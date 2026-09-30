Alexandra Stan, dezvăluiri despre problemele de sănătate de după naștere. „Am început să simt că mi se scurge viața din mine”

Alexandra Stan a devenit mamă pentru prima dată pe 10 august 2026, când ea și iubitul ei, Ștefan Oprea, și-au cunoscut fetița, Eva. La scurt timp după naștere, artista a vorbit despre câteva probleme de sănătate cu care s-a confruntat, însă nu a oferit foarte multe detalii la acel moment. Recent, vedeta a decis să povestească în detaliu prin ce a trecut după nașterea fiicei sale.

Alexandra Stan și Ștefan Oprea au devenit părinții Evei. Foto: Instagram

Pe rețelele de socializare, Alexandra Stan a publicat un videoclip în care a vorbit despre starea critică în care s-a aflat la scurt timp după ce a născut-o pe Eva prin cezariană. În timpul sarcinii, medicul care a monitorizat-o a anunțat-o că are placenta praevia, o situație în care placenta este poziționată anormal în uter și care poate implica riscuri și complicații.

Alexandra Stan, probleme grave după naștere

După naștere, artista a pierdut o cantitate foarte mare de sânge, iar tensiunea i-a scăzut considerabil. Alexandra Stan a mărturisit că, la un moment dat, a avut senzația că „i se scurge viața din ea”, însă gândul la fiica sa i-a dat puterea să lupte.

„Situația mea a devenit critică. Am început să pierd foarte mult sânge, am pierdut aproximativ 3,5 litri. Tensiunea mea a scăzut foarte mult și la un moment dat am început să simt că mi se scurge viața din mine. În același timp, după ce o văzusem pe Eva, țin minte că am avut un singur gând: trebuie să supraviețuiesc”, a declarat Alexandra Stan, pe Instagram.

Alexandra Stan: „Medicii au luat decizia care mi-a salvat viața”

Vedeta a fost anesteziată total, iar medicii au intervenit pentru a-i stabiliza starea. Artista spune că decizia luată de cadrele medicale i-a salvat viața. În prezent, Alexandra Stan spune că atât ea, cât și fiica sa sunt bine, iar starea sa de sănătate se îmbunătățește treptat.

„Am fost anesteziată total, iar după două ore și 40 de minute, medicii au luat decizia care mi-a salvat viața. Acum suntem acasă, suntem bine, eu sunt bine, mi-am revenit, încep să îmi revin din ce în ce mai mult, iar Evușca este perfectă”, a declarat Alexandra Stan.

De ce și-a ascuns Alexandra Stan sarcina

Artista a dezvăluit și motivul pentru care a preferat să păstreze sarcina departe de ochii publicului în primele luni. Alexandra Stan a mărturisit că i-a fost teamă să vorbească despre sarcină până când medicii nu i-au spus că pericolele au trecut.

„Am avut o pauză de aproximativ 4 luni în care nu am postat aproape nimic. Trăiam cu teama că voi pierde sarcina și nu am putut împărtăși cu comunitatea mea până când pericolul nu a trecut”, a declarat Alexandra Stan.

„Am refuzat să mă mai uit pe Instagram și TikTok”

Vedeta a ales să ia o pauză inclusiv de la rețelele de socializare, pentru a se concentra asupra sarcinii și pentru a evita să se compare cu alte persoane.

„Am refuzat să mă mai uit pe Instagram și TikTok, ca să nu mă mai compar cu nimeni. Am decis să ascult doar de doamna doctor, pentru că ea mi-a dat foarte multă încredere că voi reuși. M-a făcut foarte umilă, dar a aprins în mine un foc de luptătoare până la capăt”, a mai declarat Alexandra Stan.