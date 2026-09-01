 Lovitură sub centură pentru Antena 1! Pepe pleacă de la „Te cunosc de undeva”! Cu ce post TV a semnat?
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VideoLovitură sub centură pentru Antena 1! Pepe pleacă de la „Te cunosc de undeva”! Cu ce post TV a semnat?

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La concurență cu Antena și Pro TV, Kanal D a anunțat că pregătește una dintre cele mai spectaculoase mutări ale noului sezon de televiziune! Nimeni altul decât Pepe va intra în echipa postului, artistul fiind gata să aducă publicului energia sa inepuizabilă şi bucuria de a face spectacol. 

Pepe schimbă televiziunile
Pepe schimbă televiziunile Foto: Kanal D

Pepe a plecat de la Antena 1 și a semnat cu Kanal D!

Kanal D l-a luat pe Pepe de la Antena 1, unde solistul era amifitrion alături de Alina Pușcaș la emisiunea „ Te cunosc undeva”. Mutarea a fost anunțată, marți dimineață, de cei de la Kanal D! 

Cu o experiență de peste două decenii în showbiz, om de televiziune, muzician, interpret, compozitor și actor, Pepe ( pe numele său adevărat Ionuț Nicolae Pascu) este unul dintre cei mai apreciaţi entertaineri din România. 

Energia sa molipsitoare, versatilitatea, spontaneitatea și capacitatea de a crea o conexiune autentică cu publicul l-au transformat într-o prezenţă unică, inconfundabilă

Pepe a popularizat stilul flamenco-pop în România, iar albume precum „Inimă nebună”, „Îmi place”, „Cine te iubeşte”, „Îmi pasă” şi multe altele răsună şi acum în inimile milioanelor de fani.

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Foto: Kanal D

Pepe: „Pentru mine începe un nou capitol profesional”

Venirea solistului la Kanal D marchează un nou capitol important în parcursul profesional al acestui performer al scenei şi micului ecran,  care va avea ocazia să își pună în valoare calitățile de showman în faţa unui public uriaş, avid de entertainment de calitate.

„Sunt foarte bucuros să vă anunț că, de acum, fac parte din echipa Kanal D, alături de care îmi doresc să construiesc proiecte interesante pentru public. Pentru mine începe un nou capitol profesional.

Îmi place să îi fac pe oameni să se simtă bine, să râdă, să se bucure de viață şi să uite de grijile zilnice, iar asta îmi doresc să aduc și în casele telespectatorilor Kanal D. Și vă promit că urmează surprize frumoase!”, a declarat Pepe.

De-a lungul carierei sale îndelungate în televiziune, numele lui Pepe s-a legat de numeroase producții de succes. A fost prezentator al unor show-uri precum „Te cunosc de undeva”, „Splash! Vedete la apă”, dar și membru al juriului „Next Star”. În cadrul show-ului „Te cunosc de undeva” a fost și concurent, impresionând prin talentul actoricesc, calitățile vocale și capacitatea extraordinară de a intra în pielea celor mai diverse personaje. 

Prin venirea lui Pepe în echipa Kanal D, postul vândut de curând de turci celor care dețin Prima TV,  îşi consolidează oferta de divertisment cu un prezentator valoros, care are capacitatea de a crea conexiune autentică cu publicul si a aduce pe micul ecran spectacol, umor, spontaneitate şi bună dispoziţie.  

Kanal D va reveni, în curând, cu informaţii referitoare la show-urile în care va fi implicat îndrăgitul prezentator, care se pregăteşte să scrie un nou capitol al spectacolului pentru întreaga familie, la acest post TV.   

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