 Tocana tradițională de gogonele care te cucerește de la prima înghițitură. Ingredientele de care ai nevoie
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Tocana tradițională de gogonele care te cucerește de la prima înghițitură. Ingredientele de care ai nevoie

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Atunci când vine vorba despre tocană, cei mai mulți dintre noi ne vom gândi imediat la rețete care includ carne de pui sau de vită. Însă, există și o alternativă tradițională pe care puțini oameni o mai știu. Este vorba despre tocana de gogonele verzi, care are un gust unic și delicios.

Dacă ne este poftă de tocană dar nu vrem să pregătim ceva cu carne, această rețetă este alegerea perfectă! Recomandată de șef Paul Constantin, tocana de gogonele verzi este ușor de pregătit și nu are nevoiedecât de câteva ingrediente simple și delicioase.

De ce ingrediente este nevoie

Pentru a pregăti această tocană delicioasă trebuie să avem la îndemână nu mai puțin de 2,5 kilograme de gogonele, doi morcovi mari, 2-3 cepe mari, dacă vrem, 1-2 ardei iuți, trei frunzulițe de dafin, câteva crenguțe de cimbru, puțin oregano, 7-8 căței de usturoi, 30 ml de ulei de floarea soarelui și piper după gust.

Odată ce avem toate aceste ingrediente la îndemână, vom putea începe să gătim! Iar, potrivit sefpaulconstantin.ro, tocana de gogonele este foarte ușor de pregătit!

Cum se prepară această tocană delicioasă

Este o rețetă simplă și gustoasă
Este o rețetă simplă și gustoasă Foto: captură YouTube

Primul pas pe care trebuie să îl urmăm este să spălăm gogonelele, după care să le tăiem în felii potrivite. Apoi, morcovii se taie rondele, ardeiul, dacă este folosit, se taie în bucăți mici, iar ceapa se toacă fin.

Pasul următor este să zdrobim ușor căței de usturoi, după care se încinge uleiul în oală, se călește ceapa, ardeiul și morcovii vreme de 6-8 minute. Apoi, se adaugă gogonelele, se pune dafinul, cimbrul și oregano. Tot acum va trebui să asezonăm cu sare și piper după gust, iar tocana se lasă să fiarbă la foc mic vreme de 40-45 de minute.

Cu 10 minute înainte de a stinge focul se va adăuga și usturoiul și, dacă dorim, încă puțin cimbru. La final, vom avea o mâncare de-a dreptul delicioasă.

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