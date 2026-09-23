Băutura Elwirei Petre pentru o imunitate de fier. Rețeta perfectă pentru sezonul rece

Elwira Petre vine cu o rețetă potrivită pentru sezonul rece. Se știe deja faptul că răcelile sunt în floare în această perioadă, însă soția lui Mihai Petre vine cu un remediu natural, făcut în casă. De ce ingrediente ai nevoie pentru a prepara o băutură ce susține imunitatea.

Elwira Petre. Foto: Instagram

Fosta dansatoare și-a dezvăluit secretul pentru o imunitate de fier. Elwira Petre a arătat cum prepară ea băutura pe care o consumă toamna și iarna, pentru a se feri de răceli. Ai nevoie de doar 6 ingrediente.

Elwira Petre și băutura ei care susține imunitatea

Elwira Petre a dezvăluit ingredietele de care ai nevoie pentru a prepara o băutură ce te ferește de răceli în sezonul rece. Potrivit fostei dansatoare, acestea trebuie să fie, de preferat ecologice.

Așadar, ai nevoie de 200-250 de grame de ghimbir curățat, 4 lămâi decojite sau zeama de la 4 lămâi, 20 de grame de turmeric pudră su 100 de grame de turmeric proaspăt, piper negru sau piper Cayenne, 200-300 de ml de miere și 750 de ml apă fiartă.

„Îmi place combinația asta pentru perioada rece, pentru că ingredientele au proprietăți antioxidante și antiinflamatoare și pot contribui la susținerea sistemului imunitar.O beau eu, dar o beau și fetele mele. A devenit un mic ritual de toamnă și iarnă pentru noi”, a scris Elwira Petre pe Instagram.

Cum se prepară

A tăiat ghimbirul în bucățele, la fel și lămâia decojită, după care le-a adăugat într-un blender, alături de puțină apă. După ce compoziția s-a omogenizat bine la blender, adaugă mierea, turmericul, piperul și cu restul de apă, după care pornește din nou blenderul pentru a se amesteca totul foarte bine.

Înainte de a consuma băutura, aceasta trece lichidul printr-o strecurătoare, apoi toarnă totul într-o sticlă. Cât despre momentul în care se consumă, fosta dansatoare susține că preferă să bea dimineața un pahar, însă pentru unele persoane mai sensibile la stomac este recomandat să se consume după-amiază. De asemenea, băutura se poate ține la frigider până la șapte zile

„Totuși, știu că turmericul nu este potrivit pentru toată lumea, mai ales în anumite situații sau dacă există anumite tratamente. Așa că, înainte de a-l introduce în rutina voastră, dacă aveți probleme de sănătate sau luați medicamente, cel mai bine este să întrebați medicul”, a mai adăugat Elwira Petre.