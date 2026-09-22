Cum să prepari cele mai gustoase ciuperci pleurotus cu ardei și mărar

Ciupercile pleurotus cu ardei și mărar sunt pline de savoare și ideale pentru o masă ușoară.

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Ingrediente

500 g ciuperci pleurotus

3 linguri ulei

1 ardei roșu mic

2 căței de usturoi

1 legătură mărar

sare

piper

Mod de preparare

Cureți ciupercile pleurotus, le ștergi cu un prosop umed și le rupi fâșii mari. Speli ardeiul, îl cureți de semințe și îl tai cubulețe. Cureți usturoiul și îl toci mărunt.

Încălzești uleiul într-o tigaie largă. Adaugi ciupercile și le prăjești la foc mediu 8-10 minute, amestecând, până când se rumenesc și se evaporă lichidul lăsat.

Adaugi ardeiul și usturoiul. Gătești încă 3-4 minute, până se înmoaie ușor și devin aromate. Potrivești de sare și piper, apoi presari mărarul tocat. Amesteci și oprești focul.

Servești ciupercile calde, garnisite cu mărar verde.