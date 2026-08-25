 Țara cu 9 milioane de case abandonate. Locuințele se vând cu mai puțin de 1 euro
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Țara cu 9 milioane de case abandonate. Locuințele se vând cu mai puțin de 1 euro

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Atunci când vine vorba despre locuințe care se vând la prețuri modice, cei mai mulți oameni se gândesc imediat la Italia. Însă, există o altă țară de o frumusețe rară unde sunt milioane de case neocupate. Iar, pentru a scăpa de ele, autoritățile le vând la prețuri chiar și mai mici de un euro.

În Japonia se pot cumpăra case de numai un singur euro
În Japonia se pot cumpăra case de numai un singur euro Foto: Pixabay

Desigur, prețul simbolic de vânzare nu înseamnă că noii proprietarii nu vor fi nevoiți să investească și sume mult mai mari în diversele reparații de care aceste case au nevoie. În Japonia, nu mai puțin de nouă milioane de case rămân neocupate, iar unele dintre ele pot fi cumpărate cu un singur yen, adică mai puțin de un euro.

Potrivit Blic, numărul de nouă milioane de locuințe neocupate reprezintă undeva în jur de 13,8% din fondul imobiliar al Japoniei. Iar în timp ce unele case sunt vândute cu un singur yen, altele sunt oferite chiar gratuit de către autoritățile nipone.

Milioane de locuințe din Japonia sunt goale

Din cele nouă milioane de case, se estimează că numai 3,85 milioane sunt cu adevărat abandonate. Problema este deosebit de severă în mediul rural, dar chiar și o metropolă uriașă precum Tokyo are undeva în jur de un milion de case abandonate.

În Japonia, cei mai mulți oameni preferă locuințele noi, iar, în timp, singura valoare a unei proprietăți nu rămâne decât în terenul pe care a fost construită.

Renovările pot fi foarte costisitoare

Desigur, deși casele au un preț atât de atractiv, lucrările de renovare de care va fi nevoie pot ajunge la sume uriașe. În Japonia, o casă rurală veche poate costa între 2.700 și 27.000 de euro, în timp ce una nouă poate ajunge și la 215.000 de euro. Iar lucrările de renovare pot ajunge la costuri similare.

Mulți oameni care profită de oferte similare în Italia ajung să regrete acest lucru, din cauza costurilor legate de renovare.

O familie de americani care a cumpărat o astfel de casă în Sardinia (Italia) a investit zeci de mii de euro și patru ani de zile într-o astfel de locuință.

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