 Culiță Sterp a scos bani grei din buzunar pentru ziua Danielei Iliescu. Cum arată hotelul de lux din Marrakech unde s-au cazat și cât costă
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Culiță Sterp a scos bani grei din buzunar pentru ziua Danielei Iliescu. Cum arată hotelul de lux din Marrakech unde s-au cazat și cât costă

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Daniela Iliescu a împlinit 33 de ani și a ales să-și sărbătorească ziua de naștere departe de România. După o oprire în Milano, soția lui Culiță Sterp a plecat alături de artist în Marrakech, una dintre destinațiile pe care își dorea de mult timp să le descopere. Cei doi s-au cazat la un resort de lux, unde tarifele pentru o singură noapte pot depăși 2.000 de euro, în funcție de perioada aleasă și de tipul camerei.

Culiță Sterp a scos bani grei din buzunar pentru ziua Danielei Iliescu.
Culiță Sterp a scos bani grei din buzunar pentru ziua Danielei Iliescu. Foto: Instagram

Daniela Iliescu, aniversare de 33 de ani în Marrakech

În ultimii ani, Daniela Iliescu și-a obișnuit urmăritorii ca, de ziua sa, să aleagă o destinație de vacanță. Pentru aniversarea de 33 de ani, vedeta a schimbat peisajul Italiei pentru atmosfera exotică din Maroc.

După două zile petrecute în Milano, Daniela Iliescu și Culiță Sterp au pornit spre Marrakech, oraș pe care aceasta își dorea de mult să-l viziteze.

Alegerea a fost una pe măsura aniversării: cei doi au optat pentru un hotel de lux din zona Hivernage, una dintre cele mai cunoscute zone din Marrakech.

Cât costă o noapte la hotelul de lux ales de Culiță Sterp și Daniela Iliescu

Vacanța aniversară vine cu un preț pe măsură. Hotelul în care au ales să se cazeze Culiță Sterp și Daniela Iliescu are în total 209 camere și unități de cazare.

Dintre acestea, 135 sunt camere, 71 sunt suite, iar alte trei sunt riaduri private. Designul păstrează elemente specifice Marocului, cu lemn sculptat, mozaicuri tradiționale și băi finisate cu marmură.

În funcție de camera rezervată, oaspeții pot avea vedere spre grădinile resortului, piscina exterioară, zona Hivernage sau chiar spre Moscheea Koutoubia.

Tarifele diferă în funcție de sezon, disponibilitate și categoria de cazare. Pentru anumite perioade din octombrie 2026, prețurile pornesc de la aproximativ 700-800 de euro pe noapte, însă pentru unele date și camere pot depăși 2.000 de euro pentru o singură noapte.

Hotelul are piscine și un spa de 2.500 de metri pătrați

Resortul ales pentru aniversarea Danielei Iliescu pune la dispoziția turiștilor mai multe facilități de lux. Printre acestea se numără piscinele și un centru spa impresionant, cu o suprafață de aproximativ 2.500 de metri pătrați.

Atmosfera hotelului este completată de arhitectura inspirată din cultura marocană, grădini și spații destinate relaxării, astfel încât experiența să fie mai mult decât o simplă cazare.

Pentru Daniela Iliescu, vacanța a reprezentat și îndeplinirea unei dorințe mai vechi, după cum chiar Culiță Sterp a transmis în mesajul dedicat soției sale.

Culiță Sterp și Daniela Iliescu au avut parte și de o peripeție înainte să ajungă în Maroc

Drumul spre Marrakech nu a început însă conform planului. Culiță Sterp a povestit că a uitat pașaportul la hotelul din Milano, motiv pentru care el și Daniela Iliescu au pierdut avionul pe care îl aveau programat.

Cei doi au fost nevoiți să cumpere bilete pentru următorul zbor. Până la plecare, artistul a glumit pe seama situației și a spus că întâmplarea poate avea, în cele din urmă, un scop.

Mesajul emoționant transmis de Culiță Sterp soției sale

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Foto: Instagram

De ziua Danielei Iliescu, Culiță Sterp a publicat un mesaj amplu în care i-a transmis soției sale cât de importantă este pentru el și pentru familia lor. Artistul a vorbit despre anii petrecuți împreună, despre copiii lor, dar și despre cadoul pregătit pentru aniversare: o vacanță într-un loc pe care Daniela își dorea foarte mult să-l viziteze.

La mulți ani, dragostea vieții mele! Te iubesc și îți mulțumesc pentru tot ce am realizat alături de tine, în special pentru familia noastră și pentru copiii noștri! Ești cea mai bună soție, iubită, mamă și prietenă!

Lângă tine am trăit cei mai frumoși ani din viața mea de până acum și tot lângă tine vreau să rămân până la final. Vreau să îmbătrânim împreună, să avem grijă unul de celălalt și, mai ales, să avem grijă de iubirea noastră! Ești femeia lângă care am evoluat cel mai frumos și alături de care am descoperit fericirea și iubirea adevărată!

De ziua ta îți doresc, înainte de toate, sănătate, ca să ne putem bucura împreună de tot ce am construit și realizat! Iar pentru că știu cât de mult îți place să călătorești, cadoul meu pentru tine anul acesta este o vacanță într-un loc unde știu că îți doreai foarte mult să ajungem!

Problema e că am pierdut avionul, tot din cauza mea, pentru că mi-am uitat pașaportul la hotel. Dar poate așa a trebuit să fie… poate aveau ceva planuri necurate piloții ăia. Ce să zic și eu acum ca să mă scuz?

Important e că am luat bilete pentru următorul zbor, de diseară. Până atunci, ne mai plimbăm puțin prin aeroport. Glumesc! Mergem înapoi în Milano la shopping! Am început ziua ta puțin cu stângul, iubirea mea, dar până la urmă o să fie bine! Te iubesc mult! La mulți ani încă o dată, nevasta mea cea mai frumoasă și dragostea mea cea mai mare!”, a fost mesajul postat de Culiță Sterp pe Instagram.

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