 Clătite cu mere și scorțișoară. Rețeta simplă pentru un desert delicios
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Clătite cu mere și scorțișoară. Rețeta simplă pentru un desert delicios

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Clătitele cu mere și scorțișoară sunt un desert simplu și aromat, perfect pentru un răsfăț dulce.

Clătitele cu mere și scorțișoară
Clătitele cu mere și scorțișoară Foto: Shutterstock

Ingrediente

Pentru clătite

250 g făină

500 ml lapte

3 ouă

2 linguri zahăr

2 linguri ulei

1 linguriță extract de vanilie

1 praf de sare

Pentru umplutură

5 mere

50 g unt

80 g zahăr brun

1 linguriță scorțișoară

1 linguriță zeamă de lămâie

1 linguriță amidon

2 linguri apă

Mod de preparare

Cureți merele, le îndepărtezi cotorul și le tai cubulețe. Le stropești cu zeama de lămâie.

Topești untul într-o tigaie, adaugi merele, zahărul brun și scorțișoara. Le gătești 8-10 minute, până se înmoaie ușor, dar își păstrează forma. Dizolvi amidonul în apă, îl torni peste mere și mai gătești 1-2 minute, până când sosul se leagă. Lași umplutura să se răcească.

Bați ouăle cu zahărul și sarea. Adaugi laptele, vanilia și uleiul, apoi încorporezi treptat făina. Amesteci până obții un aluat fluid, fără cocoloașe. Îl lași 10 minute să se odihnească.

Coci clătitele, pe rând, într-o tigaie antiaderentă ușor unsă, câte aproximativ 1 minut pe fiecare parte.

Pui câte 1-2 linguri de umplutură pe fiecare clătită, pliezi marginile laterale spre interior și rulezi strâns.

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