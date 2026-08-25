 5 băuturi recomandate de nutriționiști pentru a ține glicemia sub control. Trebuie consumate după-amiaza
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5 băuturi recomandate de nutriționiști pentru a ține glicemia sub control. Trebuie consumate după-amiaza

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Cu toții știm cât de importante sunt alimentele pe care le consumăm pentru nivelul nostru de energie și pentru glicemie. Însă, nu trebuie să subestimăm și impactul pe care băuturile îl pot avea asupra noastră. Iar, pentru o stare de sănătate cât mai bună, nutriționiștii spun că aceste băuturi ar trebui consumate după-amiaza.

Aceste băuturi trebuie consumate după-amiaza
Aceste băuturi trebuie consumate după-amiaza Foto: Shutterstock

Multora dintre noi ni s-a întâmplat să ne simțim complet extenuați după-amiaza, indiferent de cât de bine ne-am odihnit în noaptea precedentă. Din acest motiv, pentru a ține glicemia și nivelul de energie sub control, nutriționiștii spun că trebuie consumate câteva băuturi simple și sănătoase.

Apa carbogazoasă

Acest tip de apă este o alternativă eficientă atunci când vrem să nu mai consumăm sucuri. Desigur, este important să nu adăugăm zahăr în această băutură.

„Apa carbogazoasă cu arome naturale sau cea cu un strop de suc de fructe contribuie la menținerea glicemiei sub control, fără zahăr adăugat și cu zero sau foarte puține calorii”, spune experta Sheri Gaw, conform EatingWell.

Ceai verde

O altă opțiune perfectă pentru un plus de energie pe parcursul zilei este și ceaiul verde. Însă, nu trebuie să adăugăm zahăr sau miere în el, pentru a nu afecta nivelul glicemiei.

„O analiză din 2024 a constatat că consumul de ceai verde a dus la îmbunătățiri modeste ale glicemiei, ale rezistenței la insulină și ale HbA1c, acesta fiind un indicator al nivelului mediu al glicemiei din ultimele două-trei luni”, a spus nutriționista Tina Sergi.

Un smoothie

O altă variantă pe care o avem la dispoziție sunt smoothie-urile.

„Un smoothie echilibrat, cu proteine, fibre și grăsimi sănătoase, poate potoli foamea, contribuind în același timp la menținerea unui nivel stabil al glicemiei”, a mai declarat Sheri Gaw, conform sursei citate.

Ceai

Desigur, există și diferite sortimente de ceaiuri la care putem apela, în astfel de situații. Chiar și ceaiul de scorțișoară poate fi util pentru glicemie.

„Ceaiurile din plante, precum cele de mușețel, mentă și ghimbir, nu conțin în mod natural cofeină, hidratează organismul și pot contribui la menținerea glicemiei în limite normale atunci când nu se adaugă zahăr”, a declarat Gaw.

Băuturi cu prebiotice

Dacă vrem să consumăm o băutură sănătoasă, care să ne ajute să ținem glicemia sub control, putem apela la diverse sucuri cu prebiotice.

„Băuturile carbogazoase cu prebiotice și conținut scăzut de zahăr conțin fibre și, de obicei, au un conținut mai mic de carbohidrați decât băuturile carbogazoase obișnuite. Fibrele dintr-o băutură carbogazoasă prebiotică ajută la prevenirea unei creșteri bruște a glicemiei”, a mai explicat Sheri Gaw.

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