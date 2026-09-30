 Tudor Chirilă, cu bicicleta prin București. Cât a făcut de la Hala Traian până la Aviatorilor: „E rău”
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Tudor Chirilă, cu bicicleta prin București. Cât a făcut de la Hala Traian până la Aviatorilor: „E rău”

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Tudor Chirilă a postat pe rețelele sociale un videoclip în care vorbește despre plimbarea cu bicicleta, pe care a făcut-o de la Hala Traian până la Aviatorilor, mai exact Piața Charles de Gaulle. 

Tudor Chirilă Facebook jpg
Foto: Arhiva

 Acesta a plecat la plimbare în timpul unei ore de vârf, 18:00 mai exact, când traficul din București este cel mai aglomerat.  

În cât timp a parcurs Tudor Chirilă traseul

Artistul a declarat că a ajuns la Aviatorilor, de la Hala Traian, în doar 18 minute chiar într-o perioadă de vârf. 

„Nu știu dacă încurajează pe cineva, că oricum suntem vreo 10 bicicliști în tot orașul, ceea ce e rău, dar eu am făcut de la Hala Traian, acum la ora 18:00, pe ceas 18 minute, până la statuia Aviatorilor. La orele acestea de vârf, merită cumva să te dai cu bicicleta”, a spus Tudor Chirilă.

Artistul a mai adăugat că s-a întâlnit cu o cunoștință pe drum, care mergea pe același traseu, iar când Tudor Chirilă a ajuns la destinație, prietenul său era la Piața Victoriei.

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Foto: instagram

La 52 de ani, Tudor Chirilă rămâne una dintre cele mai puternice voci ale României

Astăzi, la 52 de ani, Tudor Chirilă continuă să fie un artist complex și greu de încadrat într-o singură categorie. Actor, muzician, scriitor, mentor și activist civic, Tudor Chirilă a reușit să rămână relevant într-o lume artistică aflată într-o continuă schimbare.

Fie că este pe scenă, într-o sală de teatru, într-un studio de televiziune sau într-o postare pe blog, artistul continuă să provoace reacții puternice și să genereze conversații reale.

Admirat sau contestat, Tudor Chirilă rămâne una dintre figurile definitorii ale culturii române contemporane, un artist care și-a construit cariera nu doar prin talent, ci și prin curajul de a spune ceea ce gândește.

Una dintre trăsăturile definitorii ale lui Tudor Chirilă rămâne relația extrem de sinceră cu publicul. Artistul nu a ezitat niciodată să critice lipsa de respect din sălile de teatru sau superficialitatea din societate.

Respectul vine însă mai degrabă din închiderea telefoanelor și din liniștea pe care o faci în sală și din comentariile de la care te abții mai mult decât din ținută. Am văzut oameni bine îmbrăcați fără niciun fel de respect pentru actori în sala de teatru”, spunea Tudor Chirilă într-o declarație devenită virală.

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