Concluzia unui jurnalist britanic după 12 zile petrecute în România: „Uitați de poveștile cu vampiri”

România este un adevărat cufăr de comori atunci când vine vorba despre potențialul turistic, iar de acest lucru se conving și tot mai mulți turiști străini care vizitează țara noastră. Un jurnalist britanic care a petrecut 12 zile alături de familie în România s-a îndrăgostit de locurile pe care le-a descoperit aici.

Jurnalistul britanic Graeme Green a petrecut 12 zile alături de familia sa într-un loc superb din România, însă, nu neapărat unul la care mulți dintre noi ne gândim, atunci când vine vorba despre atracții turistice. Potrivit adevarul.ro, britanicul a explorat munții și pădurile din Harghita.

„Uitați de poveștile cu vampiri”, spune britanicul, care a vorbit cu entuziasm despre pădurile vaste, vârfurile impresionante și lacurile calme pe care le-a descoperit în Harghita. Una dintre cele mai memorabile experiențe pe care britanicul le-a avut a fost atunci când a ajuns la aproximativ 1.550 de metri altitudine, în Munții Gurghiu.

„Uitați de poveștile cu vampiri”

Odată ajuns pe munte, jurnalistul britanic s-a relaxat la finalul zilei savurând păstrăvi gătiți pe o piatră încălzită de flăcări.

„Această zonă este foarte sălbatică”, i-a spus britanicului un localnic care organizează excursii pe munte, pe nume Samir Teslovan. În plus, nu numai peisajele impresionează vizitatorii care ajung în această zonă, ci și biodiversitatea. În pădurile locale trăiesc urși, lupi și chiar și râși.

Jurnalistul a spus că 85% dintre turiștii din această zonă a țării sunt români, lucru ce indică faptul că zona încă nu este foarte cunoscută pe plan internațional.

Tot mai mulți turiști străini ajung în România

Un alt detaliu de care turiștii străini se îndrăgostesc atunci când ajung în țara noastră este bucătăria românească. TheVulgarChef, un vlogger cunoscut în mediul online, a încercat mai multe preparate tradiționale românești în timpul excursiei sale, iar atunci când a ajuns la sarmale, s-a îndrăgostit imediat de gustul lor.

„Este ușor cel mai bun rulou de varză pe care l-am mâncat vreodată”, a spus acesta, într-o postare făcută în mediul online.