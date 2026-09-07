 Ce mari au crescut copiii Danei Rogoz! Actrița și Radu Dragomir, alături de ei în prima zi de școală
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Ce mari au crescut copiii Danei Rogoz! Actrița și Radu Dragomir, alături de ei în prima zi de școală

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A fost o dimineață plină de emoții pentru părinții din România, care și-au însoțit copiii la școală în prima zi a noului an școlar. Luni, 7 septembrie 2026, vedetele au lăsat pentru câteva ore proiectele și filmările deoparte și au fost alături de cei mici la festivitățile de deschidere. 

Radu Dragomir și Dana Rogoz, alături de cei doi copii, Lia și Vlad.
Radu Dragomir și Dana Rogoz, alături de cei doi copii, Lia și Vlad. Foto: arhiva

Printre acestea s-a numărat și Dana Rogoz, îndrăgita actriță care a anunțat entuziasmată că Lia, mezina familiei, a pășit în clasa pregătitoare, în timp ce Vlad a trecut în clasa a VI-a.

Emoții mari pentru Dana Rogoz și familia ei 

Pe rețelele de socializare, actrița a publicat mai multe fotografii de la festivitatea de deschidere, în care apare alături de soțul ei, regizorul Radu Dragomir, dar și de cei doi copii, Lia și Vlad. Dana Rogoz a descris pe larg emoțiile care i-au încercat în această zi și a povestit cum au trăit cu toții începutul unei noi etape.

„Mult succes tuturor copiilor care încep azi școala! Așa de multe emoții am avut pentru Liuca noastră, mititica, pentru prima zi de școală din viața ei! Păi așa ceva nu se uită! Am fost lângă ea, împreună cu Radu și Vlad, atât la festivitatea de deschidere, cât și în sala de clasă, și nu vreți să știți ce eforturi am făcut să nu plâng. Să nu cumva să o fac și pe ea să plângă, căci nu mai avea mult!

La Vlad, sincer, nu aveam habar ce etapă importantă începem cu toții, cât de mare va fi schimbarea. Dar acum știu! Știu că școala aduce un ritm nou, aduce multe întrebări, multe necunoscute și responsabilități. Așa cum aduce și multe clipe de împlinire, de satisfacție, mulți prieteni, multe descoperiri, multe amintiri pe viață.

– Mi-e puțin frică, mama! mi-a spus Lia acum câteva zile.

– E normal, Lia, și mie îmi e puțin frică.

– Eh, asta-i culmea! Cum să îți fie ție frică, când tu ești deja la... liceu! Sau... la facultate, ceva...

Mda, emoționați, mândri, puțin speriați, fericiți, alături de puii noștri la acest nou început de drum: clasa a VI-a și clasa pregătitoare”, începe mesajul publicat de Dana Rogoz pe rețelele de socializare. 

Dana Rogoz: „Să rezistăm întregi la minte lângă ei în timp ce își fac temele”

În continuare, actrița și-a îndreptat atenția și către părinții care, odată cu cei mici, încep și ei o nouă provocare și trebuie să facă față tuturor responsabilităților care vin la pachet cu începutul școlii. Dana Rogoz a transmis un mesaj cu o notă amuzantă, dar și cu multă sinceritate, amintindu-le părinților să nu uite să se bucure de această perioadă alături de copiii lor.

„Mult succes copiilor, dar și părinților în noul an! Să rezistăm întregi la minte lângă ei în timp ce își fac temele, să le aducem calmi echipamentul de sport sau trusa de desen uitate pentru a zecea oară acasă, să facem față fluxului de 200 de mesaje pe zi pe grupurile de părinți și... să nu uităm să ne bucurăm.”

Dana Rogoz, despre Lia: „Este super dezinvoltă pe scenă”

Dana Rogoz se bucură de o carieră de succes în lumea filmului, având o notorietate pe care și-a construit-o de-a lungul timpului prin multă muncă și pasiune pentru meseria sa. Pe plan personal, actrița se bucură de o familie frumoasă alături de Radu Dragomir, iar relația cu cei doi copii ai săi este una specială. Dincolo de legătura mamă-fiu pe care o are cu Vlad, Dana se bucură și de momentele petrecute alături de Lia, mezina familiei, care pare să calce deja pe urmele mamei sale.

Chiar dacă ea și soțul ei au agende încărcate și sunt implicați în numeroase proiecte, Dana Rogoz și Radu Dragomir reușesc să găsească soluții pentru a petrece timp alături de cei doi copii. Actrița a povestit că, atunci când programul nu le permite să se ocupe amândoi de cei mici, apelează la ajutorul familiei, dar și al unei persoane care vine din când în când să îi sprijine.

„De cele mai multe ori mă ajută Radu, facem așa cu rândul. În seara asta suntem amândoi la această premieră și avem ajutoare, apelăm la ajutoare, nu avem ce să facem. Depinde de cât de lungă e perioada, mai vine cineva și din partea familiei, o mătușă, un unchi, acum copiii sunt cu fratele meu.

E mult spus o bonă, dar avem și o doamnă care vine din când în când și ne ajută. E o schemă întreagă”, a spus Dana Rogoz pentru Spynews.ro.

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