeia nu s-a lăsat doborâtă de boală și a transmis în mediul online mesaje prin care arăta că este hotărâtă să continue lupta.

În ultima sa postare de pe Facebook, Cristina apărea pe patul de spital, cu perfuzia în mână, înaintea unei noi intervenții chirurgicale. Mesajul pe care l-a transmis atunci vorbea despre credință, speranță și dorința de a depăși momentul dificil.

„Mă operez. Intru cu Dumnezeu în suflet și cu o singură convingere: MĂ ÎNTORC MAI PUTERNICĂ! Nu îmi este scris să renunț. Mi-e scris să lupt. Doamne, ține-mă de mână. De aici, totul în mâinile Tale”, a scris Cristina în ultima sa postare de pe Facebook.

Din păcate, lupta s-a încheiat miercuri, 7 octombrie 2026, când Cristina Mărie s-a stins din viață la numai 37 de ani.

Cristina Mărie lasă în urmă o familie îndurerată

Moartea Cristinei a lăsat în urmă un soț și o fiică adolescentă. Cei doi soți erau cunoscuți în comunitatea iubitorilor de animale, fiind pasionați de creșterea câinilor. Familia deținea o canisă și era cunoscută de numeroși oameni din zona Aradului.

În perioada în care s-a luptat cu boala, Cristina a reușit să strângă în jurul său o comunitate impresionantă de oameni care i-au urmărit povestea și au sperat alături de ea într-un deznodământ favorabil.

Vestea morții sale a fost anunțată de soțul ei, care a transmis și detaliile legate de funeralii.

Mesajul sfâșietor transmis de soțul Cristinei

Partenerul de viață al Cristinei a anunțat public dispariția acesteia printr-un mesaj emoționant. A descris-o drept „Soarele meu” și a vorbit despre golul lăsat în urma plecării sale.

Priveghiul este programat pentru joi, la ora 18:30, în timp ce ceremonia de înmormântare va avea loc vineri, 9 octombrie, de la ora 11:00, la Capela Orășenească.

„Cu adâncă durere în suflet și un gol imens care nu se va umple niciodată, anunțăm plecarea timpurie din această lume a dragei noastre Cristina – „Soarele meu”, omul care a luminat viețile tuturor celor din jur.

Pentru cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu și să fie alături de familie în aceste momente de cumplită încercare. Slujba de priveghi va avea loc joi, la ora 18:30, iar ceremonia de înmormântare va fi oficiată vineri, 9 octombrie, la ora 11:00, la Capela Orășenească”, a fost mesajul transmis de prietenul lui Culiță Sterp.

Povestea Cristinei Mărie a mobilizat numeroși oameni în ultimele luni. De la apelul public făcut de Culiță Sterp pentru strângerea de fonduri și până la mesajele transmise chiar de pe patul de spital, femeia a încercat să își păstreze speranța și să lupte până la capăt.

La doar 37 de ani, Cristina s-a stins însă din viață, lăsând în urmă o familie și numeroși oameni care au sperat până în ultima clipă că va reuși să învingă boala.