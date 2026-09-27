 Dana Rogoz a împlinit 41 de ani și a făcut un anunț neașteptat. „Familia noastră s-a mărit!”
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Dana Rogoz a împlinit 41 de ani și a făcut un anunț neașteptat. „Familia noastră s-a mărit!”

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Dana Rogoz a împlinit frumoasa vârstă de 41 de ani pe 26 septembrie. Modul în care și-a petrecut această zi a fost unul inedit. De asemenea, vedeta a anunțat că tot atunci s-a mărit și familia cu un nou membru. 

Dana Rogoz.
Dana Rogoz. Foto: Instagram

Actrița a avut parte de o zi de naștere memorabilă, fiind într-o scurtă vacanță cu familia într-o autorulotă. Dana Rogoz a primit un cadou special și i-a anunțat și pe urmăritorii ei de acest lucru. Mesajul transmis de aceasta.

Cadoul special primit de Dana Rogoz cu ocazia aniversării sale

Dana Rogoz  a anunțat că s-a mărit familia chiar de ziua ei de naștere. A împărtășit acest aspect din viața ei cu urmăritorii. Nu, nu este vorba despre un copil, ci despre un cățel. Puck este noul membru, luat de departe. A mers până în Ungaria cu autorulota, acolo unde patrupedul a și participat la un show canin.

„Ieri, chiar de ziua mea de naștere, familia noastră s-a mărit! Dragul nostru Puck, ești deja extrem de iubit! Îți dorim să fii sănătos și să ai o viață fericită alături de noi! Am călătorit până în Ungaria cu autorulota, pentru a-l vedea în primul lui show canin, unde a primit rezultatul maxim! Este atât de drăgălaș, că mi se topește inima când îl privesc!”,, a scris actrița pe Instagram.

O zi de naștere de vis

De asemenea, Dana Rogoz și-a amintit de ziua ei de naștere de toate lucrurile bune care i s-au întâmplat și de toate realizările sale. Aceasta este recunoscătoare pentru toate proiectele la care a luat parte și care, evident, au avut succes.

„A mai trecut un an, care mi-a adus foarte multe dorințe împlinite. În primul rând, filmarea celui de-al doilea lungmetraj al lui Radu, a cărui premieră o vom avea anul viitor. Înseamnă enorm pentru noi, după atâția ani de pregătire. În plus, tot la reușite profesionale se adună avanpremiera filmului Dus-Întors de Cristian Bota, premiat la TIFF, filmarea pentru lungmetrajul Olguța și un bunic de milioane, care mi-a adus și mulți prieteni noi în viață, dar și mult teatru jucat cu emoție și bucurie, atât în sala mică și nouă a teatrului unteatru, cât și pe multe alte scene din țară”, a scris actrița pe Instagram, cu o zi în urmă.

De asemenea, într-un an, Dana Rogoz a văzut o bună parte din această lume. A călătorit atât în Europa, cât și pe continentul asiatic. A văzut cum casa de la Viscri a prins contur și a cunoscut oameni noi. 

„Am călătorit în China, dar și cu trenurile prin Europa, adică două dintre cele mai frumoase vacanțe din viețile noastre. Am urmărit cum evoluează șantierul din Viscri și mi-am imaginat de un milion de ori cum va arăta când va fi gata. Am citit copiilor din cartierul meu povești și m-am apropiat de comunitatea sa mai mult ca oricând. A mai trecut un an în care am descoperit cât de mult mă bucur de oameni și locuri noi. Și cum nu mă pot opri din a spera, din a-mi face visuri și planuri noi. Nu vreau să mă scoată nimeni din priză, mai am atâtea de făcut!”, a mai adăugat vedeta.

Actrița a avut parte și de lucruri mai puțin bune

Dana Rogoz recunoaște că nu toate lucrurile au fost roz, ca în povești și a expus și partea mai puțin bună. Vedeta a fost sinceră și a menționată că a avut parte și de dezamăgiri.

„N-a fost un an ușor, dar nimic nu a venit ușor în viața mea. Au fost și multe dezamăgiri, supărări, spaime, griji, care probabil că m-au făcut mai puternică. Cert e că nu m-au făcut să renunț să sper că toate cele pe care mi le doresc cu adevărat se vor împlini într-o zi. Da, sunt Dana, am 41 de ani și sunt dependentă de speranță”, se mai arată în mesajul publicat de actriță.

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