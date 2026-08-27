A vândut tot în Olanda ca să-și cumpere două apartamente în Brașov. Coșmarul trăit de un olandez: „Voi lupta până mor”

Un olandez care visa să își petreacă bătrânețea în România spune că trăiește de șapte ani un adevărat coșmar. Raymundus Berben a cumpărat două apartamente într-un complex rezidențial din Brașov, însă, deși le-a plătit, nu a devenit nici până acum proprietar cu acte în regulă.

Un olandez a vrut să se mute în România şi a fost păcălit cu 2 apartamente în Braşov Foto: Captură Video

Bărbatul și-a vândut ferma din Olanda pentru a se muta în orașul de care se îndrăgostise. În schimb, s-a trezit implicat în procese și într-un conflict cu dezvoltatorul. Potrivit informațiilor prezentate de Observator, aproximativ 300 de cumpărători s-ar afla într-o situație similară.

Și-a vândut ferma din Olanda pentru două apartamente în Brașov

În 2019, Raymundus Berben a decis să facă o schimbare radicală. Și-a vândut ferma din Olanda și a cumpărat două apartamente într-un complex rezidențial din nordul Brașovului, cu planul de a le transforma într-un singur penthouse.

„Am decis să fac un penthouse din cele două apartamente. 150.000 euro. Eu sunt din Olanda şi vă spun că este cel mai mic preţ din viaţa mea pentru că în Olanda un astfel de apartament costă 1,5 milioane de euro”, a spus Raymundus Berben, cumpărător.

Planul era ca noua locuință să devină casa lui pentru anii de pensie. Numai că lucrurile nu au decurs așa cum își imaginase.

„Aveam o fermă cu o curte mare, am vândut-o şi am venit aici. Mă aşteptam să locuiesc aici din 2021. Dar lucrurile au stat diferit”, a povestit olandezul.

A primit cheile unui apartament aflat încă în șantier

Potrivit lui Raymundus, termenul inițial pentru finalizarea locuințelor era sfârșitul anului 2020. Pandemia a fost ulterior invocată pentru întârziere, iar în decembrie 2021 cumpărătorul a primit cheile.

„Am cumpărat acest apartament şi am sperat că va fi gata până la finalul anului 2020, aşa cum au promis. În 2020 au spus ei bine avem nevoie de încă un an din cauza Covid, bla bla, iar în decembrie 2021 mi-au dat cheile de la apartamente, în blocul încă neterminat”, a continuat Raymundus.

Pentru că imobilul nu era finalizat, nu s-a mutat acolo, însă a început să își aducă lucrurile. Apartamentele fuseseră achiziționate în rate, iar Raymundus susține că și-a respectat constant obligațiile.

„Am cumpărat acest apartament în rate. Am plătit corect, în fiecare lună, rata mea”.

Situația s-a complicat în 2023, când dezvoltatorul i-ar fi solicitat rate mai mari, motivând că are nevoie de bani pentru finalizarea lucrărilor la celălalt bloc. Raymundus nu a acceptat modificarea înțelegerii inițiale. Ulterior, susține el, accesul în apartament i-a fost blocat.

„Camera i-a filmat cum au intrat ilegal în acest apartament. Apartamentul meu! Au spart yala şi au schimbat-o. De la acea intrare pe care o consider ilegală, am depus o plângere la poliţie şi încă aşteptăm să fie pedepsiţi”, a declarat Raymundus.

Bărbatul spune că, deși a continuat să trimită banii, aceștia au început să îi fie returnați.

„Au spus «nu ne datorezi nimic». Am plătit iar şi tot îmi trimiteau banii înapoi și apoi avocatul meu a spus «Raymond trebuie să te grăbeşti pentru că vei fi executat silit pentru că nu plăteşti». Deci ei, în acelaşi moment în care au trimis banii înapoi au deschis şi un proces în instanţă spunând «nu plăteşte. Daţi-l afară». Asta a fost schema lor ca să mă dea afară de aici”, a explicat olandezul pentru Observator.

„7 ani mi-au furat”

Dezvoltatorul a cerut în instanță anularea celor două promisiuni de vânzare-cumpărare. În perioada procesului, Raymundus susține că nu a mai putut intra în locuințe, iar lucrurile sale au fost mutate în subsol. După trei ani de procese, bărbatul susține că a reușit să își apere drepturile asupra apartamentelor.

„Trei ani din viaţa mea. Am 73 de ani. Am cumpărat acest apartament în 2019. Vorbim de 7 ani pe care mi i-au furat. La vârsta mea sunt extrem de importanţi. Deci ei au ca scop să îmi ia acest apartament şi să câştige 500.000 de euro din el. Pot face mai mulţi bani cu el. I-au spus avocatului meu că pot să-mi vândă apartamentul de 3,4,5 ori ca la Nordis. Aceeaşi situaţie. Sunt infractori. Nu le pasă de nimic”, a spus Raymundus.

Odată cu verdictul, problemele nu s-ar fi încheiat. Raymundus susține că dezvoltatorul i-ar fi cerut ulterior alți bani pentru a-i permite accesul și pentru a continua demersurile legate de locuințe.

„Le-am spus direct: când o să vă supuneţi verdictului instanţei? Au spus când vom avea timp. Verdictul vă spune că trebuie să faceţi terasa, verdictul vă spune că trebuie să îmi faceţi grădina, să îmi reparaţi uşile, verdictul spune că trebuie să îmi schimbaţi geamurile pentru că nu sunt bune. Verdictul nu este o bucată de hârtie. Trebuie să respecţi judecătorul, verdictul şi românii. Nu vă pasă de nimic. Nu îi pasă. Râdea la tot ce spuneam”, a mai precizat el.

Dezvoltatorul i-ar fi cerut încă 7.000 de euro pentru cele două apartamente. Raymundus ar fi achitat câte 3.000 de euro plus TVA pentru fiecare dintre ele, sperând că astfel va putea deveni, în sfârșit, proprietar. Ulterior, susține el, i s-au solicitat din nou alte sume.

„Au spus că au nevoie de încă 3.000 de euro pentru fiecare apartament în parte. Au spus că au de plătit bani în plus la primărie pentru aprobări, lucruri pe care noi nu le putem verifica. Au spus că au nevoie de bani ca să scape de insolvenţă dar asta nu este problema mea. Acum din nou, acum câteva săptămâni, au cerut din nou 5.000 de euro, adică 10.000 euro pentru mine”, a transmis Raymundus.

De această dată, bărbatul spune că a refuzat să mai plătească.

Dezvoltatorul respinge acuzațiile

Reprezentanții Dynamic Buildinvest au transmis pentru Observator că resping acuzațiile formulate de cumpărător. Aceștia recunosc însă existența unor sume suplimentare solicitate, pe care le descriu drept actualizări ale prețului contractual.

„În perioada respectivă au existat, atât în cazul domnului Berben, cât și în cazul altor promitenți-cumpărători, acte adiționale privind actualizarea condițiilor economice/prețului contractual. Acest lucru este diferit de condiționarea accesului într-un apartament de plata unei sume”, au transmis reprezentanții Dynamic Buildinvest pentru Observator.

Compania susține că documentele necesare pentru intrarea în legalitate a clădirilor au fost depuse și că procedura este în desfășurare.

Primarul Brașovului: „Acest dezvoltator nu a făcut ceea ce trebuie”

Primarul Brașovului susține însă că dezvoltatorul nu ar fi făcut demersurile necesare pentru intrarea în legalitate, deși problema este cunoscută de autorități de mai mult timp.

„Din păcate, a trecut aproape un an de zile de când am început acest demers, acest dezvoltator nu a făcut ceea ce trebuie şi se pare că este dezinteresat să rezolve această problemă. Dezvoltatorul, numai eu de 3, 4 ori m-am întâlnit și l-am atenționat că nu a făcut, că nu a respectat, că nu face pașii necesari, locatarilor le-am atras atenția «vedeţi că dezvoltatorul respectiv vă păcăleşte și nu e interesat să-şi asume obligațiile pe care le are cu locatarii»”, a declarat George Scripcaru, primarul Braşovului.

Edilul susține că situația nu este una singulară și îl acuză pe dezvoltator că ar fi ridicat și un alt imobil cu un etaj peste limita autorizată.

„Dacă dezvoltatorul ar fi de bună-credință și nu ar încerca să îi pacaleasca şi să facă acest joc dublu faţă de aceşti oameni, lucrurile puteau să fie rezolvate până acum de aproape 1 an de zile de când am iniţiat acest demers și de când am găsit o soluție, dar se pare că domnul dezvoltator una spune și alta face şi înseamnă că are gânduri ascunse”, a declarat primarul Braşovului.

„Voi lupta până mor”

După șapte ani de la semnarea contractelor, Raymundus spune că nu intenționează să renunțe la lupta pentru locuințele pentru care și-a investit economiile.

„Ce cred că este ciudat aici este că poţi să cumperi lucruri pe o promisiune. La urma urmei, o promisiune nu este mai mult de atât. O reală problemă este că legea nu îi pedepsește pe aceşti oameni care abuzează de contracte. Trebuie să ai multă răbdare în România… Am doi băieţi, sunt mari, au o viaţă bună dar nu vreau să mor şi să las această situaţie. Vreau să o rezolv. Este o situaţie oribilă. Voi lupta până mor. Este o promisiune”, a spus Raymundus Berben, cumpărător.