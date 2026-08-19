Ce mănâncă Gabriela Cristea în vacanță, după ce a dat jos 30 de kilograme: „N-am declarat război niciunui aliment”

Gabriela Cristea a povestit cum își gestionează poftele în vacanță, după ce a reușit să slăbească 30 de kilograme. Prezentatoarea spune că nu refuză alimentele preferate, însă este atentă la cantitatea pe care o consumă.

Vedeta a explicat că, atunci când vede ceva care îi face poftă, își comandă fără să se gândească la restricții, dar nu simte nevoia să termine întreaga porție.

„M-ați întrebat foarte des în vacanța asta: «Dar tu chiar mănânci toate bunătățile pe care ni le arăți?» Răspunsul este: DA…dar nu TOT”, spune ea.

Pentru Gabriela, vacanța nu înseamnă renunțarea completă la pizza, paste, deserturi sau cartofi prăjiți. Prezentatoarea spune că preferă să guste din preparatele care îi plac, dar să se oprească atunci când simte că s-a săturat.

„Nu am vrut să plec prin Italia și să mă uit tristă la farfuriile celorlalți. Dacă mi-a făcut ceva cu ochiul, mi-am comandat. Paste, pizza, deserturi, cartofi prăjiți… n-am declarat război niciunui aliment. Doar că am schimbat cantitatea, nu plăcerea de a mânca”, explică Gabriela Cristea.

Atunci când nu termină ceea ce are în farfurie, soțul ei, Tavi Clonda, se ocupă ca mâncarea să nu fie aruncată. Gabriela a povestit situația cu umor.

„Și aici intră în scenă Tavi, care în vacanța asta a avut și funcția oficială de «terminator de farfurii». Eu gust, mănânc cât simt că îmi este suficient, iar ce rămâne… are el grijă să nu se risipească”, povestește vedeta.

Câteva felii de cartofi i-au fost suficiente

Gabriela Cristea a oferit și un exemplu concret pentru a explica modul în care își satisface poftele. Vedeta a arătat un coș cu cartofi dulci prăjiți și a mărturisit că a mâncat doar câteva bucăți.

„De exemplu, din coșul acesta spectaculos de cartofi dulci prăjiți am mâncat fix TREI bucăți. Nu trei porții. Nu jumătate de coș. Trei cartofi. Și mi-au fost suficienți cât să-mi fac pofta”, spune ea.

După schimbarea prin care a trecut, prezentatoarea spune că încearcă să aibă o relație diferită cu mâncarea. Nu își mai dorește să privească anumite alimente ca fiind complet interzise, dar nici nu consideră că trebuie să termine tot ce își comandă.

„Asta este, de fapt, relația mea cu mâncarea acum: nu vreau să trăiesc cu «n-am voie», dar nici cu «dacă tot am comandat, trebuie să termin». Gust, mă bucur, mă opresc. Pentru mine, echilibrul nu mai înseamnă să mă abțin de la tot ce-mi place, ci să învăț cât îmi este suficient”, mărturisește soția lui Tavi Clonda.

Cum a reușit să dea jos 30 de kilograme

Gabriela Cristea a slăbit 30 de kilograme după ce s-a retras din televiziune și spune că procesul de transformare continuă. Vedeta a ținut să precizeze că nu a apelat la operații estetice și că a lucrat cu mai mulți specialiști pentru a slăbi în mod sănătos.

După ce a vorbit despre injecțiile care au ajutat-o să slăbească, vedeta a dezvăluit și ce efecte adverse a resimțit. Ea spune că reacțiile au apărut mai ales atunci când nu a respectat recomandările alimentare sau după creșterea dozei.

Printre simptomele cu care s-a confruntat s-au numărat greața, vărsăturile, diareea și balonarea. Gabriela susține însă că organismul s-a adaptat rapid, iar problemele au dispărut după ce și-a ajustat alimentația.