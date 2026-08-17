Tragedie cumplită în familia lui Mircea Rednic! Nepotul antrenorului a murit chiar înainte de nuntă

Mircea Marius Totolici, nepotul antrenorului Mircea Rednic, s-a stins din viață la doar 37 de ani, în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu câteva ore înainte de nunta religioasă care urma să aibă loc pe 15 august. Potrivit primelor informații, tânărul a fost găsit fără suflare în timp ce dormea, cauza probabilă a decesului fiind un infarct.

Mircea Marius Totolici se căsătorise civil pe 8 august și își pregătea nunta religioasă alături de partenera sa. În schimb, ziua care trebuia să fie una dintre cele mai fericite pentru familie s-a transformat într-o tragedie.

Mircea Marius Totolici era implicat în fotbalul juvenil

Tânărul sibian era apropiat de lumea fotbalului și s-a implicat în dezvoltarea academiei clubului Voința Sibiu. Acesta a sprijinit activitatea grupelor de copii și juniori și a fost un susținător al formației sibiene.

Vestea morții sale i-a afectat profund pe cei care l-au cunoscut. Reprezentanții clubului Voința Sibiu au transmis un mesaj emoționant după dispariția sa:

„Drum lin, Mircea! Cu profundă tristețe, familia Voința Sibiu a aflat vestea trecerii la cele veșnice a lui Totolici Mircea Marius, un prieten și susținător al clubului nostru, care ne-a fost alături și ne-a sprijinit în activitatea grupelor de copii și juniori. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”.

Implicarea sa în susținerea fotbalului juvenil a făcut ca Mircea Marius Totolici să fie apreciat în comunitatea sportivă din Sibiu. Generozitatea și sprijinul oferit copiilor și juniorilor vor rămâne în amintirea celor care au colaborat cu el.

Și-a petrecut ultima seară alături de cei dragi

1/2 Mircea Marius Totolici se căsătorise civil pe 8 august / foto: Facebook

Cu doar câteva ore înainte de moarte, Mircea Marius Totolici se afla alături de familie și apropiați, în timp ce făceau ultimele pregătiri pentru nunta care urma să aibă loc a doua zi.

Nimeni nu bănuia că tânărul avea să își piardă viața în timpul somnului. În dimineața zilei de sâmbătă, acesta a fost găsit fără suflare, iar vestea a venit ca un adevărat șoc pentru familie și prieteni. Pe 8 august, Mircea și partenera sa își uniseră destinele în fața ofițerului de stare civilă. La numai o săptămână distanță, cei doi urmau să își celebreze cununia religioasă alături de familie și prieteni.

Ulterior, a fost confirmată și legătura de rudenie dintre Mircea Marius Totolici și fostul mare fotbalist și antrenor Mircea Rednic. Pierderea tânărului a îndurerat atât familia, cât și comunitatea fotbalistică din Sibiu.

Unde poate fi condus pe ultimul drum

Cei care l-au cunoscut pe Mircea Marius Totolici și vor să îi aducă un ultim omagiu se pot reculege la capela mare a Cimitirului Central din Sibiu, aflată în partea stângă a cimitirului.

Sicriul a fost depus duminică, 16 august, de la ora 15:00, potrivit informațiilor transmise de prietenul său, Alex Man.