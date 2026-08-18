Ilinca Vandici, ironizată de Mircea Badea după ce și-a prezentat geanta de lux: „Viața trebuie să fie...”

După ce l-a ironizat pe Cătălin Măruță, Mircea Badea și-a îndreptat atenția către Ilinca Vandici. Prezentatorul nu a trecut cu vederea o apariție a vedetei din mediul online și a distribuit o fotografie în care aceasta își etalează cea mai nouă achiziție, o geantă de lux. Ca de fiecare dată, Badea a însoțit imaginea de o remarcă acidă, în stilul său caracteristic.

Realizatorul emisiunii „În gura presei” este recunoscut nu doar pentru cariera sa în televiziune, ci și pentru stilul direct, acid și adesea ironic în care comentează subiectele care îi atrag atenția. De-a lungul timpului, Mircea Badea nu s-a ferit să își exprime opiniile tranșante, iar rețelele de socializare i-au oferit un nou spațiu în care să reacționeze la ceea ce îi stârnește interesul.

Mircea Badea, ironie la adresa Ilincăi Vandici

Ilinca Vandici, la rândul său o figură cunoscută din televiziune, le-a prezentat recent urmăritorilor de pe rețelele de socializare o geantă de la un brand de lux. Vedeta a publicat un clip video în care apare cu accesoriul, însă postarea nu a trecut neobservată de Mircea Badea.

Realizatorul emisiunii „În gura presei” a făcut o captură de ecran din videoclipul publicat de Ilinca Vandici și a distribuit imaginea pe contul său de Instagram. Așa cum și-a obișnuit urmăritorii, Badea a însoțit fotografia de un comentariu ironic, făcând referire la preocupările vedetei.

„Viața trebuie să fie foarte plictisitoare pentru fetele astea”, a scris Mircea Badea, pe Instagram.

Florin Ristei, luat în vizor de Mircea Badea

Nici Florin Ristei nu a scăpat de comentariile lui Mircea Badea. Artistul a intrat recent într-o discuție alături de Speak despre folosirea literelor „î” și „â” în limba română, iar subiectul a ajuns și în atenția realizatorului emisiunii „În gura presei”.

Badea a reacționat după ce a urmărit conversația celor doi și a ironizat modul în care aceștia au abordat tema. În opinia sa, explicațiile oferite de Florin Ristei și Speak au fost prea simpliste pentru un subiect care ține de regulile limbii române.

„Pentru mine, așa ceva este odios. Ceea ce am văzut noi este odios. Absolut odios. Eu sunt un tip, la bătrânețe, absolut tolerant. (…) Secvența asta m-a băgat în roșii. Deci vine Gigel ăsta, Ristei sau cum îl cheamă, care e un tefelist, asta nu o spun ca pe ceva negativ, ci îl încadrez corect, obiectiv. Nu-i nimic rău în asta, dar îl încadrez corect. Apare și prin reclame la bănci (…) vine Gigel ăsta, care nu are nici cea mai vagă idee, are câteva lozinci pe care le tot spune de ceva ani, sigur că sunt profitabile pentru el”, a declarat Mircea Badea.

Mircea Badea, reacție acidă după revenirea lui Cătălin Măruță la Antena 1

După o pauză de mai bine de șase luni, Cătălin Măruță revine pe micile ecrane, de această dată la Antena 1, unde va prelua emisiunea „Furnicuțele”, în locul lui Denise Rifai. Anunțul revenirii sale a fost primit cu entuziasm de mulți dintre telespectatorii care îl așteptau din nou în fața camerelor de filmat, însă nu au lipsit nici reacțiile mai puțin favorabile.

Printre cei care au comentat revenirea prezentatorului s-a numărat și Mircea Badea. Realizatorul emisiunii „În gura presei” nu s-a ferit să își exprime opinia, iar observația sa la adresa lui Cătălin Măruță a venit în stilul caracteristic, cu o doză de ironie.

„Acum se pune că sunt „coleg de trust” cu domnul? Poate o să-i iasă mai bine decât matinalul cu Băsescu…”, a scris Mircea Badea pe Instagram.