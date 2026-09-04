 Tudor Chirilă, imagini din noul sezon „Vocea României”. Ce a dezvăluit despre echipa din spatele proiectului: „A ajuns ca o a doua familie”
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Tudor Chirilă, imagini din noul sezon „Vocea României”. Ce a dezvăluit despre echipa din spatele proiectului: „A ajuns ca o a doua familie”

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Cu doar câteva ore înainte de debutul sezonului 14 „Vocea României”, Tudor Chirilă a transmis un mesaj de apreciere pentru oamenii din spatele camerelor. Artistul a fotografiat pe parcursul filmărilor atât colegii antrenori, cât și membrii echipei tehnice, de la producători la make-up artiști. 

Tudor Chirilă mesaj emoționant
Tudor Chirilă mesaj emoționant Foto: Instagram

Dincolo de luminile orbitoare și scaunele rotative, succesul se clădește din umbră. Tudor Chirilă își dă jos haina de jurat și aduce un tribut plin de recunoștință întregii echipe tehnice de la PRO TV, într-un gest de o rară eleganță.

Aparatul foto din culise

Obișnuit să analizeze fiecare nuanță pe scenă, Tudor Chirilă a preferat de această dată să devină un observator tăcut al culiselor.

Pe parcursul filmărilor pentru noul sezon, artistul nu s-a despărțit de aparatul de fotografiat, documentând efortul colectiv și stările reale din platou, dincolo de machiajul și tensiunea transmisiunilor.

 Mesajul transmis este o mărturie sinceră a legăturilor sudate în ani de producție:

 „Sezonul ăsta am stat în platou cu un aparat la mine. Poze cu mine n-am, dar colegii mei sunt mai simpatici. Am fotografiat mult, dar mai pun pe parcurs. Știu că deja sună a stereotip, dar în spatele a ce începe în seara asta e o ÎNTREAGĂ echipă care a ajuns ca o a doua familie. Sentimentul ăsta că mergi la filmare, cunoști pe absolut toată lumea, că oamenii ăia sunt acolo mereu pentru tine, e fantastic. Vocea chiar nu suntem noi. Vocea sunt ei” scrie acesta

Comentariul artistului punctează o realitate adesea ignorată: într-o industrie măcinată de vanități, stabilitatea unei echipe tehnice devine ancora emoțională a celor care apar pe ecran. Încrederea că există o plasă de siguranță nevăzută le permite juraților să fie autentici și relaxați în fața a milioane de telespectatori.

„Habar n-o să ai că vorbești cu cel care pune lumina pe noi!”

 Antrenorul refuză eticheta elitistă a celebrității și amintește că profesioniștii care dau viață formatului trăiesc printre noi, fără ifose, ducând o existență perfect normală dincolo de platou. 

 „Îi poți întâlni oriunde: la supermarket, în metrou, la stop, într-o vacanță și habar n-o să ai că vorbești cu omul care pune lumina pe noi sau cu una din fetele de la machiaj sau cu unul dintre reporteri sau regizorul tehnic sau, de ce nu, producătorul. Sper să citească postarea asta. Mulțumim pentru un sezon cu voci atât de speciale.” 

Prin această remarcă plină de modestie, artistul atrage atenția asupra anonimatului nobil în care lucrează zeci de oameni fără de care spectacolul nu ar putea exista. Fiecare cadru perfect, fiecare sunet curat și fiecare moment de magie sunt rezultatul direct al muncii lor de zi cu zi.

Începe sezonul 14 de Vocea României

Noul sezon debutează în forță, cu prima rundă de audiții pe nevăzute, concurenți care impresionează și un element de noutate: butoanele care schimbă regulile jocului. 

Lupta pentru cele mai puternice voci ale țării se reia cu reguli schimbate și un plus de tensiune la masa juraților.

Pe lângă armele consacrate, prezentatorul Pavel Bartoș a pregătit instrumente inedite menite să complice alegerile antrenorilor încă din prima seară. 

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