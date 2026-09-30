Anca Serea, cu inima frântă după ce și-a lăsat fiica la Milano. „E greu să pleci de lângă copilul tău”

Fiica Ancăi Serea, Sarah, a început oficial studiile la Istituto Marangoni din Milano, una dintre cele mai cunoscute instituții de învățământ din domeniul modei și designului. După ce și-a însoțit fiica în primele zile ale noului capitol, vedeta s-a întors în România cu un gol imens în suflet.

Sarah, fiica Ancăi Serea, studiază la Milano Foto: instagram

Anca Serea a trăit emoții puternice în momentul în care a trebuit să-și lase fiica în Milano. Sarah și-a îndeplinit visul de a studia în Italia, însă plecarea ei de acasă a venit cu un gol greu de descris pentru mama sa.

Anca Serea, mesaj emoționant după ce și-a lăsat fiica la Milano

Sarah a început cursurile pe 23 septembrie, iar Anca Serea și Adrian Sînă au fost alături de ea în primele zile. După ce familia s-a întors în România, vedeta a vorbit despre despărțirea de fiica sa și despre emoțiile pe care le-a avut.

„Azi am plecat din Milano către casă. Și, pentru prima dată, am plecat cu un mare gol în stomac. Am lăsat-o pe Sarah la studiu, într-un oraș nou, cu un drum nou înaintea ei… iar eu m-am întors acasă cu un soi de stres pe care nu știu încă să-l numesc… E greu să pleci de lângă copilul tău, chiar și atunci când știi că plecarea asta înseamnă, de fapt, că ea va crește și-și va găsi drumul! Azi, inima mea a rămas puțin în Milano, cu Sarah”, a transmis Anca Serea.

Cât costă studiile lui Sarah la Istituto Marangoni din Milano

Sarah și-a dorit să studieze la Istituto Marangoni, instituție fondată la Milano în 1935 și cunoscută pentru programele sale din domeniul fashion, design și arte. Pentru Anca Serea, începutul acestui drum a fost unul plin de emoții.

„Sarah a început un nou capitol. Și eu am avut privilegiul să fiu acolo în prima zi de facultate. Nu o să mint, am avut emoții. M-am întrebat dacă va fi bine, dacă se va descurca, dacă îi va plăcea... toate întrebările acelea pe care o mamă le are”, a spus vedeta.

Potrivit informațiilor publicate de PRO TV, taxa anuală de școlarizare pentru studenții din Uniunea Europeană este de 21.550 de euro, la care se adaugă o taxă de înscriere de 4.000 de euro. Pentru cei trei ani de studiu, costurile depășesc astfel 68.000 de euro, fără a include chiria, întreținerea și celelalte cheltuieli de trai din Milano.

„Fondat la Milano în 1935, Istituto Marangoni este una dintre instituțiile cu o lungă tradiție în educația de fashion, design și arte. 90 de ani de creativitate, tradiție și inovație. Astăzi, Sarah începe aici propriul ei drum!”, a mai transmis Anca Serea.