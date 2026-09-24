De la grâu la hrisca: tot ce trebuie sa stii despre faina

Deși în bucătărie întâlnim, de obicei, un singur tip de făină, în realitate există zeci de sortimente, obținute din cereale, leguminoase sau chiar fructe. Iată câteva curiozități pentru cei pasionați de gătit.

tot ce trebuie sa stii despre faina Foto: Shutterstock

Făina de grâu este cea mai folosită făină din lume și se obține prin măcinarea boabelor de grâu. În funcție de cât de fin este măcinată și de câte straturi ale bobului (tărâțe, germene, endosperm) rămân în compoziție, rezultă tipuri diferite: făina albă (tip 000, 550, 650) − folosită la prăjituri, pâine, aluaturi fine, făina integrală, care păstrează tărâțele și germenele, mai bogată în fibre și făina de grâu dur sau semolina, ideală pentru paste și cușcuș.

Făina de ovăz se obține prin măcinarea fulgilor de ovăz și este apreciată pentru textura ei catifelată, folosită în terciuri, prăjituri sau ca agent de îngroșare.

Făina de cocos, obținută din pulpa de cocos uscată și degresată, este extrem de absorbantă, se folosește în cantități mici și are un ușor gust dulceag natural.

Făina de migdale rezultă din migdale măcinate fin, cu sau fără coajă și este vedeta rețetelor fără gluten și a celor keto − perfectă pentru blaturi umede și fursecuri.

Făina de năut, făcută din năut măcinat, este baza bucătăriei indiene, folosită la pakora (chiftea din legme) sau socca (turtă franțuzească) și reprezintă o alternativă excelentă fără gluten, bogată în proteine.

Făina de hrișcă sau din „grâu negru” nu e obținută dintr-o cereală, ci dintr-o sămânță. E naturală fără gluten, cu gust ușor de nucă, perfectă pentru galete.

Făina de porumb se obține prin măcinarea boabelor de porumb uscate, este ingredientul de bază pentru mămăligă, dar și pentru pâine, prăjituri sau ca strat crocant la panare, adică la obținerea acelui strat auriu și crocant la exterior.

Făina de secară are un conținut mai scăzut de gluten decât grâul, ceea ce dă pâinii un miez mai dens și o aromă ușor acrișoară, specifică pâinilor nordice și esteuropene.

Făina de orez este obținută prin măcinarea boabelor de orez alb sau brun și este esențială în bucătăria asiatică pentru prepararea tăițeilor sau prăjiturilor de orez, și una dintre cele mai fine alternative fără gluten.

Există peste 20 de tipuri de făină folosite în gastronomie, fiecare cu o textură, o capacitate de absorbție a lichidelor și un conținut de gluten diferit − motiv pentru care nu poți înlocui pur și simplu un tip de făină cu altul într-o rețetă fără să ajustezi și celelalte ingrediente.