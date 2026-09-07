A sunat clopoțelul și pentru copiii vedetelor! Alex Ciucu și Alina Sorescu s-au revăzut în prima zi de școală: „Emoții care rămân o viață!”

Vă prezentăm câteva fotografii emoționante cu părinții marca VIP, care și-au însoțit copiii, în prima zi de școală. Și foștii soți Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au fost prezenți la festivitatea de deschidere a noului an de învățământ pentru a le fi aproape celor două fete, în ciuda relației lor tensionate. E bine sau nu să poarte elevii uniformă? Stilistul Florin Burescu și-a exprimat părerea, exclusiv prin intermediul Click!

1/9 Gabriela Cristea, Ela Crăciun și Alina Sorescu, alături de copiii lor, în prima zi de școală Foto: foto: arhiva personala

Mesajul lui Alex Ciucu pentru fetele lui: „Emoții care rămân o viață”

Solista Alina Sorescu și fostul ei soț, designerul Alexandru Ciucu, au o relație tensionată, după divorțul furtunos, dar, cu toate acestea, au fost prezenți, alături de fetițele lor, azi, în aceste momente emoționante. În fotografii apare numai Alina, dar asta nu înseamnă că Alex a lipsit de la festivitatea de deschidere a noului an școlar, ne-a confirmat că a fost acolo, ba chiar a și postat pe Facebook câteva filmulețe cu fetele, Caro și Rai. Celebrul tătic le-a făcut micuțelor și o urare de suflet:

„Prima zi de școală și revederea colegilor și a profesorilor, după vacanța de vară, sunt emoții care rămân o viață. Succes, Caro și Rai, și succes tuturor! Să fie un an școlar de nota 10!”. Un nou început”.

Alina Sorescu: „Să vă fie pașii ușori și inimile pline de bucurie!”

Iar Alina Sorescu a adăugat, pe Facebook, în dreptul fotografiilor din curtea școlii:

„Din nou la școală cu visuri mai mari și curajul de a merge înainte. Un an frumos, Carolina și Raisa! Să vă fie pașii ușori și inimile mereu pline de bucurie!”.

Dar și alți părinți marca VIP au trăit emoții uriașe. I-am mai remarcat pe solista de muzică populară Emilia Dorobanțu, alături de fiică și de tatăl micuței, pe Codin Maticiuc, cu soția și cu cele două fetițe, Smaranda și Ilinca, pe solista Iana Novac, cu soțul artist Octavian Dobrotă și cu cei doi copii, Erika și Alexandru, dar și pe Ela Crăciun cu băiatul, Nicholas, elev în clasa I:

„Încă nu-mi vine să cred când a trecut timpul atât de repede!”, a spus vedeta tv.

Victor Slav și-a însoțit fiica în prima zi de școală

Iar soții Gabriela Cristea și Tavi Clonda le-au fost aproape fiicelor:

„Succes Bella Victoria Margot, elevă în clasa a III-a, și Thea Iris Selena, boboc în primul an de studii! Succes tuturor!

Fotoreporterii Click! l-au surprins pe Victor Slav, la careu, alături de fiica sa, însă, în curtea școlii nu se afla și fosta lui soție Bianca Drăgușanu.



Foto: Click!

Livia Graur, știristă Prima TV: „Nu-mi încap în piele de mândrie!”

Și vedeta Prima TV Livia Graur a postat o fotografie și un mesaj de suflet pentru fiica școlăriță:

„Renata începe clasa a-VII-a cu bursă și anul acesta. Nu-mi încap în piele de mândrie, mai ales că este exclusiv munca ei, fără niciun ajutor. Ne-a dat puțin viața peste cap, pentru că învață dimineața, iar noi nu suntem deloc matinale. Dar o să trebuiască să ne adaptăm, atât ea, cât mai ales eu, care sunt extrem de atașată de somnul de dimineață!”, a menționat vedeta tv, pentru Click!

Cât de important este pentru elevi să poarte uniformă? Sfatul stilistului Florin Burescu

Designerul Florin Burescu ne-a vorbit, exclusiv pentru Click!, despre importanța purtării uniformei, mai ales în primii ani de școală, întocmai ca pe timpul comunismului. Iată sfaturile lui, mai ales pentru liceeni:

„Sunt pro uniformă, autoritățile ar trebui să ia o măsură și toți elevii să poarte. Terminați cu toate aceste epatări fără sens, nu toți au norocul să aibă o situație bună financiară și de aici se nasc în colectivitate marile frustrări. Uniforma e cea mai importantă, obligatoriu ar trebui implementată în școli, dar adaptată cumva trendului, nu cum purtam în comunism.

Deci, evitați treningurile, etichetele firmelor la vedere, fără accesorizare excesivă, fără gene false, de evitat și tocurile înalte, fustele scurte, decolteurile exagerate. Nu e bine, nu intrați în zona extravaganței. Atenție mare, colanții nu se poartă niciodată, nici la școală și nici pe stradă”.