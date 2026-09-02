 Alina Pușcaș, prima reacție după plecarea lui Pepe la Kanal D. Ce spune prezentatoarea TV despre fostul coleg
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VideoAlina Pușcaș, prima reacție după plecarea lui Pepe la Kanal D. Ce spune prezentatoarea TV despre fostul coleg

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Nici bine nu a început toamna că schimbările din televiziune se țin lanț. Pepe a făcut recent o mutare importantă în carieră și a ales să părăsească Antena 1 pentru Kanal D, după mai mulți ani în care a făcut parte din echipa emisiunii „Te cunosc de undeva!”, unde a prezentat show-ul alături de Alina Pușcaș.

Pepe și Alina Pușacș.
Pepe și Alina Pușacș. Foto: Instagram

Ce a transmis Alina Pușcaș după plecarea lui Pepe 

Decizia artistului nu a trecut neobservată, iar Alina Pușcaș a avut o primă reacție după plecarea colegului său. Prezentatoarea a recunoscut că vestea a luat-o prin surprindere și că și-ar fi dorit ca cei doi să continue împreună proiectul care i-a consacrat în fața telespectatorilor. Chiar și așa, vedeta i-a transmis lui Pepe gânduri bune și mult succes în noua etapă profesională.

„Hello! Oficial, azi am aflat că dragul meu coleg Pepe m-a părăsit. Ne-a părăsit, m-a părăsit și pe mine și «Te Cunosc de Undeva!», din păcate. Dar, chiar dacă, să zic așa, sunt un pic supărată pe el, în sensul că mi-aș fi dorit să continuăm împreună, să ducem până la capăt proiectul «Te Cunosc de Undeva!», sunt convinsă că, pentru el, alegerea pe care a făcut-o este una pozitivă.

Exact cum ziceam, mi-aș fi dorit în continuare să duc până la capăt proiectul, pentru că este un coleg... a fost și este un coleg extrem de generos și extrem de plăcut, simpatic, glumeț, extrem de talentat. Chiar îi doresc tot binele din lume. Sper să se descurce foarte bine în noua calitate, la postul pe care l-a ales.”

Alina Pușcaș, mesaj emoționant pentru Pepe

Despărțirea profesională nu a schimbat însă relația de prietenie dintre cei doi. Alina Pușcaș i-a mulțumit lui Pepe pentru anii în care i-a fost alături și a mărturisit că și-ar dori ca, la un moment dat, drumurile lor profesionale să se intersecteze din nou.

„Pepe, ești în sufletul meu oriunde ai fi tu și chiar, chiar îmi doresc ca, la un moment dat, cine știe cum, să lucrăm din nou împreună. Sunt așa, un pic melancolică. Te pup, Pepe! Îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine în toți anii ăștia. Ne cunoaștem de vreo 15 ani, cred.”

Pepe, despre plecarea de la Antena 1: „Mai mult decât amiabilă”

La rândul său, Pepe a explicat, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Click!, cum s-a produs plecarea de la Antena 1 și ce relație are în prezent cu foștii săi colegi și șefi. Artistul a ținut să precizeze că nu a existat niciun conflict și că despărțirea de postul de televiziune a fost una cât se poate de amiabilă.

Click!: Să înțelegem de aici că despărțirea de Antena 1 a fost una cât se poate de amiabilă?

Pepe: Mai mult decât amiabilă, aș putea spune. Adică nu a existat niciun fel de discuție, dat fiind faptul că în momentul de față eu oricum nu mai aveam un contract activ cu Antena1. Au fost proiecte care au luat sfârșit, pe o perioadă determinată, trebuia să reînnoim un contract sau să-mi renegociez în altă parte. A fost foarte simplu! 

Mai mult, chiar dacă aveam posibilitatea de a semna direct cu altcineva, înainte să fac asta am avut o discuție cu șefii de la Antenă, m-au îmbrățișat, mi-au urat mult succes și au înțeles ce e prioritar pentru mine și ce e mai bine și pentru mine personal și artistic, de fapt din toate punctele de vedere.

Am rămas prieteni și chiar din punctul meu de vedere abia aștept să mă văd poate și în seara asta (n.r: la petrecerea Viva) cu ei și să stăm la aceeași masă, pentru că au făcut parte din viața mea foarte mulți ani.

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