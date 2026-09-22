 Cum să prepari cele mai gustoase ciuperci pleurotus cu ardei și mărar
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Ponturi în bucătărieMâncăruri rapideRețete cu legumeGătește sănătosRețete cu carneRețete de regimFelul principalMese festiveDeserturiRețete
scroll right

Cum să prepari cele mai gustoase ciuperci pleurotus cu ardei și mărar

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ciupercile pleurotus cu ardei și mărar sunt pline de savoare și ideale pentru o masă ușoară.

ciuperci pleurotus cu ardei si marar jpg
Foto: shutterstock

Ingrediente

500 g ciuperci pleurotus

3 linguri ulei

1 ardei roșu mic

2 căței de usturoi

1 legătură mărar

sare

piper

Mod de preparare

Cureți ciupercile pleurotus, le ștergi cu un prosop umed și le rupi fâșii mari. Speli ardeiul, îl cureți de semințe și îl tai cubulețe. Cureți usturoiul și îl toci mărunt.

Încălzești uleiul într-o tigaie largă. Adaugi ciupercile și le prăjești la foc mediu 8-10 minute, amestecând, până când se rumenesc și se evaporă lichidul lăsat.

Adaugi ardeiul și usturoiul. Gătești încă 3-4 minute, până se înmoaie ușor și devin aromate. Potrivești de sare și piper, apoi presari mărarul tocat. Amesteci și oprești focul.

Servești ciupercile calde, garnisite cu mărar verde.

Ghid de cumpărături

Horoscop
22 septembrie, ziua care poate răsturna toate planurile pentru două zodii. Acești nativi scapă de greutăți imense Horoscop
valerie lungu si amma ei, victoria lungu jpg
Scandal înainte de nunta lui Valerie Lungu. Mama influenceriței a izbucnit: „A venit mesajul acela ca un boom pe mine” Vedete românești
image
Cum era viața în România anilor ’70. „Se găsea mâncare, se găseau haine. Anii ’80 au adus nota de plată” adevarul.ro
image
Mormântul lui Tutankhamon ar putea ascunde încăperi în care se află trupul reginei Nefertiti adevarul.ro

Parteneri

image
Alex Musi, răspuns genial despre Danny Armstrong: în ce limbă înjură scoțianul de la Dinamo www.fanatik.ro
image
Cât câștigă o tânără ca bonă de noapte pentru bebeluși. Are un program de 12 ore observatornews.ro
image
Ce au descoperit anchetatorii în mașina lui Călin Georgescu www.antena3.ro
image
Ce s-a întâmplat cu profesorul Bumbăcea, acuzat că l-a agresat fizic pe fiul unui consilier S.O.S. Continuă scandalul la Bușteni: „Se fac presiuni asupra copilului meu” www.gandul.ro
image
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Gigi Becali, dezvăluire uluitoare despre relaţia lui Laurenţiu Reghecampf cu Corina Caciuc: „Băutură, zic…” as.ro
image
Poți merge cu 59 km/h dacă limita este 50? Ce spune Codul rutier și de unde vine regula celor 10 km/h în plus playtech.ro
image
Mitică Dragomir, după anunțul revenirii lui Reghecampf la FCSB: „Nu termină în primele 10 locuri” www.fanatik.ro
image
Gestul controversat făcut de o femeie de serviciu de la Insula Iubirii. Ce făcea această thailandeză, în timp ce Bianca și Nattasha mâncau www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Romina Gingașu, primele declarații după ce a șters fotografiile cu Piero Ferrari din online. „Am nevoie de liniște, vreau să mă mut în casă nouă”. Ce s-a întâmplat, de fapt www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Meghan Markle, văzută într-un pub din Marea Britanie cu prietenele sale de multă vreme, Ellen DeGeneres și Portia de Rossi okmagazine.ro
image
Fratele Dianei ARUNCĂ PALATUL ÎN AER! Astăzi se lansează cartea care poate schimba tot ce știam despre Prințesă și Regele Charles okmagazine.ro
image
#Grecia Antică
Asasinatele politice care au pecetluit soarta imperiului lui Alexandru cel Mare historia.ro
image
#Istoria Filmului
Dinică, Moraru și Iordache într-un „team building” din comunism. Povestea filmului „Concurs” historia.ro
pepene murat
Pepene la murat pentru iarnă. Cum se aleg pepenii și care e rețeta ca să rămână fermi și crocanți Rețete
ciorba de cartofi cu afumatura jpg
Rețeta de ciorbă de cartofi cu afumătură. Ingredientul care face diferența Rețete
lasagna de linte rosie jpg
Lasagna cu linte roșie – savuroasă și hrănitoare Rețete cu legume
salată jpg
Salată cremoasă cu ou, morcov și mărar, gata într-un singur bol. Rețeta perfectă pentru orice moment al zilei Rețete
mihaela bilic
Cum putem include conopida mai des în meniu. Recomandările Mihaelei Bilic: „E de multe ori uitată” Rețete
salata calda jpg
Salată caldă Rețete cu legume
tocana png
Tocana tradițională de gogonele care te cucerește de la prima înghițitură. Ingredientele de care ai nevoie Rețete
carrtofi ducli piept pui shutterstock1 jpeg
Puiul va fi fraged și suculent. Ingredientul în care trebuie marinat înainte de gătire Rețete
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Conacul Istrate Micescu, bijuteria arhitecturală ascunsă într-o pădure din Argeș, lăsată pradă degradării. Avea 22 de camere și 33.000 de cărți, Ceaușescu venea la vânătoare, iar Charles de Gaulle a înnoptat în el actualitate.net