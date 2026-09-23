 Băutura Elwirei Petre pentru o imunitate de fier. Rețeta perfectă pentru sezonul rece
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Ponturi în bucătărieMâncăruri rapideRețete cu legumeGătește sănătosRețete cu carneRețete de regimFelul principalMese festiveDeserturiRețete
scroll right

Băutura Elwirei Petre pentru o imunitate de fier. Rețeta perfectă pentru sezonul rece

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Elwira Petre vine cu o rețetă potrivită pentru sezonul rece. Se știe deja faptul că răcelile sunt în floare în această perioadă, însă soția lui Mihai Petre vine cu un remediu natural, făcut în casă. De ce ingrediente ai nevoie pentru a prepara o băutură ce susține imunitatea.

Elwira Petre.
Elwira Petre. Foto: Instagram

Fosta dansatoare și-a dezvăluit secretul pentru o imunitate de fier. Elwira Petre a arătat cum prepară ea băutura pe care o consumă toamna și iarna, pentru a se feri de răceli. Ai nevoie de doar 6 ingrediente.

Elwira Petre și băutura ei care susține imunitatea

Elwira Petre a dezvăluit ingredietele de care ai nevoie pentru a prepara o băutură ce te ferește de răceli în sezonul rece. Potrivit fostei dansatoare, acestea trebuie să fie, de preferat ecologice.

Așadar, ai nevoie de 200-250 de grame de ghimbir curățat, 4 lămâi decojite sau zeama de la 4 lămâi, 20 de grame de turmeric pudră su 100 de grame de turmeric proaspăt, piper negru sau piper Cayenne, 200-300 de ml de miere și 750 de ml apă fiartă.

„Îmi place combinația asta pentru perioada rece, pentru că ingredientele au proprietăți antioxidante și antiinflamatoare și pot contribui la susținerea sistemului imunitar.O beau eu, dar o beau și fetele mele. A devenit un mic ritual de toamnă și iarnă pentru noi”, a scris Elwira Petre pe Instagram.

Cum se prepară

A tăiat ghimbirul în bucățele, la fel și lămâia decojită, după care le-a adăugat într-un blender, alături de puțină apă. După ce compoziția s-a omogenizat bine la blender, adaugă mierea, turmericul, piperul și cu restul de apă, după care pornește din nou blenderul pentru a se amesteca totul foarte bine.

Înainte de a consuma băutura, aceasta trece lichidul printr-o strecurătoare, apoi toarnă totul într-o sticlă. Cât despre momentul în care se consumă, fosta dansatoare susține că preferă să bea dimineața un pahar, însă pentru unele persoane mai sensibile la stomac este recomandat să se consume după-amiază. De asemenea, băutura se poate ține la frigider până la șapte zile

„Totuși, știu că turmericul nu este potrivit pentru toată lumea, mai ales în anumite situații sau dacă există anumite tratamente. Așa că, înainte de a-l introduce în rutina voastră, dacă aveți probleme de sănătate sau luați medicamente, cel mai bine este să întrebați medicul”, a mai adăugat Elwira Petre.

Ghid de cumpărături

valentina, tatăl și iubitul ei, vlad jpg
Momentul în care tatăl tinerei găsite moartă într-o valiză și-a dat seama că tânăra a fost ucisă. „Sunt terminat!” Național
image png
Actorul Arnaud Denis, ultimele cuvinte înainte de eutanasiere: „Acum depun armele” Vedete internaționale
image
#Război în Ucraina
Roboții de război ucraineni, echipați cu microfoane și difuzoare, ascultă trupele ruse și transmit mesaje de îndemn la predare adevarul.ro
image
Peste 3,2 milioane de euro, găsiți de carabinieri în pereții unei case din Napoli. Banii, scoși cu gălețile din locuință. 34 de membri ai mafiei italiene au fost arestați adevarul.ro

Parteneri

image
Reghecampf scapă de coșmarul tunisian: 150.000 de euro și 10 ore de negocieri pentru libertate. Vine la FCSB www.fanatik.ro
image
Fostul polițist Silviu Brînzoi, "oncoterapeut" la pensie. "Dacă vreţi să muriţi de cancer, mergeți la el" observatornews.ro
image
Se caută familia unui actor care a murit vineri. Colegii de la teatru au lansat un apel şi a apărut o rudă www.antena3.ro
image
Guvernul Mureșan promite să scoată ofițerii acoperiți din presă, partide și biserică și să limiteze la două mandate șefia serviciilor de informații www.gandul.ro
image
Imagini sfâșietoare în Filiași! Sicriul cu trupul neînsuflețit al Valentinei a fost adus la casa părintească www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Moștenitorul averii lui Ion Țiriac, de 2,2 miliarde de dolari, a primit un mesaj în ziua când a împlinit 50 de ani: „În sfârșit” as.ro
image
Verificarea pe care proprietarii de centrale trebuie să o facă periodic. Ce riști dacă termenul a expirat playtech.ro
image
Marcel Pușcaș trage un semnal de alarmă înainte de Suedia – România: jucătorii din SuperLiga sunt inferiori rezervelor din străinătate www.fanatik.ro
image
Cine este tatăl Valentinei, tânăra găsită fără suflare în Olt, și cu ce se ocupă. Este foarte cunoscut în Filiași www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
În mov vibrant și cu o coafură stylish, Prințesa Kate a captat atenția tuturor, chiar dacă se afla lângă Tom Cruise pe covorul roșu okmagazine.ro
image
Aniversare dulce-amară pentru această superbă prințesă, care a ratat șansa de a fi regină. Ce doliu greu o încearcă! okmagazine.ro
image
#Epoca vikingilor
Până unde au ajuns, de fapt, vikingii? historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Un castel medieval „dispărut” timp de secole, descoperit într-o clădire universitară din Dublin historia.ro
bulion shutterstock jpg
Câtă sare se pune, de fapt, la 10 kg de roșii pentru bulion. De ce lucruri trebuie să ținem cont Rețete
gabriela cristea reteta (1) jpg
Gabriela Cristea a dezvăluit rețeta unui prânz sofisticat. Ingredientele sunt simple și la îndemâna oricui Rețete
placinta cu branza jpg
Atlasul gusturilor: Bucătăria croată, o punte între lumi și tradiții Rețete
ciuperci pleurotus cu ardei si marar jpg
Cum să prepari cele mai gustoase ciuperci pleurotus cu ardei și mărar Rețete cu legume
pepene murat
Pepene la murat pentru iarnă. Cum se aleg pepenii și care e rețeta ca să rămână fermi și crocanți Rețete
ciorba de cartofi cu afumatura jpg
Rețeta de ciorbă de cartofi cu afumătură. Ingredientul care face diferența Rețete
lasagna de linte rosie jpg
Lasagna cu linte roșie – savuroasă și hrănitoare Rețete cu legume
salată jpg
Salată cremoasă cu ou, morcov și mărar, gata într-un singur bol. Rețeta perfectă pentru orice moment al zilei Rețete
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală” actualitate.net