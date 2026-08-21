Cum cureți covoarele în doar 15 minute. Ingredientul simplu care le lasă impecabile și parfumate

Petele de pe covoare sunt foarte greu de curățat. De multe ori, indiferent de ce fel de produse de curățenie folosim, petele vor persista. Din fericire, există o metodă simplă și eficientă care poate curăța rapid covoarele, iar, la final, acestea vor avea și un miros mult mai plăcut.

Cei mai mulți dintre noi avem covoare în case. Însă, indiferent de cât de frumoase ar fi acestea, ele sunt, adesea, foarte greu de curățat. Mai ales dacă se întâmplă să le pătăm și nu curățăm totul aproape imediat, poate deveni foarte dificil să scăpăm de problemă. Din fericire, potrivit express.co.uk, există o metodă simplă care ne va scăpa de petele de pe covoare!

În plus, acest truc va ajuta covoarele să miroasă mai bine ca niciodată! Iar în numai 15 minute, toate problemele care ne dădeau bătăi de cap ar trebui să se rezolve.

Cum poți curăța ușor covoarele din casă

Practic, tot ce trebuie să facem este să folosim bicarbonat de sodiu, care va curăța totul în aproximativ 15 minute. Acest ingredient nu numai că va elimina petele, dar va ajuta covorul să miroasă mai bine.

„Cu cât bicarbonatul de sodiu rămâne mai mult timp pe covor, cu atât va absorbi mai multe mirosuri, murdărie și grăsime, pentru o curățare mai temeinică. Încearcă să lași bicarbonatul de sodiu pe covor peste noapte și să îl aspiri dimineața”, spun experții de la firma de curățenie Arm&Jammer.

Bicarbonatul de sodiu este perfect pentru curățenie

Cu cât bicarbonatul va fi lăsat să acționeze pentru mai mult timp, cu atât efectele de la final ar trebui să fie mai spectaculoase. După ce a stat îndeajuns de mult timp pe covor, putem curăța totul cu aspiratorul.

„Bicarbonatul de sodiu este excelent pentru curățarea și îndepărtarea mirosurilor neplăcute din covoare și este, de asemenea, foarte eficient pentru curățarea mai multor suprafețe din locuință”, mai spun specialiștii în curățenie, potrivit sursei citate.