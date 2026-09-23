Țara care revine la Eurovision în 2027, după absența de la ediția precedentă

Olanda va reveni la Eurovision în 2027, după ce nu a participat la ediția din 2026. Anunțul a fost făcut miercuri de postul public NPO, care a confirmat că țara va avea din nou un reprezentant în cadrul competiției muzicale.

Olanda Foto: Arhivă

Decizia vine după ce Avrotros, postul care s-a ocupat timp de mai mulți ani de selecția reprezentantului olandez și de transmiterea concursului, anunțase că se retrage. În august, reprezentanții televiziunii au explicat că Eurovisionul nu mai poate fi considerat neutru în contextul diviziunilor generate de războiul din Gaza.

NPO a confirmat acum că Olanda își va relua participarea în 2027, iar alegerea artistului care va reprezenta țara va fi supravegheată de o echipă independentă de experți.

Olanda își pregătește revenirea în competiție

Postul public olandez a transmis că va participa din nou la Concursul Eurovision începând cu ediția din 2027. Țara va avea un reprezentant propriu, iar procesul prin care acesta va fi ales va beneficia de o supraveghere independentă.

„Postul public olandez va participa din nou la Concursul Eurovision începând din 2027, cu un reprezentant olandez. O echipă independentă de experți va supraveghea cu atenție procesul de selecție a artistului”, a declarat NPO.

Reprezentanții postului public au făcut referire și la modificările adoptate între timp de Uniunea Europeană de Radiodifuziune şi Televiziune, organizația care coordonează Eurovisionul.

„UER a luat între timp măsuri importante în ceea ce privește regulamentul Concursului Eurovision”, a mai transmis NPO.

Revenirea Olandei are loc după un an în care țara a ales să nu participe la competiție. Decizia a fost luată de Avrotros, postul care se ocupa de participarea olandeză, pe fondul controverselor generate de războiul din Gaza.

Mai multe țări au lipsit de la ediția din 2026

Eurovision 2026 a fost marcat de retragerea mai multor țări, în contextul disputelor legate de participarea Israelului la concurs.

Olanda, Islanda, Spania, Irlanda și Slovenia au lipsit de la competiție. În cazul Spaniei, Irlandei și Sloveniei, decizia a mers mai departe, acestea alegând să nu difuzeze spectacolul.

În Olanda, absența de la Eurovision a generat reacții diferite, iar NPO a recunoscut existența unor „sentimente contradictorii” în legătură cu această competiție.

Postul public a transmis că a cerut în mod explicit Uniunii Europene de Radiodifuziune şi Televiziune să readucă în centrul atenției caracterul unificator al concursului.

„Am solicitat în mod explicit UER să pună din nou în prim-plan caracterul unificator al festivalului”, a precizat NPO.

Noi reguli pentru concurs

Controversele din ultimii ani au fost urmate și de modificări privind organizarea Eurovisionului. La începutul lunii august, organizatorii au anunțat că țările implicate într-un conflict armat nu vor putea găzdui competiția.

Israelul s-a clasat pe locul al doilea atât în 2025, cât și în 2026, fiind foarte aproape de câștigarea concursului în ambele ediții.

Pentru Olanda, următorul pas este desemnarea artistului care va reprezenta țara la Eurovision 2027. NPO a anunțat că o echipă independentă de experți va supraveghea procesul de selecție.