Vacanță cu gust amar pentru o turistă româncă în Eforie Nord: „Eu, personal, sunt dezamăgită”

Nenumărați români se îndreaptă către litoral în această perioadă, însă nu toată lumea are parte și de experiențe de vis. O turistă româncă care a ajuns în Eforie Nord a vorbit în mediul online despre mizeria de pe plajă, cât și despre diverse alte probleme pe care le-a observat în stațiune.

Postarea femeii a atras rapid atenția internauților, iar în timp ce unii români îi dau dreptate, alți consideră că turista exagerează.

„Am fost la Eforie Nord... Nu voi povesti despre cazare, care nu a fost ce am crezut și mi-am dorit, voi povesti exclusiv despre plajă. Mârlănia e omniprezentă, șezlonguri ocupate de giboni”, a povestit turista româncă, potrivit informațiilor de la adevarul.ro.

Una dintre principalele probleme observate de româncă este cea a turiștilor care lasă coji de semințe pe nisip. În plus, ea s-a plâns și de gălăgia de pe plajă.

„Aceștia se recunosc dintr-o mie, au la bot salba din coji de semințe, le scuipă pe nisip și acoperă cu copita. Urlă părinții, urlă plozii, că așa au văzut la părinți! Pute a crăpelniță de la autoservire? S-a dat startul, fug gibonii să prindă mâncare, ceartă și vociferare, că parcă se sare peste rând, dacă nu mai prind mâncare? Copiii de nici 4 ani stau cu doza de Cola în mână, doar e vacanță, nu?”, a scris femeia în postarea sa.

Turista s-a plâns de mizeria și gălăgia de pe plajă

Un alt detaliu despre care a vorbit românca este modul complet diferit în care unii turiști se comportă în țara noastră, comparativ cu ocaziile în care își petrec vacanța dincolo de hotare.

„Eu personal sunt dezamăgită, pentru că, atunci când se merge în altă țară, cocalarul consacrat e super manierat, dar la noi e țăran sadea. Și deja nu mai înțeleg...”, a mai comentat femeia.

Postarea a atras imediat atenția internauților, care s-au împărțit în două tabere. În timp ce unii au fost de acord cu turista, alții spun că aceleași probleme există și în alte țări.

„Din păcate, ăștia suntem! Cocleala asta este o realitate a societății românești, degradată de lipsa educației și a culturii! Să nu ne mai mire! Ne place, nu ne place, ăștia suntem!”, a scris un internaut.

„Nu e nicăieri manierat, oamenii sunt needucați peste tot, aruncă tot pe jos! Am fost în Grecia, Creta, de pe 28 iulie până pe 4 august și era o mizerie de nedescris dimineața pe plajă după ce petreceau adolescenții, tomberoanele nu făceau față la cât gunoi era! Deci goblini sunt din toate țările, totul e super populat și suprasolicitat!”, a spus o altă persoană.

Prețurile din România sunt tot mai mari

Turista ajunsă în Eforie Nord nu este singura care se plânge de condițiile de pe litoral în această vară. Un român stabilit în Austria a dorit să-și petreacă vacanța în România, alături de familie, dar a fost dezamăgit de prețurile ridicate.

„Un sejur ne-a dus undeva la 1.800 de euro pentru trei persoane, doi adulți și un copil de șapte ani, cu servicii all-inclusive. Mi se pare foarte mult, iar serviciile sunt groaznice”, a spus bărbatul, care a petrecut șapte zile la mare.