 Ce mănâncă Gabriela Cristea în vacanță, după ce a dat jos 30 de kilograme: „N-am declarat război niciunui aliment”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Ce mănâncă Gabriela Cristea în vacanță, după ce a dat jos 30 de kilograme: „N-am declarat război niciunui aliment”

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Gabriela Cristea a povestit cum își gestionează poftele în vacanță, după ce a reușit să slăbească 30 de kilograme. Prezentatoarea spune că nu refuză alimentele preferate, însă este atentă la cantitatea pe care o consumă.

Ce mănâncă Gabriela Cristea în concediu, după ce a slăbit 30 de kilograme
Ce mănâncă Gabriela Cristea în concediu, după ce a slăbit 30 de kilograme

Vedeta a explicat că, atunci când vede ceva care îi face poftă, își comandă fără să se gândească la restricții, dar nu simte nevoia să termine întreaga porție.

„M-ați întrebat foarte des în vacanța asta: «Dar tu chiar mănânci toate bunătățile pe care ni le arăți?» Răspunsul este: DA…dar nu TOT”, spune ea.

Pentru Gabriela, vacanța nu înseamnă renunțarea completă la pizza, paste, deserturi sau cartofi prăjiți. Prezentatoarea spune că preferă să guste din preparatele care îi plac, dar să se oprească atunci când simte că s-a săturat.

„Nu am vrut să plec prin Italia și să mă uit tristă la farfuriile celorlalți. Dacă mi-a făcut ceva cu ochiul, mi-am comandat. Paste, pizza, deserturi, cartofi prăjiți… n-am declarat război niciunui aliment. Doar că am schimbat cantitatea, nu plăcerea de a mânca”, explică Gabriela Cristea.

Atunci când nu termină ceea ce are în farfurie, soțul ei, Tavi Clonda, se ocupă ca mâncarea să nu fie aruncată. Gabriela a povestit situația cu umor.

„Și aici intră în scenă Tavi, care în vacanța asta a avut și funcția oficială de «terminator de farfurii». Eu gust, mănânc cât simt că îmi este suficient, iar ce rămâne… are el grijă să nu se risipească”, povestește vedeta.

Câteva felii de cartofi i-au fost suficiente

Gabriela Cristea a oferit și un exemplu concret pentru a explica modul în care își satisface poftele. Vedeta a arătat un coș cu cartofi dulci prăjiți și a mărturisit că a mâncat doar câteva bucăți.

„De exemplu, din coșul acesta spectaculos de cartofi dulci prăjiți am mâncat fix TREI bucăți. Nu trei porții. Nu jumătate de coș. Trei cartofi. Și mi-au fost suficienți cât să-mi fac pofta”, spune ea.

După schimbarea prin care a trecut, prezentatoarea spune că încearcă să aibă o relație diferită cu mâncarea. Nu își mai dorește să privească anumite alimente ca fiind complet interzise, dar nici nu consideră că trebuie să termine tot ce își comandă.

„Asta este, de fapt, relația mea cu mâncarea acum: nu vreau să trăiesc cu «n-am voie», dar nici cu «dacă tot am comandat, trebuie să termin». Gust, mă bucur, mă opresc. Pentru mine, echilibrul nu mai înseamnă să mă abțin de la tot ce-mi place, ci să învăț cât îmi este suficient”, mărturisește soția lui Tavi Clonda.

Cum a reușit să dea jos 30 de kilograme

Gabriela Cristea a slăbit 30 de kilograme după ce s-a retras din televiziune și spune că procesul de transformare continuă. Vedeta a ținut să precizeze că nu a apelat la operații estetice și că a lucrat cu mai mulți specialiști pentru a slăbi în mod sănătos.

După ce a vorbit despre injecțiile care au ajutat-o să slăbească, vedeta a dezvăluit și ce efecte adverse a resimțit. Ea spune că reacțiile au apărut mai ales atunci când nu a respectat recomandările alimentare sau după creșterea dozei.

Printre simptomele cu care s-a confruntat s-au numărat greața, vărsăturile, diareea și balonarea. Gabriela susține însă că organismul s-a adaptat rapid, iar problemele au dispărut după ce și-a ajustat alimentația.

Ghid de cumpărături

pro tv logo png
#Exclusiv Click!
Vedeta PRO Tv care și-a pierdut părinții răpuși de cancer, unul după altul: „Au murit amândoi sub ochii mei” PrimeTime
harghita adobestock jpg
Concluzia unui jurnalist britanic după 12 zile petrecute în România: „Creează senzația că am pășit înapoi în era glaciară” Național
image
#Analize Adevărul
A fost salvat de două ori de la înec, dar s-a întors în mare cu steagul roșu arborat. Explicația psihologului adevarul.ro
image
#Analize Adevărul
„Mama mea este postac AUR”. Povestea unui tânăr care și-a descoperit mama într-un grup de partid adevarul.ro

Parteneri

image
Hendrik Klein, noul șef din Gruia, este în Cluj și a fost la club! Cum l-a cunoscut Varga: totul a pornit de la Cristi Bud și de la tatăl jucătorului de la CFR! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Un medic oncolog lucrează în construcții ca necalificat. Motivul paradoxal pentru care acesta nu poate profesa observatornews.ro
image
O femeie a făcut economii timp de 9 ani pentru a cumpăra un teren, apoi și-a construit casa cu 7 tone de plastic reciclat www.antena3.ro
image
Primăria Capitalei vrea să dubleze tarifele pentru ridicarea mașinilor. Cât sunt acum aceste taxe și din ce sectoare se ridică în prezent autoturismele www.gandul.ro
image
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia? www.wowbiz.ro
image
Mathilde Favier, directoarea de relații publice a Dior, s-a stins din viață la 57 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ilie Dumitrescu nu s-a uitat la bani: a scos cardul și a plătit pe loc pentru toată echipa. Cum și-a explicat gestul as.ro
image
Primești bani prin Revolut? Ce informații pot ajunge la ANAF și când trebuie declarate veniturile playtech.ro
image
Ultimele informații înainte de Universitatea Craiova – Ararat-Armenia. Veste proastă pentru Felipe Coelho. Video www.fanatik.ro
image
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în septembrie, potrivit meteorologilor Accuweather www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Parcă ar fi două persoane diferite! Wow, cum arăta Brigitte Pastramă înainte de cele 20 de operații estetice! “Eu toate operațiile pe care mi le-am făcut, le-am făcut pentru bărbații de lângă mine” www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Charles Spencer va „spune în sfârșit adevărul” despre sora sa, Prințesa Diana. Se împlinesc 29 de ani de la decesul ei TRAGIC okmagazine.ro
image
Participa la ”orgii sexuale de proporții aproape biblice!” Prințesa și-a înșelat soțul dezmățat cu un actor celebru, la fel de afemeiat okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Ucis de o teribilă armă medievală? Misterul scheletului cu 167 de fracturi, descoperit într-un castel scoțian historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Cine zace în cele cinci gropi comune ale Bătăliei de la Mohács din 1526? historia.ro
Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez foto Profimedia, Instagram jpg
Adevărul șocant despre acordul prenupțial dintre Cristiano Ronaldo și proaspăta sa soție, Georgina Rodriguez Vedete internaționale
banner Annes png
#Exclusiv Click!
Cât costă, de fapt, imaginea unei vedete din România? „Mă vopsesc singură ca să ies mai ieftin” Vedete românești
alina puscau instagram jpg
VideoAlina Pușcău trece printr-o perioadă cumplită. Tratamentul pentru cancer își face simțite efectele: „Astăzi m-am vopsit singură” Vedete românești
image png
Suma scoasă din buzunar de un fost concurent la „Survivor” pentru piept de pui și cartofi natur, în zona Castelului Bran: „Doar mâncare, fără băutură” Vedete românești
alina puscau instagram jpg
Sprijinul găsit de Alina Pușcău în lupta cu boala. Ce face în această perioadă Vedete românești
Urmează proiecte frumoase pentru Wilmark pe care îl puteți vedea în fiecare vineri și la emisiunea “Vorbește Lumea” de la ProTV
De ce a plecat Wilmark de la Pro Tv, în urmă cu 13 ani: „Nu m-am considerat un fenomen al televiziunii” Vedete românești
Alexandra Căpitanescu pe scena Eurovision FOTO Profimedia
Alexandra Căpitănescu, dezvăluiri rare despre Radu, fratele său. Cum se înțeleg cei doi Vedete românești
image png
Cu cine a fost surprinsă Andreea Popescu la cafea. Legătura neașteptată cu Cătălin Măruță Vedete românești
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net