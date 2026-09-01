 Ilinca Vandici este însărcinată a doua oară! Cine este bărbatul care a făcut-o să iubească din nou după divorț
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Ilinca Vandici este însărcinată a doua oară! Cine este bărbatul care a făcut-o să iubească din nou după divorț

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Ilinca Vandici traversează una dintre cele mai fericite perioade din viața sa, anunțând că este însărcinată la vârsta de 40 de ani. Prezentatoarea de la Kanal D și partenerul ei, Bogdan Boitor, alături de care formează un cuplu de aproximativ doi ani și jumătate, își măresc familia.

Ilinca Vandici devine mamă pentru a doua oară
Ilinca Vandici devine mamă pentru a doua oară Foto: Facebook

Minune în viața Ilincăi Vandici la împlinirea vârstei de 40 de ani. Îndrăgita prezentatoare TV urmează să devină din nou mamă alături de noul ei partener, lăsând definitiv în urmă cumpăna divorțului din 2023.

Marele anunț în direct la TV

Aniversarea celor 40 de ani a venit la pachet cu cel mai frumos cadou pentru Ilinca Vandici. Vedeta a ales să împărtășească marea veste cu publicul telespectator chiar în cadrul emisiunii „Follow Us!”, pe care o moderează alături de Teo Trandafir la Kanal D, potrivit WowBiz.

„Am să vă spun ceva, sunt însăcinată. Nu e glumă, Sunt însărcinată, suntem foarte fericiți La Zian nu am avut simptome de genul acesta (n.r - pofte), aș dormi toată ziua dacă s-ar putea. A venit odată cu vârsta asta, acum s-a agravat, e dublă somnolența. În rest, toate bune și frumoase. Am vrut să se știe de la mine, să anunț aici în emisiune, mie nu-mi plac supozițiile. Doamne ajută să fim sănătoși" a declarat Ilinca în emisiune chiar în direct.

Relația dintre prezentatoare și Bogdan Boitor, începută în urmă cu aproximativ doi ani și jumătate, a trecut astfel la nivelul următor.

Cei doi își doreau de mult timp un copil împreună, iar vestea sarcinii a fost primită cu entuziasm și de Zian, băiețelul de nouă ani al vedetei, care abia așteaptă să își intre în rolul de frate mai mare.

Maternitatea, sursa supremă de putere: „Copilul meu este un soi de maestru în viața mea”

Ilinca Vandici a devenit mamă pentru prima oară în vara anului 2017, în timpul căsniciei cu Andrei Neacșu, de care a divorțat oficial în 2023. De-a lungul timpului, vedeta a vorbit deschis despre modul profund în care primul său născut i-a remodelat întreaga existență:

 „De când a venit Zian în viața mea mă simt mai puternică decât oricând, în orice împrejurare. Îmi dă o liniște ce nu poate fi descrisă în cuvinte și o forță de a mișca lucrurile, de a mă dezvolta și mai mult, de a accesa zone la care nu m-am gândit până acum. Cumva, copilul meu este un soi de «maestru» în viața mea, venit să mă ajute să-mi ating adevăratul potențial!” a spus Ilinca Vandici.

Cine este Bogdan Boitor, partenerul care i-a readus zâmbetul pe buze

Bărbatul care a cucerit-o pe vedeta Kanal D provine dintr-o familie cunoscută din administrația locală maramureșeană, fiind fiul fostului primar din localitatea Asuaju de Sus, Vasile Boitor.

La rândul său, Bogdan Boitor a activat în sfera politică, candidând în trecut pentru un mandat în Parlamentul României.

Înainte de a începe relația discretă și armonioasă cu Ilinca Vandici, acesta a fost logodit timp de mai mulți ani cu o tânără de profesie medic, poveste încheiată în urmă cu mai bine de doi ani.

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