 Start cu surprize la Vocea României! Sezonul 14 este ultimul pentru Irina Rimes: „Este foarte serios!”
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Start cu surprize la Vocea României! Sezonul 14 este ultimul pentru Irina Rimes: „Este foarte serios!”

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Mai sunt doar câteva ore până când începe un nou capitol din povestea „Vocea României”! După 14 ani de emoții, voci memorabile și momente care au cucerit publicul, unul dintre cele mai iubite show-uri din România revine în această seară, de la 20:30, la PRO TV și pe VOYO. 

Începe sezonul 14 de Vocea României
Începe sezonul 14 de Vocea României Foto: arhivă

Noul sezon debutează în forță, cu prima rundă de audiții pe nevăzute, concurenți care impresionează și un element de noutate: butoanele care schimbă regulile jocului. Seara vine însă și cu un moment surprinzător, după ce Irina Rimes anunță că aceasta va fi ultima sa ediție în competiție.

Butonul „a doua șansă” și arma secretă a lui Pavel Bartoș la debutul audițiilor

Lupta pentru cele mai puternice voci ale țării se reia cu reguli schimbate și un plus de tensiune la masa juraților.

Pe lângă armele consacrate, prezentatorul Pavel Bartoș a pregătit instrumente inedite menite să complice alegerile antrenorilor încă din prima seară:

 „Începem audițiile pe nevăzute cu vești excelente – am păstrat temutul buton SUPERBLOK, dar și butonul MUTE – care lasă fără glas adversarii, reducându-i la tăcere. Avem totodată o noutate absolută: butonul «a doua șansă», iar fiecare antrenor îl poate folosi o singură dată! Și încă ceva: în premieră absolută! Am și eu o armă secretă, dar... dacă e secretă, așa să rămână până la momentul oportun!”

Mărturisire-șoc în fața concurenților: Irina Rimes își joacă ultima carte la PRO TV

Nivelul concurenților a declanșat dispute pasionale între jurați, Smiley recunoscând că interpretarea unei piese i-a depășit orice așteptare și că o astfel de abordare reprezintă o bornă pentru viitoarele generații.

„Nu mă gândeam în viața mea că o să aud această piesă în halul ăsta! Mi se pare extraordinar! Nu știu dacă realizați ce ați făcut în seara asta. E un exemplu pentru generații care vor veni. Eu nu știu dacă mai pot să mai aud vreodată piesa asta așa cum e ea cântată simplu. Mi-aș dori foarte tare să te am la mine în echipă. Ai găsit calea spre inima mea”, îi va spune Smiley unui concurent.

Miza a devenit însă personală pentru Irina Rimes. Dorind cu orice preț să își asigure un talent rar în echipă, artista a renunțat la reținerile tactice și a făcut anunțul care a luat prin surprindere întreaga producție:

„Anul ăsta e ultimul meu an la Vocea României. Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul (...) M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public, și față de colegii mei. Și fiind ultimul meu an, nu-mi permit să scap o voce bună.”

Viața între Paris și București și cererea în căsătorie neobișnuită

Retragerea Irinei Rimes de la „Vocea României” ar  veni pe fondul schimbărilor din viața personală.

Artista își împarte timpul între București și Paris, unde locuiește iubitul ei, producătorul muzical David Goldcher, iar programul aglomerat al emisiunii a devenit tot mai greu de conciliat cu proiectele sale internaționale, a spus artista acum ceva vreme în urmă. 

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