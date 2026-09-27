 Rețeta de „Crap beat” care face furori. Se prepară simplu, cu vin alb, usturoi și câteva condimente
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Rețeta de „Crap beat” care face furori. Se prepară simplu, cu vin alb, usturoi și câteva condimente

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Rețetă simplă, ușor de preparat acasă, cu crap. Este originară din zona croată Slavonia și Baranya și are o denumire mai neobișnuită. Peștele se bagă la cuptor cu vin alb, ulei, usturoi și condimente.

Rețetă de „Crap beat”.
Rețetă de „Crap beat”. Foto: Sutterstock

Pentru rețeta de „Crap beat” nu ai nevoie decât de doar câteva ingrediente. Secretul stă în sosul cu vin alb. Rețeta este una perfectă pentru iubitorii de pește. Este o alternativă ce nu necesită ingrediente sofisticate sau un mod de gătire special. Crapul își va lua automat aromele doar din câteva ingrediente. Cum se prepară.

Ingredientele pentru rețeta de „Crap beat”

Pentru circa două kilograme de crap ai nevoie de doar câteva ingrediente pentru a face o masă gustoasă. Așadar, trebuie să mai ai 3-4 căței de usturoi, 500 ml de vin alb, 200 ml de ulei, 1 legătură de pătrunjel, 1 frunză de dafin, câteva boabe de piper alb și sare.

În același timp, poți adăuga un plus de aromă cu câteva felii de lămâie. Dacă te gândești la o garnitură, nu este nevoie de ceva sofisticat. Cartofii copți sunt potriviți pentru acest preparat.

Cum se prepară

Se curăță și se spală bine peștele. Branhiile trebuie îndepărtate pentru a evita gustul amărui al preparatului. Ulterior, se crestează ușor în mai multe locuri și se adaugă sare. În acele adâncituri se introduc bucățele de usturoi, ca aromele să se pătrundă bine în timpul gătirii, scrie csid.ro.

Se așază într-o tavă și se toarnă peste el vinul alb amestecat cu ulei. Mai apoi, se pun boabele de piper și frunza de dafin și se lasă la cuptor la 180 de grade, până când capătă o crustă ușor rumenită. 

După ce este gata, se scoate peștele din cuptor și se așază pe un platou. Pentru a te putea bucura cu adevărat de „crapul beat, stropește cu sosul în care a fost gătit. Presară pe deasupra pătrunjel proaspăt tocat.

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