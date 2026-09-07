Gabriela Cristea, din nou la medic după ce a slăbit peste 30 de kilograme. Ce au arătat ultimele analize

Gabriela Cristea a reușit să își transforme complet stilul de viață după ce, în urmă cu aproximativ un an, a primit un diagnostic care a determinat-o să ia măsuri serioase în ceea ce privește sănătatea sa.

Gabriela Cristea a ajuns din nou la diabetolog Foto: Facebook

Prezentatoarea a fost diagnosticată cu obezitate de gradul I și a decis că trebuie să facă o schimbare. Procesul de slăbire nu a avut legătură doar cu aspectul fizic, ci a fost o decizie luată la recomandarea medicilor.

În urma consultului medical, vedeta a aflat că starea sa de sănătate necesita o atenție mai mare. Astfel, Gabriela Cristea a început un proces amplu de schimbare a stilului de viață și și-a propus să piardă din kilograme.

Îndrumată de specialiști, prezentatoarea a urmat inclusiv un tratament cu injecții pentru slăbit. Gabriela Cristea a vorbit, de-a lungul timpului, și despre efectele adverse pe care le-a avut în timpul acestui tratament. Sub supravegherea medicilor, vedeta a reușit să slăbească mai bine de 30 de kilograme și a ajuns la greutatea de 67 de kilograme.

Deși rezultatele obținute până acum sunt spectaculoase, Gabriela Cristea nu a încheiat încă procesul de slăbire. Recent, prezentatoarea s-a întors la medicul diabetolog pentru noi analize și investigații.

Gabriela Cristea a mers din nou la diabetolog

În urma controlului, vedeta a aflat că mai are de lucru pentru a ajunge la rezultatele recomandate de medic. Potrivit acesteia, investigațiile au arătat că grăsimea viscerală nu a dispărut complet, motiv pentru care trebuie să mai slăbească.

Gabriela Cristea a subliniat că principalul motiv pentru care își dorește să continue procesul de slăbire este sănătatea. Vedeta spune că urmează cu atenție recomandările medicului său diabetolog.

„Încă mai trebuie să slăbesc, pentru că mi-am făcut niște analize. Eu nu slăbesc doar ca să arăt bine. Eu slăbesc pentru că am avut niște probleme foarte mari de sănătate. În momentul în care mă duc la doamna doctor, la diabetologul meu, mă pune pe cântarul ăla inteligent.

Și încă mai am grăsime viscerală, așa că trebuie să mai slăbesc. Mi-a promis că-mi dă 20 de ani în plus de viață și atunci ce-mi zice ea, aia fac”, a spus Gabriela Cristea pentru spynews.ro.

Problemele de sănătate cu care s-a confruntat

Gabriela Cristea a ajuns, la un moment dat, la aproximativ 100 de kilograme și s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate asociate obezității, printre care apneea de somn, probleme cu tensiunea arterială, ficatul gras și colesterolul ridicat.

Vedeta a urmat timp de aproximativ un an un tratament pentru scăderea în greutate, sub supravegherea unui specialist, iar rezultatele au apărut treptat. După ce a slăbit aproximativ 35 de kilograme, Gabriela Cristea a ajuns în etapa de menținere.

Tratamentul a presupus și costuri considerabile. Prezentatoarea a dezvăluit că a cheltuit între 4.000 și 5.000 de euro într-un an pentru injecțiile pentru slăbit.