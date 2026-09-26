Cum să faci toast cu avocado și cremă de brânză. Un mic dejun delicios, gata în câteva minute

Toastul cu avocado și cremă de brânză este o alegere simplă și foarte ușor de pregătit. Pâinea crocantă, crema fină de brânză și avocado-ul cremos se combină perfect într-o gustare sățioasă și proaspătă.

Toastul cu avocado și cremă de brânză Foto: Shutterstock

Ingrediente

2 felii de pâine integrală cu semințe

1 avocado copt

100 g cremă de brânză

6–8 boabe de zmeură proaspătă

1 linguriță semințe de chia

1 linguriță zeamă de lămâie

câteva frunze mici de busuioc

Mod de preparare

Prăjești feliile de pâine până devin rumene și crocante, apoi le lași puțin să se răcească.

Cureți avocado, îl tai felii subțiri și îl stropești cu zeama de lămâie, să nu oxideze.

Ungi fiecare felie de pâine cu cremă de brânză, într-un strat uniform.

Așezi deasupra feliile de avocado, ușor suprapuse, astfel încât să acopere toată suprafața.

Adaugi boabele de zmeură și presari semințele de chia peste toasturi.

Decorezi cu frunze de busuioc și potrivești cu un praf de piper sau foarte puțină sare, după gust.