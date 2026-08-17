Gabriela Cristea, apariții spectaculoase din vacanța în Sicilia. Fanii au reacționat imediat

Gabriela Cristea se bucură în continuare de vacanța din Italia, unde a plecat alături de soțul ei, Tavi Clonda, și cele două fiice ale lor. Vedeta le-a oferit urmăritorilor imagini și povești din fiecare loc vizitat, însă unele dintre fotografiile sale au stârnit și comentarii răutăcioase.

De câteva zile, fosta prezentatoare TV își ține fanii la curent cu aventura din Sicilia. A povestit despre preparatele italiene, locurile vizitate și experiențele trăite alături de familie. Una dintre opririle vedetei a fost în Centro Storico din Milazzo, unde familia a petrecut ziua de Sfânta Maria. Gabriela Cristea a descris atmosfera de sărbătoare și experiențele culinare pe care le-a avut.

Gabriela Cristea, impresionată de atmosfera din Sicilia

„Am sărbătorit Sfânta Maria în Centro Storico din Milazzo, exact așa cum știu sicilienii să sărbătorească: străzi pline de oameni, mese pline de bunătăți și o atmosferă care te face să vrei să mai stai… măcar până la desert. Și cred că în Sicilia am înțeles cel mai bine de ce bucătăria italiană a ajuns în patrimoniul cultural imaterial UNESCO.

Aici mâncarea nu este doar despre ce ai în farfurie. Este despre familie, despre prieteni, despre mesele lungi, despre ingrediente simple și bune și despre bucuria de a sta împreună.

Numai că există și o mică «problemă»: dacă nu ți-ai făcut rezervare, mai ales într-o seară de sărbătoare, ai toate șansele să admiri mâncarea… de la mesele altora. Noi am colindat, am filmat, am poftit și până la urmă am reușit să ne bucurăm de o seară siciliană adevărată. Sicilia are talentul ăsta: te scoate din casă pentru o plimbare și te întoarce acasă cu încă o poveste… și, aproape sigur, cu ceva bun mâncat”, a scris Gabriela Cristea pe Instagram.

A ajuns în locurile unde s-a filmat „Nașul”

Ulterior, vedeta a vizitat Savoca, satul sicilian în care au fost turnate scene cunoscute din filmul „Nașul”. Locul a impresionat-o atât prin legătura cu pelicula, cât și prin arhitectura și peisajele sale.

„Astăzi am intrat puțin… într-un film. Am ajuns în Savoca, unul dintre acele sate siciliene în care timpul pare că a avut bunul-simț să nu schimbe prea multe. Aici au fost filmate scene celebre din «Nașul», iar locurile pe care le-am văzut de atâtea ori pe ecran sunt chiar acolo, în mijlocul satului. Am mers prin locurile emblematice, am recunoscut cadre din film și, bineînțeles, am filmat și noi.

Iar dincolo de povestea cinematografică, Savoca este superbă: piatră, străduțe înguste, case vechi, priveliști spectaculoase și Sicilia aceea autentică pe care o caut de fiecare dată când ajung aici. E tare frumos sentimentul să pășești într-un loc pe care îl «cunoști» dintr-un film și să descoperi că realitatea este chiar mai frumoasă decât decorul.

Și da… pentru câteva ore ne-am simțit și noi puțin în familia Corleone. Doar cannoli, peisaje și filmări. Restul afacerilor familiei nu ne privesc”, a mai scris Gabriela Cristea în mediul online.

„Taormina, mi-ai cucerit sufletul”

Vacanța a continuat cu o oprire în Taormina, una dintre cele mai cunoscute destinații din Sicilia. Vedeta a recunoscut că prețurile sunt ridicate, însă frumusețea orașului a făcut-o să ia în calcul o revenire.

„Taormina, mi-ai cucerit sufletul! Ești spectaculoasă, colorată, elegantă, aglomerată… și, să fim serioși, deloc ieftină. Dar după câteva ore petrecute aici am ajuns la concluzia că, uneori, expresia «scump, dar bun» chiar își merită fiecare literă.

Priveliști care îți taie respirația, străduțe pe care ai merge ore întregi, mâncare pentru care uiți instant de calorii și o energie care te face să spui: «Mai stăm puțin?». Și chiar am mai stat până seara târziu, ca să vedem cum erupe Etna într-un spectacol de foc.

Am venit să vedem Taormina și am plecat cu ea bine pusă la păstrare în suflet. Și, între noi fie vorba, cred că ne-am mai întoarce. Chiar dacă portofelul s-ar putea să aibă altă părere. Taormina: scumpă, dar periculos de frumoasă”, a fost mesajul postat de Gabriela Cristea pe Instagram.

A ajuns în Panarea și Stromboli

Printre destinațiile vizitate de familia Gabrielei Cristea s-au numărat și insulele Panarea și Stromboli. Vedeta a împărtășit cu urmăritorii imagini de acolo și a povestit despre experiența avută.

„Panarea și Stromboli… două insule, o singură zi și o mulțime de amintiri. Astăzi am schimbat drumurile Siciliei cu marea și am pornit cu vaporul spre două dintre Insulele Eoliene: Panarea și Stromboli. Panarea ne-a cucerit cu albul caselor, albastrul incredibil al mării și aerul acela de vacanță italiană care pare desprins dintr-o carte poștală. Iar Stromboli… ei bine, Stromboli e altă poveste. Să te apropii de o insulă dominată de un vulcan activ e o senzație greu de descris în cuvinte.

Am filmat mult, am râs, ne-am bucurat de mare, de peisaje și de fiecare oprire. A fost una dintre acele zile în care îți spui: «Ce bine că am venit»! Sicilia continuă să ne surprindă… și parcă, de la o zi la alta, ne place tot mai mult”, a scris Gabriela Cristea pe internet.

Unele fotografii au stârnit comentarii răutăcioase

Fotografiile publicate de vedetă nu au fost însă apreciate de toți urmăritorii. Printre reacțiile primite s-au numărat comentarii ironice despre imaginile sale.

„Pozele astea sunt pentru soț?” și „Ce program de modificat poze folosești? Că vreau și eu… Întreb pentru un văr bun” au fost reacțiile răutăcioase ale fanilor.

În schimb, fotografiile publicate de Tavi Clonda au atras numeroase mesaje pozitive din partea internauților. Soțul Gabrielei Cristea a postat, la rândul său, imagini din vacanță, alături de mesajul: „Un prânz delicios, iar de priveliște nu mai zic nimic”.

„Aveți două fetițe superbe”, „O familie minunată” și „Să fiți fericiți” au fost câteva dintre comentariile lăsate de urmăritori.