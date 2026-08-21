 Vreme mai caldă decât în mod obișnuit în septembrie. Ce regiuni vor resimți cel mai mult temperaturile ridicate
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Vreme mai caldă decât în mod obișnuit în septembrie. Ce regiuni vor resimți cel mai mult temperaturile ridicate

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După o vară în care țara noastră s-a confruntat constant cu temperaturi extreme și cu secetă, meteorologii avertizează că problema poate persista și după debutul toamnei. Temperaturile din septembrie vor fi peste cele normale pentru perioadă, mai ales în vestul, sud-vestul, centrul și nordul României.

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Vremea caldă poate continua și în luna septembrie, potrivit avertismentului venit din partea meteorologilor. Experții de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) spun că temperaturile vor fi peste cele normale pentru perioadă într-o bună parte a țării, în timp ce ploile vor fi deficitare. Aceste estimări sunt făcute de către experți de la Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF).

Săptămâna 23 - 31 august

Finalul verii vine însoțit de o temperatură a aerului peste normalul climatologic, mai ales în regiunile vestice. În zonele estice şi sud-estice, temperatura medie poate fi ușor mai mică, în timp ce în restul țării va fi cea normală pentru perioadă.

De asemenea, se anunță precipitații excedentare în zona Carpaţilor Orientali şi Meridionali.

Săptămâna 31 august - 7 septembrie

În această perioadă, temperatura aerului va fi ușor mai ridicată decât în mod normal în vestul, sud-vestul, nordul și centrul României, în timp ce în restul țării vor fi valori normale.

De asemenea, regimul pluviometric va fi deficitar în sud-vest și normal pentru perioadă în restul țării.

Săptămâna 7 - 14 septembrie

În această perioadă, mediile valorilor termice vor fi peste cele normale pentru perioadă, mai ales în vest, sud-vest, centru și în nordul României. Regimul pluviometric va fi unul deficitar în sudul țării și apropiat de normalul perioadei în rest.

Săptămâna 14 - 21 septembrie

În a doua jumătate a lunii septembrie, temperatura medie va fi mai ridicată decât în mod normal, în cea mai mare parte a României. Regimul pluviometric va fi apropiat de normalul perioadei, însă poate fi ușor deficitar în vest și în nord-vestul țării.

Din păcate, începutul toamnei nu înseamnă și scăderea temperaturilor la care poate că sperau cei mai mulți români. Temperaturile vor rămâne ridicate, cel puțin până în a doua jumătate a lunii.

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