Ingredientul secret care transformă grișul cu lapte. Îi dă un gust delicios și o textură perfectă

Grișul cu lapte este una dintre rețetele pe care cu toții ne-o amintim cu drag din copilărie și la care revenim ocazional. Este un preparat simplu, pe care chiar și cei dintre noi fără prea multă experiență în bucătărie îl vor pregăti ușor. Însă, nu foarte mulți oameni știu că există un ingredient secret care trebuie adăugat în grișul cu lapte!

Cu toții apreciem o porție de griș cu lapte, care ne va aminti imediat de gustul copilăriei. În plus, acest preparat este și foarte ușor de pregătit și nu necesită prea multe ingrediente complicate. Însă, nu foarte mulți români știu că există și un ingredient secret care poate fi adăugat în grișul cu lapte, pentru a-i oferi un gust și o textură mai bună ca oricând.

Mai precis, este vorba despre faptul că, atunci când pregătim griș cu lapte, putem adăuga și un gălbenuș de ou! Despre acest lucru vorbește pagina de Facebook „Oala de Poveste”, care explică și de ce trebuie folosit acest ingredient neașteptat.

Ingredientul secret perfect pentru grișul cu lapte

„Câți dintre voi puneți, la griș cu lapte, un gălbenuș de ou după ce s-a oprit focul”, întreabă pagina „Oala de Poveste”. În rețeta originală, pe care poate că o știm cu toții, acest ingredient nu este folosit. Însă, în varianta folosită în cofetării, grișul cu ou este utilizat mereu.

Atunci când este adăugat un gălbenuș de ou, grișul devine mai cremos, ușor galben și mai gustos ca oricând. Din acest motiv, la griș ar trebui adăugat și un gălbenuș după ce s-a oprit focul, iar totul trebuie bătut bine.

Cum se pregătește grișul perfect

Pentru a pregăti griș cu lapte, trebuie să folosim 500 ml de lapte, 500 de grame de griș, două linguri de zahăr și o păstaie de vanilie.

Apoi, se va pune laptele într-o oală îndeajuns de mare, alături de zahăr și de vanilie. Se amestecă pe foc până când zahărul se dizolvă, iar grișul se adaugă atunci când laptele ajunge la punctul de fierbere.

Totul se lasă la foc mic vreme de 15 minute, timp în care se amestecă bine. Atunci când grișul are aspectul pe care îl dorim, putem închide focul și transferăm totul într-o farfurie întinsă.